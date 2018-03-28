«Югру» исключили из КХЛ. Силовики готовят уголовное дело

15:19 28 марта 2018 2

За поражением хоккейного клуба из Ханты-Мансийска может скрываться масштабная коррупционная пирамида Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В среду, 27 марта, совет директоров «Континентальной хоккейной лиги» исключил из ее рядов клуб «Югра». Об этом сообщили в пресс-службе организации. Как ранее подчеркивали специализированные СМИ, шансов сохраниться у клуба из Ханты-Мансийска не было. Причина: качество игры, которое не выдерживает критики.

В последнем сезоне клуб стал абсолютным аутсайдером и упал на самое дно турнирной таблицы. Команда не собирает на арене нужного количества болельщиков, что является одним из критериев для участия в лиге. На фоне выхода «Югры» из КХЛ свой ход планируют сделать правоохранительные органы. Как следует из их данных, причина краха — масштабная коррупция внутри клуба.

По данным источников «URA.RU» в силовых структурах автономии и Тюменской области, у правоохранителей появились вопросы к бухгалтерской отчетности клуба за последние 5 лет. В частности, руководство клуба при содействии департамента физической культуры и спорта осуществляло различные финансовые манипуляции. Согласно отчетности «Югры», с которой удалось ознакомиться агентству, взносы и иные целевые поступления в клуб с 2014 по 2016 годы составили свыше 3 миллиардов 378 миллионов рублей.

По версии правоохранителей, хоккеисты и другие сотрудники «Югры» могли получать повышенные гонорары, часть из которых были вынуждены передавать третьим лицам.

Перед вылетом из КХЛ «Югра» провалила два сезона подряд Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Речь идет о передаче сумм порядка 2-3 миллионов рублей с игрока. Таковы, по данным силовиков, были условия для принятия в клуб. В частности, упоминается, что такие ультимативные условия были выставлены хоккеистам Антону Курьянову (он покинул клуб в 2018 году) и Константину Павлову.

Аналогичная история могла работать и в отношении других сотрудников «Югры». В частности, в 2016 году ряд спортивных изданий страны сообщили, что наставник команды Павел Езовских оказался самым богатым тренером лиги. Его доход, по данным СМИ, составлял 60 миллионов рублей ежегодно. Руководство «Югры», однако, эти сведения опровергало.

Также изучаются операции клуба по бронированию гостиниц, заказам чартерных перелетов и сувенирной продукции.

Собранные деньги, предположительно, выводились из клуба и уходили в пользу неизвестных лиц. В тот период за бухгалтерию отвечал Денис Федоров. Ключевой же фигурой, администрировавшей все процессы внутри «Югры», являлся генеральный менеджер Евгений Хацей. 22 марта, на фоне известий об исключении клуба из КХЛ, пресс-служба «Авангарда» заявила, что Хацей переходит на работу в омский клуб.

Евгений Редькин (слева) утверждает, что не имел никакого отношения к решениям, принимаемым внутри клуба Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Правоохранительные органы изучают возможную роль в делах клуба экс-директора департамента физической культуры и спорта Евгения Редькина. Сейчас он занимает формальную должность в Югорском колледже олимпийского резерва, но, по оценкам источников «URA.RU», сохраняет влияние на процессы внутри правительства ХМАО. С делами хоккейного клуба Редькин может быть связан через Евгения Хвостова — тренера молодежной команды «Мамонты Югры».

В случае с Редькиным силовиков заинтересовал эпизод с приобретением в конце 2015 года нового внедорожника «Тойота Ланд Крузер 200». Машина стоила около 4 миллионов рублей, что превышало официальный годовой доход чиновника (2,3 миллиона рублей в год). Автомобиль был куплен в Тюмени близким лицом главы депспорта Артемом Сухорущенко и по прибытии в Ханты-Мансийск перепродан Редькину за 1,5 миллиона. Сухорущенко, по неофициальным данным, уже попадал во внимание правоохранительных органов, и, отвечая на вопросы, сообщил, что продал машину дешево из-за хорошего отношения к шефу.

Также, по данным инсайдеров, Евгений Редькин может выступать фактическим владельцем базы отдыха, официально зарегистрированной на общину коренных народов Севера «Остяко-Вогульск». Объект расположен в 74 километрах от Ханты-Мансийска и пользуется спросом у местных жителей. Не исключено, что расходные материалы, приобретаемые на нужды клуба, уходили на обустройство этой зоны для релаксации.

1/11 По неофициальным данным, реальным владельцем релакс-центра «Остяко-Вогульск» может являться экс-глава депспорта ХМАО Евгений Редькин… Фото: Община коренных малочисленных народов Севера «Остяко-Вогульск»

Сам Евгений Редькин в разговоре с «URA.RU» заявил, что база «Остяко-Вогульск» ему не принадлежит. Согласно его версии, объектом занимается его товарищ, а сам он бывает там не чаще раза-двух в год. Также собеседник агентства подтвердил эпизод с автомобилем. «Я покупал у него (Сухорущенко — ред.) машину. Но она была битая. Он кредит вроде на нее взял. Нужно было платить, и я ее у него выкупил, — сообщил Редькин. — Что касается „Югры“, все решения принимались внутри клуба. И мы к этому отношения не имели. Моя совесть чиста».

Двухдневный «Ланд Крузер 200», купленный Сухорущенко за 4 млн рублей в Тюмени, был перепродан Редькину за 1,5 миллиона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Нынешний директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Игорь Губкин в беседе порекомендовал обратиться с вопросами о манипуляциях в «Югре» в правоохранительные органы. «Полная информация об этом может быть либо у правоохранительных органов, либо в хоккейном клубе. Вы меня сейчас ошарашили и удивили», — прокомментировал он.

В хоккейном клубе «Югра» называют провокацией появление информации о махинациях внутри организации. «Курьянов и Павлов — очень уважаемые люди. К ним очень хорошо относятся болельщики. Даже не знаю, как они отнесутся к появлению такого рода информации. По моей версии, это провокация», — комментирует в разговоре с «URA.RU» пресс-секретарь клуба Мария Ларионова.

Узнать мнение генерального директора «Югры» Василия Филипенко не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Все назначения в югорском спорте связывают с влиянием Владимира Калашникова Фото: Сайт Антипинского НПЗ

По неофициальным данным, спортивные функционеры ХМАО пользуются поддержкой московского бизнесмена Владимира Калашникова. Он является совладельцем Антипинского НПЗ в Тюмени, возглавляет общественную организацию «Союз биатлонистов Югры», считается влиятельным лоббистом. По оценкам инсайдеров, взаимодействие сторон осуществляется через другого руководителя союза биатлонистов — Петра Фролова, а также брата предпринимателя. Он живет в Ханты-Мансийске в «правительственном доме» (многоэтажка, где квартиры выкуплены под нужды чиновников) и соседствует с действующими заместителями губернатора, а также руководителями регионального парламента.

Получить комментарии Владимира Калашникова на момент подготовки материала не удалось. В «Союзе биатлонистов Югры», приемной Антипинского НПЗ, а также в пресс-службе холдинга «Новый Поток» (управляет заводом) не ответили на звонки журналистов.