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23 марта 2018
16:24  23 марта 2018 0

«Путину бы еще посоревноваться со слоненком, удавом и обезьянкой»

Ведущие «Эха Москвы» назвали ЛОМов оппозиции: «Есть политики и нравственные камертоны»
Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.RU»
Интервью с радиоведущими «Эха Москвы» Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. Екатеринбург, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Радиоведущие с «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев даже вне работы находят поводы для споров на общественно важные темыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прошедшие президентские выборы (судя по результатам голосования) в очередной раз показали, что в России фактически отсутствует либеральные настроения. Результат Владимира Путина — почти 77%. Явлинский и Собчак даже на двоих не набрали и 5%. О причинах «URA.RU» поговорило с радиоведущими программы «Разворот» на «Эхо Москвы» Татьяной Фельгенгауэр (Т) и Александром Плющевым (А), которые на несколько дней приехали в Екатеринбург.

— У нас не так много времени на беседу, потому что мы собираемся поехать посмотреть «обнимашки» вашей башни [ акция за сохранение телебашни в Екатеринбурге], — перед началом разговора сообщает Татьяна.

— То есть тема со сносом нашего знаменитого долгостроя обсуждается даже в Москве?

Т: Нет, мы ничего не знали про башню до сегодняшнего дня. Но нам сказали, что это важное городское событие. Мы туда поедем скорее как туристы.

Интервью с радиоведущими «Эха Москвы» Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. Екатеринбург, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Радиоведущие признались, что нечасто бывают в Екатеринбурге, поэтому им сложно рассуждать о местной повестке
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— У нас есть еще одна громкая тема последних дней — отмена прямых выборов мэра Екатеринбурга. Какая у вас позиция в этом вопросе?

А: Мы всегда за сохранение всенародного голосования. Мне кажется, изменение формата связано с конкретной личностью. Был бы не Ройзман, возможно, об этом бы даже не думали. Но это мое мнение, я не в местной повестке.

— Татьяна, несколько дней назад вы выходили на одиночный пикет против депутата от фракции «ЛДПР» Леонида Слуцкого к зданию Государственной думы России. Была какая-то обратная связь от ее обитателей?

Т: Ко мне из Госдумы никто не вышел. Какая там обратная связь? [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин вообще сказал, что лишит всех аккредитации, кто замешан в бойкоте. А всякие прекрасные женщины типа Тамары Плетневой [глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей] говорят: «Ой, да без журналистов даже лучше. А то они никогда не знают, как правильно осветить события в думе». Да и какую иную реакцию можно было ожидать? Упыри они и есть упыри.

Оттепель в Екатеринбурге, грязь, улица малышева, грязный город
Александр Плющев в интервью «URA.RU» признался, что Екатеринбург чище Москвы
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Несмотря на резонанс, комиссия по этике не будет принимать никаких мер против Слуцкого. Как вы считаете, почему?

Т: Вы путаете причинно-следственную связь. Настоящий резонанс мы получили уже как раз после решения комиссии. И понятно почему. Формально депутаты сказали: «Ну да, это нормально. Вести себя так по отношению к журналистам можно». Именно после этого начали говорить, что нужен бойкот. Я сейчас постоянно обновляю свою «твиттерную» ленту, и здесь появляются все новые и новые названия СМИ, которые решили присоединиться. Депутаты могут сто раз говорить, что это им неважно и неинтересно, но посмотрим.

А что касается вашего вопроса, то я думала, вряд ли они будут предлагать снять с него депутатскую неприкосновенность и рекомендуют исключить из Госдумы. Но ожидала, что они хотя бы заставят его извиниться.

— Почему председатель госдумы Вячеслав Володин, неоднократно заявлявший о поддержке журналистов в разных ситуациях, встал на сторону Слуцкого?

Т: Вы ошибаетесь, он всего один раз сказал, что на стороне журналистов, а потом начал отваливаться в сторону Слуцкого и сейчас тоже изображает из себя оскорбленную невинность. Мне очень жаль. Я могу предположить, что Вячеслав Володин настолько расстроен своим назначением в Госдуму и потерей места в администрации президента, что никак не придет в себя и до сих пор не может понять, что он руководитель нижней палаты парламента.

Интервью с радиоведущими «Эха Москвы» Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. Екатеринбург, фельгенгауэр татьяна
Татьяна Фельгенгауэр хотела бы, чтобы к бойкоту Госдумы присоединились иностранные СМИ
Facebook Фельгенгауэр

— На ваш взгляд, бойкот как-то подействует на депутатов?

Т: Посмотрим, в каких формах все это будет проходить и кто еще присоединится. Я была бы счастлива, если бы к бойкоту, например, присоединилась Маргарита Симоньян [главный редактор Russia Today]. Мне кажется, что иностранные СМИ должны об этом писать. Так или иначе, но имидж за рубежом для наших депутатов, министров и президента Путина, что бы они там ни говорили про величие России, очень важен.

— Другая тема последних дней — итоги президентских выборов. На ваш взгляд, почему кандидаты либерального толка даже в совокупности не набрали 5%?

Т: Собчак очень неожиданно присоединилась к президентской гонке и очень старалась. Это правда. Не было ни одной темы, на которую она не выступила. Но занималась она этим недолго. Если бы объявила о своем выдвижении за год до выборов и тогда же начала кампанию так же эффективно, ярко, провокативно, может, и побольше бы набрала. По поводу «Яблока» я промолчу. В этой партии считают, что я их всех ненавижу, а это не так.

— У нас большая часть населения жалуется на качество жизни. В то же время у Путина почти 77%. Почему?

