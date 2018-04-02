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03 апреля 2018
02 апреля 2018
23:52  02 апреля 2018 0

Почему на митинге в Екатеринбурге одни насчитали 2 тыс., а другие — 4

Московские гости, стихи, подтасовки, кокетство Волкова, споры, новая роль Киселева
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, акция протеста, массовое мероприятие, митинг
Митингующие все моложе — старые фразы их не берутФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Митинг за сохранение всенародных выборов мэра в Екатеринбурге собрал порядка двух тысяч горожан. Акция, на которую организаторы обещали привести толпу в пять раз больше, прошла вечером в понедельник, 2 апреля, на площади Обороны под памятником «Седой Урал».

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга
Екатеринбург — город рока. С этого все сегодня и началось
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лозунгами митинга стали «Наш выбор — наше право», «Снесли башню — оставьте выборы», «Выборы — это счастье», «Хватит считать нас скотом», «Нам нужен мэр, а не мэрионетка» и многие другие. Скоплению написанных от руки плакатов сопутствовали красные шарики без рисунков и развевающийся над всем этим огромный флаг Екатеринбурга. Шарики брали по 2-3 в руки, что позволили потом авторам фотографий с квадрокоптера утверждать, что митинг собрал многие тысячи горожан (считали не по головам, а по шарикам). Стартовали под звуки рока от группы «Екатеринбург».

Большая часть собравшихся — молодежь — самоорганизовалась через социальные сети, люди постарше в очевидном меньшинстве откликнулись на листовки и редкие самодельные плакаты, развешенные в городе. Веселый и даже юный настрой митингу создавали целующиеся парочки, общавшиеся о своем молодые люди, чаще посматривавшие в смартфон, нежели на выступавших, человек косплеящий капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», бесплатные яблоки в сахарной глазури и печенье с чаем.

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, стол накрыт, массовое мероприятие, чаепитие
Люди пришли на митинг в хорошем настроении и тут же его улучшили, получив печеньки и чай
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отгремела музыка и слово предоставили депутату гордумы и ближайшему соратнику действующего мэра Евгения Ройзмана — Дмитрию Головину, подававшему в министерство общественной безопасности заявку на митинг в 99 человек. Он пытался неуклюже шутить, поддерживать идею «оставьте выборы мэра» и зажигать толпу криком «Ройзман». Последнее поддерживал от силы десяток человек, собравшихся у сцены. Чтобы окончательно не потерять интерес участников акции Головин вызвал на сцену представителя Совета депутатов Тимирязевского района (Москва) Юлию Галямину.

Та выступила незажигательно и призывая все к тому же — отстаиванию права на выборы мэра — в конце своей речи даже не нашла толкового лозунга, чтобы взбодрить начавшую скучать толпу. «Давайте что-нибудь крикнем?!», — бросила вопросительно она. Собравшиеся, может, и готовы были, но в отличие от Галяминой были по эту сторону микрофона. «А давайте крикнем «За народ», — и это предложение понимания у митингующих не нашло, то ли от робости в голосе призывающего, то ли от того, что слова с буквой «р» ей лучше было не произносить.

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, плющев александр, фельгенгауэр татьяна
Журналисты Эхо Москвы Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр стояли в толпе — на сцене и без них хватало москвичей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Угасшая было надежда на хорошую «ораторию» вернулась на митинг в лице депутата Госдумы 2011—2016 годов Дмитрия Гудкова, которого Головин вызвал следом, по алфавиту. Тот рассказал собравшимся о том, что мэр Евгений Ройзман «известная в Москве личность», он «проводит приемы граждан», «бегает с екатеринбуржцами». «А кто-нибудь знает, что сделал губернатор Куйвашев для города?», — и получив ревущее «нет» от толпы почему-то перешел к размышлению о назначенцах, хотя еще в сентябре 2017 года Евгений Куйвашев стал народно избранным губернатором, опередив по количеству голосов в Екатеринбурге Ройзмана, избранного в 2013-м.

«И где Куйвашев будет в момент трагедии? — спросил он у толпы, но пока та замолкла, размышляя о том, какую конкретно трагедию имеет ввиду Гудков, том уже сам ответил, — он отвернется». Посмотрите на Тулеева (и только после этого стало понятно, на какой трагедии на этом не относящемся к Кемерово митинге спекулировал политик) и скажите, хотите, чтобы у вас было такое будущее?». «Нет», — протяжно ответила толпа.

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, акция протеста, крашенинников федор, выборы мэра
Федор Крашенинников (в кепи) поднял тему трагедии в Кемерово в своем особом ключе
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тему кемеровской трагедии, где в страшном пожаре погибли 64 человека, включая 41 ребенка, сегодня поднимал и другой оратор — Федор Крашенинников, представленный Головиным как «его выступления можно слышать на Эхо Москвы в Екатеринбурге». «Скорее всего примут завтра закон, но это ничего не значит. Я верю, что мы заставим их отменить эти законы и как в Кемерово они будут стоять на коленях и извиняться перед нами за то, что отбирают у нас нашу свободу», — заявил со сцены оратор и услышал одобрительное улюлюканье толпы.

Дальше алфавитный порядок выступавших прервался и на сцену вышел известный уральский режиссер Василий Сигарев. «Я обычно с той стороны, где сейчас вы, но сегодня хочу сказать. Честно, я думаю мы, наверняка, не победим сегодня, но поражение сегодня — это не поражение навсегда. Нам с вами надо запомнить депутатов, которые завтра поддержат этот законопроект и сделать так, чтобы их больше не было в парламенте», — только конец короткой речи Сигарева был похож на призыв, на который часть толпы ответила протяжным «у».

