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28 марта 2018
27 марта 2018
Главные новости Челябинской области
23:24  28 марта 2018 0

«СтопГОК» показал Челябинску новый ужастик, но подвели родственники

Движение пытается вернуть доверие горожан, услышавших аргументы РМК
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Митинг против строительства Томинского ГОК. Челябинск, казанцев владимир, флаг, митинг, стоп гок, стопгок
В движении считают, что не дают высказатьсяФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Скандал вокруг Томинского ГОКа в Челябинске
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«СтопГОК» прервал паузу, длившуюся четыре месяца, и озвучил новые претензии к проекту «Русской медной компании» по строительству Томинского ГОКа. На специально организованном мероприятии — в Челябинском доме ученых состоялся круглый стол «Вода это жизнь» — активисты общественного движения обвинили РМК в желании использовать для предприятия водные ресурсы, которые обеспечивают водой Челябинск.

Поводом стали документы, направленные РМК в Федеральное агентство водных ресурсов на забор воды для нужд ГОКа. Компания указала, что будет производить забор из реки Миасс после сброса сточных вод, озера Новосинеглазово и реки Чумляк. Все эти источники не являются питьевыми. Участникам круглого стола было заявлено, что Федеральное агентство ответило РМК отказом. На заседании выступил профессор Южно-Уральского государственного университета, профессор кафедры «Градостроительство, инженерные сети и системы» Сергей Денисов, который подверг критике проект РМК, с забором воды. Свои претензии высказала и директор Южно-Уральского научно-исследовательского института водного хозяйства Раиса Казанцева.

III заседание рабочей группы общественной палаты по строительству Томинского ГОК. Челябинск, казанцев владимир, рука у лица
В искренности мотивов Владимира Казанцева (в центре) можно усомниться
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выступающие посчитали, что запросы производства так велики, что административный центр области столкнется с дефицитом воды. «При реализации проекта Томинского ГОКа Шершневское водохранилище и подземные воды однозначно будут загрязнены, что лишит город водоисточника и возможности забора воды», — говорится в сообщении агентства «Уралпрессинформ» (о месте и времени проведения мероприятия были оповещены не все СМИ).

Тогда же было сообщено, что ввод ГОКа в строй приведет к замедлению прохода загрязнений. «Уралпрессинформ» приводит слова профессора ЮУрГУ Сергея Денисова: «Мы залили 10 граммов пробы 50 миллилитрами воды и оставили на 10 дней. И что получили? Содержание меди — от 0,37 до 0,46 миллиграмм на литр, цинка — от 0,68 до 0,73, железа — от 6,3 до 8,18 миллиграммов».

Выступление «СтопГОКа» носит принципиальный характер, поскольку новые замечания звучат впервые с начала декабря, когда проект строительства начали публично, с трансляцией в Интернете рассматривать в Общественной палате Челябинской области. РМК пошла на многочисленные уступки и представители движения то уходили с заседаний, то возвращались на них, не имея новых аргументов против стройки.

Независимость выступления на площадке «Вода это жизнь» оказалась под сомнением, поскольку Раиса Казанцева — мать юриста «СтопГОКа» Владимира Казанцева. Оба они являются учредителями ООО «Южно-Уральский научно-исследовательский институт водного хозяйства», на исследования которого сами и ссылались на мероприятии.

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, московец василий
Василий Московец перестал собирать митинги
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из лидеров движения «СтопГОК» Василий Московец говорит, что проведение мероприятия — вынужденная мера, поскольку Денисову и Казанцевой не дали выступить на заседании Общественной палаты. Он подтвердил, что Раиса Казанцева — мать Владимира Казанцева. Последний не смог ответить на звонок корреспондента «URA.RU», поскольку находился в суде.

Вице-президент РМК Наталья Гончар опровергла оригинальность замечаний. По ее словам, вопросы водозабора, уже озвучивались на заседании рабочей группы по вопросу строительства Томинского ГОКа в Общественной палате. При этом она уверена, что общественники исказили информацию. Отказ агентства не связан с опасностью производства, которое безопасно: в агентстве сообщили, что водоотдача источников не укладывается в ныне действующие лимиты водоисточников региона, принятые без расчета запуска ГОКа. Эта документация может быть изменена, и уполномоченная государственная структура будет вести эту работу к запуску комбината в конце 2019 года.

Визит заместителя руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александра Рыбаса. Челябинск, гончар наталья
Наталья Гончар: «Мы уже отвечали на все вопросы!»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«СтопГОК» сейчас оказался в тупике, в который сам себя загнал. У горожан наступила усталость от движения, это видно по тому, что на митинги приходит все меньше и меньше горожан, — считает политтехнолог Сергей Клесун. — Люди видят, что никакого эффекта от этих акций нет. Собственно говоря, уже когда РМК изменила проект, отказавшись от хвостохранилища, к которому были основные претензии, а все вопросы стали решать публично, на площадке палаты, у «СтопГОКа» не осталось внятных аргументов. Поэтому активисты движения пытаются использовать «страшилки», на которые у РМК всегда найдутся внятные ответы. Чтобы движению сохранить свою значимость, надо сосредоточиться на экологии в целом, перерасти себя. Но пока этого не происходит».

«При любых лозунгах, заявленных даже ради благих экологических целей, надо опираться на достоверные данные, — убежден руководитель экологического фонда „Моя планета“ Виталий Безруков. — А не строить предположения „как это будет“ ни на чем не основанные, как это делают некоторые общественники. В любом случае выводы надо делать только по итогам независимой экоэкспертизы, проведенной профессионалами. С другой стороны РМК надо привыкнуть к тому, что им всегда надо давать разъяснения, по всем поводам».

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