17:21 04 марта 2018 3

Организаторы митинга завысили свои цифры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение «СтопГОК» продолжает обесцениваться: на новую акцию протеста, не имеющую четкого повода, пришло около 250 челябинцев, что еще меньше, чем было в середине февраля. Низкая численность протестующих неприятна активистам еще и потому, что митинг проходил при великолепной погоде.

4 марта в сквере имени Колющенко акция проходила под девизом «У экологии женское лицо», в честь предстоящего 8 марта, передает корреспондент «URA.RU». Следуя девизу митинга, женщинам доверили первые выступления. Дамы со сцены говорили о смоге в Челябинске, о здоровье детей, о том, как опасен Томинский ГОК. На митинге был установлен почтовый ящик, куда все желающие могли бросить свои письма губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Кроме того, митингующие собирали обращения к РМК и к ООО «Промрекультивация» с предложениями по проекту рекультивации Коркинского угольного разреза — одного из источников загрязнения воздуха в Челябинске.

На митинге приняли общую резолюцию — немедленно остановить все работы на Томинском ГОКе и приступить к тушению техногенных пожаров в Коркинском разрезе. Примерно такие же резолюции принимались и на всех предыдущих акциях, но участников становится меньше. И это главное разочарование от протестного движения: еще недавно «СтопГОК» был реально работающей организацией, способной донести свои месседжи до президента России. Однако руководитель движения Василий Московец, очевидно, не может переиграть своих оппонентов, которые пошли на уступки, развернули широкую разъяснительную кампанию, раскрыли иные причины экологических проблем Челябинска.

1/5 Василий Московец Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В результате «СтопГОК» оказался лишен общественной поддержки и теперь медленно умирает. В самом движении не хотят признавать, что интерес к нему падает. На странице «СтопГОКа» «Вконтакте» выложено сообщение, что в митинге приняло участие 2 тыс. человек. Хотя на фото видно, как заполнен сквер.

По фото видно, что народу немного ФОТО: соцсети

«Это вполне объяснимо. Мы видим бесконечные митинги, не имеющие дополнительной смысловой нагрузки, — считает политолог Александр Мельников. — Ничего нового уже сказать не могут, интерес к движению падает. Уже со стороны властей и даже некоторых промышленников есть действия в сторону разрешения экологической ситуации. А здесь многие начинают понимать, что их используют в своих интересах. Поэтому на митинги приходит меньше народу».

Но сама экологическая тематика из повестки дня не уйдет. На митинг в воскресенье пришли бывший вице-губернатор Николай Сандаков, создавший движение «Челябинск, дыши», и его новый соратник, руководитель скандального профсоюза «Содружество» Денис Гнеушев. Выступать они не стали. Но ясно, что своими инициативами они хотят забрать у Московца лидерство в экологическом протесте. Обвиняемый в коррупции Сандаков уже анонсировал на середину апреля общественный сход с участием 10 тысяч человек. Пока ничто не указывает на наличие у него хотя бы десятой части этой поддержки. Но учитывая, что в тех же числах ожидается вынесение ему приговора, можно допустить, что Сандаков постарается уйти на высокой ноте.