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, акция протеста, гудков дмитрий, езжай паси оленей
Депутат Гудков рассказал, что Ройзман известен москвичам приемами граждан и пробежками
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появление руководителя штаба Навального — Леонида Волкова — который по словам Головина в последнее время «пребывает в духовной эмиграции» в Москве, вызвало у толпы куда больше эмоций.

«Головин представил меня как полумосквича, но это оскорбление, я себя чувствую екатеринбуржцем и в такие моменты на 150% екатеринбуржцем. Город наш прекрасный. Ура», — взбодрил собравшихся блогер, после чего задал три вопроса.

— Как зовут нашего мэра? — спросил Волков.

— Евгений, — крикнули голоса в ответ.

— Кто был мэром Екатеринбурга 10 лет назад? — прозвучал новый вопрос.

- Чернецкий! — ответила бурно толпа.

— А кто был мэром в 2012 году?

— Порунов, — ответили разрозненные единичные голоса, на примере которых Волков объяснил, что знают Порунова мало, поскольку тот в отличие от Ройзмана и Чернецкого не оставил по себе места в истории нашего города.

Косплей на Джека Воробья из киноэпопеи «Пираты Карибского моря» делал стояние на митинге не таким уж однообразным
Фото: страница на Facebook Максима Путинцева

О Чернецком, к слову, напоминали не только взывания к истории и личности мэра — отдельные плакаты начинались с «Наш дом», будто намекая на организованное экс-мэром политическое объединение («Наш дом — наш город»), но оканчивались на «Наши правила».

«Право выбора такая штука, которой легко лишиться, но которую назад не получить. Городу нужны идеи и образ будущего, а выбрать его могут только горожане. А они хотят это украсть, они воры, они хотят, чтобы воровать им не мешали, чтобы никто не занимал моральной и правильной позиции, не высказывался от имени горожан по вопросам, которые волнуют горожан. Разговоры о том, что городом должен управлять хозяйственник — это все полная ерунда. Это все так не работает. На первом месте ценности, на втором материальное, на первом — идеи, на втором — чистые улицы. Они предлагают безыдейность, а мы предлагаем идею. Я верю, что все у нас получится», — под аплодисменты Леонид Волков с 2013 года живущий то в Люксембурге, то в Москве.

Другой Волков, уже Иван — юрист и глава комитета защитников башни, которую компания УГМК снесла 24 марта, увел рассуждения о выборах мэра в свою тему: «Что произошло с башней, то произойдет и с мэром. Это наш город. Ройзман наш мэр», — последняя мысль почему-то смазала весь задор толпы. «УГМК — скоты» — выкрикнул средних лет мужчина в толпе.

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, волков леонид
Волков оказался одним из немногих ораторов с логикой, заинтересовавшей толпу. Но екатеринбуржец ли он, как объявлял?
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Екатеринбург — последний город, где выбирают мэра, — вещал Иван Волков.

— Неправда, в Нижнем Тагиле еще выбирают, — сказал кто-то в толпе.

— А почему им можно, а нам нет? — возмутилась степенная дама рядом со мной.

— Там мэр сильный потому что, и он на пятку губернатору не наступил, — объяснила ее столь же возрастная соседка.

Следом за Волковым выступил депутат Константин Киселев и тоже ввел в заблуждение толпу. «Я прочитал пояснительную записку к законопроекту, а там ответ на вопрос почему вы хотите отменить выборы мэра в Екатеринбурге — потому что», — заявил Киселев, а из толпы послышался свист. Выступающий сегодня на митинге и заявляющий о поддержке Ройзмана Киселев этим летом выдвигался в губернаторы, чтобы оттянуть на себя голоса все того же Ройзмана на случай, если бы тот собрался стать главой региона.

Митинг за сохранение прямых выборов мэра Екатеринбурга, ройзман евгений, мишарин на плакате
Ройзман зажег очевидным: «Екатеринбург — лучший город земли». На том и потух
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но молодая толпа, похоже, уже не помнила, что было летом, да и не интересовало ее, что там значится в пояснительной записке какого-то законопроекта. И еще дальше от них отдалился митинг с выступлением депутата-коммуниста гордумы Асбеста Натальи Крыловой. Крайне драматичным голосом она заставила толпу снова погрузиться в догадки рассуждением о том, что «территория опережающего развития на деле станет территорией опережающего распила» и вовсе добила собравшихся крикнув: «Сейчас они лишают нас выборов мэра, а завтра будут расстреливать». Только призыв «депутатов законодательного собрания и губернатора в отставку» оживил толпу и вроде бы на том можно было ее оставить, но Крылову увело в незаконность принятия решения и полученный было раж снова оказался потерян.

Резолюция, которую после выступления со сцены зачитал Крашенинников, призывала: «Первое: не принимать законопроект, внесенный губернатором Куйвашевым Е.В. Второе: вернуть екатеринбуржцам право выбирать всеобщим прямым тайным полновластного главу этого города и никогда впредь не лишать их этого права. Третье: отставки Куйвашева Е.В. систематически покушающегося на полномочия городской власти и права жителей Екатеринбурга». Только два последних пункта вызвали аплодисменты и крик «да» у большинства собравшихся.

Завершал митинг мэр Евгений Ройзман. «Слушайте, ну смотрите сколь много вас собралось. Просто очень рад вас видеть, поскольку люди собрались честные порядочные и хорошие», — по-свойски общался Ройзман с толпой, рассказывая ей о том, что «традиция выбирать себе мэра существовала с 1766 года» и «в последние 25 лет рывок в городе был сделан при выборных мэрах».

Даже зачитанному Ройзманом в самом конце стихотворению собственного сочинения «Пойдем работать облаками» хлопали уже совсем единицы.

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