Тюменского депутата выгнали из «ЕР» за переписку в мессенджере

08:24 27 марта 2018 0

Скандал с депутатом Аносовым может стать репутационным ударом для югорского отделения «ЕР» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Поводом для исключения депутата Тюменской облдумы Алексея Аносова (представляет избирателей Ханты-Мансийского автономного округа) из «Единой России» стали его сообщения в закрытом чате, в которых он призывал к изменению политической системы России. Об этом «URA.RU» сообщил источник в отделении и подтвердило несколько участников чата.

По версии источников агентства, эти сообщения Аносов публиковал в закрытых чатах общественников СКРИН: Читатель «URA.RU»

Изначально конфликт у Аносова с руководством «Единой России» возник из-за ставки заработной платы, которую депутату так и не удалось получить. «Аносов долгое время возмущался, что ему не удается получать хорошую зарплату, будучи депутатом Тюменской областной думы. В отместку за очередной отказ перед выборами он стал инициатором множества закрытых чатов в мобильных мессенджерах, где активно распространял критику действующей власти, а также агитировал членов общественных организаций ХМАО голосовать за Грудинина», — комментирует собеседник.

«Я забрался чуть повыше, и все происходящее вижу под другим углом. То, что простому народу не видно. Поверьте мне, прогнила эта система и менять ее срочно надо…», — по версии источников агентства, говорится в сообщениях Аносова в закрытых чатах мессенджера Viber (скриншоты имеются в распоряжении «URA.RU»)

Источники считают, что Аносов агитировал голосовать за Грудинина будучи депутатом от «ЕР» СКРИН: Читатель «URA.RU»

Инсайдер агентства добавил, что обычными интернет-переписками дело не закончилось, а главным мотивом стала попытка шантажировать местных руководителей «ЕР». «Его оппозиционная деятельность — это попытка показать, что с ним нужно считаться и удовлетворить его запрос на получение зарплаты. Для этого он стал использовать представителей общественных организаций и бывших военных. Проводил с ними личные встречи, создавал протестные настроения и агитировал поддерживать оппозиционного для „ЕР“ кандидата. Об этом узнали руководители партии, и, посчитав поведение депутата предательским, приняли решение исключить его из партии», — комментирует собеседник.

Свое исключение из партии подтвердил сам Аносов на своей странице в «Facebook», но объяснил его конфликтом с председателем югорской думы Борисом Хохряковым. По его словам, он пытался увеличить явку на выборах президента РФ и убедить общественников принять участие в голосовании, которые согласились, но при условии становления общественными наблюдателями. Эта возможность была предоставлена, но от сторонников кандидата Груднина.

«В 21.00 и в ночь на 19 марта в 03.00 мне звонил председатель думы Югры Б.С. Хохряков и просил отозвать людей с участков (мол, члены избирательной комиссии не могут свести результаты). На мои аргументы, что это личное право наблюдателей и я им не указ, мне было предложено написать заявление о выходе из партии», — говорится в сообщении Алексея Аносова.

Сообщение, опубликованное на своей странице в Facebook СКРИН: Facebook

Получить личный комментарий депутата на момент публикации материала не удалось: Аносов не ответил на звонки редакции. Борис Хохряков также не ответил на звонки журналистов.

В пресс-службе регионального отделения во время телефонного разговора с корреспондентом «URA.RU» сказали, что комментарии может давать только руководитель, которого пока нет на месте. Глава исполкома окружного отделения «Единой России» Александр Зеленский на звонки корреспондента агентства не ответил.

По мнению политолога Александра Безделова, оппозиционное поведение Аносова может стать причиной его исключения из списка областных депутатов.

«У нас уже был депутат Николай Барышников, у него, в отличие от Аносова, был и партийный билет, зарплата и сильная репутация, но это ему не мешало выступать с громкими заявлениями и будоражить СМИ и общественность. Он был человеком старой партийной закалки, но в результате проиграл праймериз и не попал в думу. Можно сказать, что областная дума его победила. В случае с Аносовым, желание жить красиво победило партийную дисциплину. Теперь никаких поблажек он не получит, а если продолжит вести свою оппозиционную деятельность, то у него и вовсе могут забрать мандат», — предполагает политолог.

Также, по мнению Безделова, скандал с Аносовым может привести к падению авторитета внутриполитического блока ХМАО. «Каких-то проблем для Тюменской областной думы Аносов доставить не сможет, он два года не может победить в борьбе за зарплату, и тягаться с системой ему не по силам. А вот для внутриполитического югорского блока это может стать имиджевым и репетиционным ударом, так как этот конфликт можно было решить до массовой публичной огласки», — добавил политолог.

Политолог Надежда Ушакова считает, что случившееся никак не отразится на репутации партии. «Если „Единая Россия“ сделает правильные выводы из этой истории, то внутренняя партийная работа будет усилена на областном, региональном и муниципальном уровнях. Отрицательно сказаться на партийной репутации конфликт не может. Следующие выборы только через четыре года, а за это время данный случай никто не вспомнит, и все может измениться несколько раз», — комментирует политолог

Также Ушакова добавила, что

потерявшие партбилет депутаты, по статистике, не переизбираются на следующий срок и теряют место в парламенте.

Стоит отметить, что это не первый громкий скандал, связанный с деятельностью Алексея Аносова, как ранее сообщало агентство, в январе 2018 года он пытался возглавить окружное отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство» после смерти бессменного лидера «афганцев» и «чеченцев» Югры Виктора Заболотского. Соперничество за лидерство в организации привело к конфликту и разделило членов организации на два лагеря.