«Путину бы еще посоревноваться со слоненком, удавом и обезьянкой»

16:24 23 марта 2018 0

Радиоведущие с «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев даже вне работы находят поводы для споров на общественно важные темы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прошедшие президентские выборы (судя по результатам голосования) в очередной раз показали, что в России фактически отсутствует либеральные настроения. Результат Владимира Путина — почти 77%. Явлинский и Собчак даже на двоих не набрали и 5%. О причинах «URA.RU» поговорило с радиоведущими программы «Разворот» на «Эхо Москвы» Татьяной Фельгенгауэр (Т) и Александром Плющевым (А), которые на несколько дней приехали в Екатеринбург.

— У нас не так много времени на беседу, потому что мы собираемся поехать посмотреть «обнимашки» вашей башни [ акция за сохранение телебашни в Екатеринбурге], — перед началом разговора сообщает Татьяна.

— То есть тема со сносом нашего знаменитого долгостроя обсуждается даже в Москве?

Т: Нет, мы ничего не знали про башню до сегодняшнего дня. Но нам сказали, что это важное городское событие. Мы туда поедем скорее как туристы.

Радиоведущие признались, что нечасто бывают в Екатеринбурге, поэтому им сложно рассуждать о местной повестке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— У нас есть еще одна громкая тема последних дней — отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга. Какая у вас позиция в этом вопросе?

А: Мы всегда за сохранение всенародного голосования. Мне кажется, изменение формата связано с конкретной личностью. Был бы не Ройзман, возможно, об этом бы даже не думали. Но это мое мнение, я не в местной повестке.

— Татьяна, несколько дней назад вы выходили на одиночный пикет против депутата от фракции «ЛДПР» Леонида Слуцкого к зданию Государственной думы России. Была какая-то обратная связь от ее обитателей?

Т: Ко мне из Госдумы никто не вышел. Какая там обратная связь? [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин вообще сказал, что лишит всех аккредитации, кто замешан в бойкоте. А всякие прекрасные женщины типа Тамары Плетневой [глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей] говорят: «Ой, да без журналистов даже лучше. А то они никогда не знают, как правильно осветить события в думе». Да и какую иную реакцию можно было ожидать? Упыри они и есть упыри.

Александр Плющев в интервью «URA.RU» признался, что Екатеринбург чище Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Несмотря на резонанс, комиссия по этике не будет принимать никаких мер против Слуцкого. Как вы считаете, почему?

Т: Вы путаете причинно-следственную связь. Настоящий резонанс мы получили уже как раз после решения комиссии. И понятно почему. Формально депутаты сказали: «Ну да, это нормально. Вести себя так по отношению к журналистам можно». Именно после этого начали говорить, что нужен бойкот. Я сейчас постоянно обновляю свою «твиттерную» ленту, и здесь появляются все новые и новые названия СМИ, которые решили присоединиться. Депутаты могут сто раз говорить, что это им неважно и неинтересно, но посмотрим.

А что касается вашего вопроса, то я думала, вряд ли они будут предлагать снять с него депутатскую неприкосновенность и рекомендуют исключить из Госдумы. Но ожидала, что они хотя бы заставят его извиниться.

— Почему председатель госдумы Вячеслав Володин, неоднократно заявлявший о поддержке журналистов в разных ситуациях, встал на сторону Слуцкого?

Т: Вы ошибаетесь, он всего один раз сказал, что на стороне журналистов, а потом начал отваливаться в сторону Слуцкого и сейчас тоже изображает из себя оскорбленную невинность. Мне очень жаль. Я могу предположить, что Вячеслав Володин настолько расстроен своим назначением в Госдуму и потерей места в администрации президента, что никак не придет в себя и до сих пор не может понять, что он руководитель нижней палаты парламента.

Татьяна Фельгенгауэр хотела бы, чтобы к бойкоту Госдумы присоединились иностранные СМИ Facebook Фельгенгауэр

— На ваш взгляд, бойкот как-то подействует на депутатов?

Т: Посмотрим, в каких формах все это будет проходить и кто еще присоединится. Я была бы счастлива, если бы к бойкоту, например, присоединилась Маргарита Симоньян [главный редактор Russia Today]. Мне кажется, что иностранные СМИ должны об этом писать. Так или иначе, но имидж за рубежом для наших депутатов, министров и президента Путина, что бы они там ни говорили про величие России, очень важен.

— Другая тема последних дней — итоги президентских выборов. На ваш взгляд, почему кандидаты либерального толка даже в совокупности не набрали 5%?

Т: Собчак очень неожиданно присоединилась к президентской гонке и очень старалась. Это правда. Не было ни одной темы, на которую она не выступила. Но занималась она этим недолго. Если бы объявила о своем выдвижении за год до выборов и тогда же начала кампанию так же эффективно, ярко, провокативно, может, и побольше бы набрала. По поводу «Яблока» я промолчу. В этой партии считают, что я их всех ненавижу, а это не так.

— У нас большая часть населения жалуется на качество жизни. В то же время у Путина почти 77%. Почему?