А: Потому что всем похрен, что происходит. Но и это очевидный процент тех, кого свезли автобусами, заставили прийти на работе. Явка все равно довольно слабенькая. Выше, чем в 2012 году только по бумагам. Если вы посмотрите в отчеты наблюдателей по участкам, то увидите, что там, где наблюдатели были — одна явка, где не было (например, в Чечне), там и явочку накручивали, и бюллетени вбрасывали за Путина. А у Грудинина, наоборот, отнимали.

Ну и к тому же из тех смешных кандидатов, которых допустили, кого еще выбирать-то кроме Путина? Ему бы еще посоревноваться со слоненком, удавом и обезьянкой.

Интервью с радиоведущими «Эха Москвы» Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. Екатеринбург, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Радиоведущие проведут в Екатеринбурге несколько дней
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Т: Ну они очень милые.

А: Да, для мультфильма. А для решения государственных проблем все-таки Путин. Единственный человек в стране, который занимается политикой у нас в стране — это Алексей Навальный. Хоть убей. Я понимаю, что сейчас выгляжу как его сторонник, но это мое мнение. Но его не допустили. Все остальные — это статисты.

— Вы говорите про подвозы и вбросы. Но наблюдатели как прогосударственные, так и от независимых организаций признаются, что не нашли серьезных нарушений.

А: Мы можем сейчас с вами покопаться, «погуглить» и увидеть, что тот же «Голос» нашел кучу нарушений. Но кроме вбросов есть еще несколько вещей. Это отсутствие возможности агитации. Допуск к СМИ. То, что было заявлено как дебаты — это абсолютно не дебаты. Плюс кандидаты весьма фанерные. То, что я слышал от «Голоса», от наблюдателей Навального: их и выгоняли, и били, и отзывали их разрешения.

Т: Кроме того, сгоняли явку. У нас в Москве не так давно проходили муниципальные выборы. Но информирования о них было нулевое. Никто не знал, когда выборы, кто кандидаты. Властям не нужна была явка. А что происходило с президентскими выборами? Телефоны просто разрывались от оповещений, что 18 марта — день голосования. На каждом шагу плакаты. Я в воскресенье пошла на рынок за продуктами, так на входе всех встречали девушки с флагами, которые напоминали о том, что сегодня выборы. Это совершенно удивительная история. Плюс огромное количество видео- и аудиозаписей, как заставляют студентов, бюджетников идти на выборы. Пофиг за кого вы проголосуете, главное — придите на участки. Если откажетесь, у вас будут проблемы. Такого я не помню.

Интервью с радиоведущими «Эха Москвы» Александром Плющевым и Татьяной Фельгенгауэр. Екатеринбург, плющев александр
По словам Плющева, информация о том, что на президентских выборах не было серьезных нарушений, не является правдой
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— А что плохого в информированности населения?

Т: Это прекрасно, но это должно быть на всех уровнях выборов. И чтобы рассказывали не только про Путина и регистрировали не только фанерных политиков.

— Путин еще шесть лет президент. На ваш взгляд, продолжится ли закручивание гаек?

А: Больше всего мне нравится, что вы об этом спрашиваете. То есть вы признаете, что оно было (смеется).

Т: Просто все уже притерпелись, привыкли. Продолжится, конечно. Они ведь больше ничего не умеют. Только бы что-то запретить, ограничить и как бы еще унизить и растоптать. А, еще мультики показать про ядерное оружие.

А: Мне тоже кажется, что стимула для больших свобод нет. Не вижу мотивации…

Т: А с чего бы вдруг на 19 году власти человек вдруг будет пробовать другой путь? Сомневаюсь.

Московские радиоведущие «Эха Москвы» в гостях екатеринбургского филиала радиостанции. Екатеринбург, путинцев максим, эхо москвы, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Московские радиоведущие также поучаствовали в местном эфире «Эха Москвы»
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— Кого вы сегодня можете назвать лидером общественного мнения среди либеральной тусовки?

А: Нужно разделять политиков и нравственных камертонов. Политики — Навальный, Ходорковский, Гудков, Собчак, Яшин. Камертоны — [журналист] Сергей Пархоменко, Евгения Альбац [главный редактор журнала «The New Times»], Ксения Ларина — наш сотрудник.

Т: Конечно, все следят за тем, что написали Улицкая, Акунин.

— Вы говорите об авторитете Навального. Он призывал бойкотировать выборы, но идея провалилась.

А: Я думаю, что та аудитория, которая его поддерживает, все-таки не пришла.

— Разве она большая?

Т: Сложно измерить. Он скажет, что все получилось. Скептики скажут, что провал.

Акция «Обними Башню». Протест жителей Екатеринбурга против сноса недостроенной телебашни, ройзман евгений, путинцев максим, фельгенгауэр татьяна
Сразу после интервью Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев отправились на акцию «Обними башню»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— На ваш взгляд, не «сольется» ли Навальный после президентских выборов? Сейчас у него есть четкое понимание, что и в следующий раз до кампании его скорее всего не допустят.

Т: Фонд борьбы с коррупцией продолжает свою работу. Поэтому, я думаю, вряд ли Алексей Навальный скажет, что было бы здорово открыть пасеку на Алтае…

А: Президентские выборы у нас не последние. Впереди — выборы мэра Москвы. Я не уверен, что он будет баллотироваться, но, безусловно, станет сильной политической силой влияющей.

— Возможен ли их союз с Собчак?

Т: После их последнего разговора, думаю, нет.

А: Он и до него не был возможен. Нет платформы для объединения. Если бы он принял предложение Собчак, то сторонники Навального посчитали бы его предателем.

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