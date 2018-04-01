Что нужно учесть «Екатеринбург-Арене», чтобы не провалить ЧМ-2018

21:55 01 апреля 2018 0

Меньше чем через три месяца здесь будет ЧМ-2018 Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Жители и гости уральской столицы сегодня впервые увидели в действии реконструированную «Екатеринбург Арену». Футболисты «Урала» принимали на новом поле казанский «Рубин», встреча завершилась вничью со счетом 1-1. Эта игра была одной из тестовых перед матчами Чемпионата мира по футболу — 2018. Екатеринбург сумел показать практически образцовый «заход-выход» болельщиков, но до идеального состояния стадиону еще далеко.

Команды сыграли вничью. Но помимо игры всем собравшимся было интересно первым оценить арену для ЧМ-2018 Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Центральный стадион Екатеринбурга, который на время чемпионата мира по футболу будет носить имя «Екатеринбург-Арена», не раз переживал реконструкции. Последняя масштабная перестройка началась в 2014 году. Заключительный матч на старом Центральном стадионе тоже играли «Урал» и «Рубин». Болельщики ждали новую арену 3,5 года и во многом их ожидания были оправданы.

Одна из ключевых проблем российских стадионов — организация прохода болельщиков на стадион и выход из него после матча. Благодаря нескольким факторам «Екатеринбург-Арена» сдала этот экзамен достаточно хорошо. Во-первых, футбольный клуб «Урал» качественно провел подготовительную работу: неоднократно призывал болельщиков приходить заранее, вход на трибуны был открыт за два часа до начала игры; пришедших пораньше ждала развлекательная программа; на официальном сайте клуба была размещена схема стадиона с указанием всех открытых проходов и детальной инструкцией.

Пройти на матч было достаточно быстро. Важный экзамен для арены — 15 апреля, матч «Урал»-«Спартак», который соберет больше болельщиков Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Во-вторых, матч проходил в выходной день, поэтому большинство зрителей действительно имели возможность прийти заранее. Возможно, в рабочий день основная масса людей начала бы подтягиваться незадолго до матча и очередей на входе было бы не избежать. В-третьих, игра 1 апреля проходила при неполной загрузке стадиона: при вместимости в 35 тысяч, на арене было около 18 тысяч человек. В результате зрители без проблем смогли покинуть стадион после финального свистка. Лестницы на арене не слишком широкие, поэтому поток был достаточно плотным, но двигался быстро. На выходе людей направляли волонтеры.

Соцсети заполонили позитивные снимки с оранжевых трибун с видом на ярко-зеленое поле. «Сердце» арены действительно впечатляет: масштаб 35-тысячного стадиона, удобные кресла, отличный звук, качественное изображение на табло — все это, как на лучших европейских стадионах.

Но чтобы добраться до своего места на трибуне, зрителям пришлось проходить через помещения, с которых даже не стряхнули строительную пыль.

На грязных лестницах можно было споткнуться о мелкий строительный мусор, где-то попадались забытые ведра с известкой, вместо пластиковых урн, которые должны бы стоять на каждом углу, лишь изредка попадались промышленные контейнеры. Кстати, урны отсутствовали даже в туалетах.

Пока арена не приспособлена для перекусов Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Возле точек питания в лучшем случае стоял один стол, поэтому зрители ставили еду то на ступеньки, то на какие-нибудь выступы в стенах. В дальнейшем фудкорты наверняка доработают, но 1 апреля даже то, что было, работало не совсем четко: где-то кофе-машину не могли подключить, где-то воду для чая не успевали вскипятить. Сейчас явно не хватает каких-то еще передвижных точек типа фургончиков с кофе или киосков с кукурузой или кофейных автоматов.

Отдельные болельщики жаловались на наледь возле выходов с секторов. Уборка территории за контрольно-пропускными пунктами, то есть непосредственно возле арены, тоже оставляет желать лучшего.

Ну, и главное разочарование от новой арены — отсутствие теплого помещения.

Конечно, четыре матча Чемпионата мира по футболу — 2018 будут проходить в Екатеринбурге в июне, когда все-таки будет тепло. Но чемпионат России по футболу проходит и в конце осени-начале зимы и промозглой весной, когда ноль или небольшой минус ничем не лучше серьезных отрицательных температур.

А еще арене не хватает теплых помещений Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Подготовленные болельщики знают, что нужно одеваться очень тепло, многие приходят в горнолыжных костюмах, берут на трибуны теплые пледы, на которые можно сесть, а в случае чего ими же можно укутаться. Но все же, просидев 45 минут на ветру, было бы очень приятно зайти в теплый коридор стадиона. Однако 1 апреля, когда на улице была температура плюс 1-2 градуса, погреться можно было только в туалете. Многие девушки ютились там возле двух батарей, отогревая руки и ноги. Электросушилок, которыми можно было бы погреть руки, кстати, тоже не было, хотя они явно предусмотрены. В некоторых местах шел теплый воздух их вентиляции, там тоже скапливали замерзшие зрители.

Следующий тестовый матч и официальное открытие «Екатеринбург-Арены» состоится 15 апреля, когда ФК «Урал» будет принимать столичный «Спартак». Заключительным матчем «Урала» на новом стадионе в этом сезоне станет игра с «Амкаром» 6 мая. Остается надеяться, что к этому времени стадион действительно будет готов «на все сто» и хвастаться в соцсетях можно будет не только полем и оранжевыми трибунами.