А: Потому что всем похрен, что происходит. Но и это очевидный процент тех, кого свезли автобусами, заставили прийти на работе. Явка все равно довольно слабенькая. Выше, чем в 2012 году только по бумагам. Если вы посмотрите в отчеты наблюдателей по участкам, то увидите, что там, где наблюдатели были — одна явка, где не было (например, в Чечне), там и явочку накручивали, и бюллетени вбрасывали за Путина. А у Грудинина, наоборот, отнимали.

Ну и к тому же из тех смешных кандидатов, которых допустили, кого еще выбирать-то кроме Путина? Ему бы еще посоревноваться со слоненком, удавом и обезьянкой.

Радиоведущие проведут в Екатеринбурге несколько дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Т: Ну они очень милые.

А: Да, для мультфильма. А для решения государственных проблем все-таки Путин. Единственный человек в стране, который занимается политикой у нас в стране — это Алексей Навальный. Хоть убей. Я понимаю, что сейчас выгляжу как его сторонник, но это мое мнение. Но его не допустили. Все остальные — это статисты.

— Вы говорите про подвозы и вбросы. Но наблюдатели как прогосударственные, так и от независимых организаций признаются, что не нашли серьезных нарушений.

А: Мы можем сейчас с вами покопаться, «погуглить» и увидеть, что тот же «Голос» нашел кучу нарушений. Но кроме вбросов есть еще несколько вещей. Это отсутствие возможности агитации. Допуск к СМИ. То, что было заявлено как дебаты — это абсолютно не дебаты. Плюс кандидаты весьма фанерные. То, что я слышал от «Голоса», от наблюдателей Навального: их и выгоняли, и били, и отзывали их разрешения.

Т: Кроме того, сгоняли явку. У нас в Москве не так давно проходили муниципальные выборы. Но информирования о них было нулевое. Никто не знал, когда выборы, кто кандидаты. Властям не нужна была явка. А что происходило с президентскими выборами? Телефоны просто разрывались от оповещений, что 18 марта — день голосования. На каждом шагу плакаты. Я в воскресенье пошла на рынок за продуктами, так на входе всех встречали девушки с флагами, которые напоминали о том, что сегодня выборы. Это совершенно удивительная история. Плюс огромное количество видео- и аудиозаписей, как заставляют студентов, бюджетников идти на выборы. Пофиг за кого вы проголосуете, главное — придите на участки. Если откажетесь, у вас будут проблемы. Такого я не помню.

По словам Плющева, информация о том, что на президентских выборах не было серьезных нарушений, не является правдой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— А что плохого в информированности населения?

Т: Это прекрасно, но это должно быть на всех уровнях выборов. И чтобы рассказывали не только про Путина и регистрировали не только фанерных политиков.

— Путин еще шесть лет президент. На ваш взгляд, продолжится ли закручивание гаек?

А: Больше всего мне нравится, что вы об этом спрашиваете. То есть вы признаете, что оно было (смеется).

Т: Просто все уже притерпелись, привыкли. Продолжится, конечно. Они ведь больше ничего не умеют. Только бы что-то запретить, ограничить и как бы еще унизить и растоптать. А, еще мультики показать про ядерное оружие.

А: Мне тоже кажется, что стимула для больших свобод нет. Не вижу мотивации…

Т: А с чего бы вдруг на 19 году власти человек вдруг будет пробовать другой путь? Сомневаюсь.

Московские радиоведущие также поучаствовали в местном эфире «Эха Москвы» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Кого вы сегодня можете назвать лидером общественного мнения среди либеральной тусовки?

А: Нужно разделять политиков и нравственных камертонов. Политики — Навальный, Ходорковский, Гудков, Собчак, Яшин. Камертоны — [журналист] Сергей Пархоменко, Евгения Альбац [главный редактор журнала «The New Times»], Ксения Ларина — наш сотрудник.

Т: Конечно, все следят за тем, что написали Улицкая, Акунин.

— Вы говорите об авторитете Навального. Он призывал бойкотировать выборы, но идея провалилась.

А: Я думаю, что та аудитория, которая его поддерживает, все-таки не пришла.

— Разве она большая?

Т: Сложно измерить. Он скажет, что все получилось. Скептики скажут, что провал.

Сразу после интервью Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев отправились на акцию «Обними башню» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— На ваш взгляд, не «сольется» ли Навальный после президентских выборов? Сейчас у него есть четкое понимание, что и в следующий раз до кампании его скорее всего не допустят.

Т: Фонд борьбы с коррупцией продолжает свою работу. Поэтому, я думаю, вряд ли Алексей Навальный скажет, что было бы здорово открыть пасеку на Алтае…

А: Президентские выборы у нас не последние. Впереди — выборы мэра Москвы. Я не уверен, что он будет баллотироваться, но, безусловно, станет сильной политической силой влияющей.

— Возможен ли их союз с Собчак?

Т: После их последнего разговора, думаю, нет.

А: Он и до него не был возможен. Нет платформы для объединения. Если бы он принял предложение Собчак, то сторонники Навального посчитали бы его предателем.