23:52 02 апреля 2018 0

Митингующие все моложе — старые фразы их не берут Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Митинг за сохранение всенародных выборов мэра в Екатеринбурге собрал порядка двух тысяч горожан. Акция, на которую организаторы обещали привести толпу в пять раз больше, прошла вечером в понедельник, 2 апреля, на площади Обороны под памятником «Седой Урал».

Екатеринбург — город рока. С этого все сегодня и началось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лозунгами митинга стали «Наш выбор — наше право», «Снесли башню — оставьте выборы», «Выборы — это счастье», «Хватит считать нас скотом», «Нам нужен мэр, а не мэрионетка» и многие другие. Скоплению написанных от руки плакатов сопутствовали красные шарики без рисунков и развевающийся над всем этим огромный флаг Екатеринбурга. Шарики брали по 2-3 в руки, что позволили потом авторам фотографий с квадрокоптера утверждать, что митинг собрал многие тысячи горожан (считали не по головам, а по шарикам). Стартовали под звуки рока от группы «Екатеринбург».

Большая часть собравшихся — молодежь — самоорганизовалась через социальные сети, люди постарше в очевидном меньшинстве откликнулись на листовки и редкие самодельные плакаты, развешенные в городе. Веселый и даже юный настрой митингу создавали целующиеся парочки, общавшиеся о своем молодые люди, чаще посматривавшие в смартфон, нежели на выступавших, человек косплеящий капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря», бесплатные яблоки в сахарной глазури и печенье с чаем.

Люди пришли на митинг в хорошем настроении и тут же его улучшили, получив печеньки и чай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отгремела музыка и слово предоставили депутату гордумы и ближайшему соратнику действующего мэра Евгения Ройзмана — Дмитрию Головину, подававшему в министерство общественной безопасности заявку на митинг в 99 человек. Он пытался неуклюже шутить, поддерживать идею «оставьте выборы мэра» и зажигать толпу криком «Ройзман». Последнее поддерживал от силы десяток человек, собравшихся у сцены. Чтобы окончательно не потерять интерес участников акции Головин вызвал на сцену представителя Совета депутатов Тимирязевского района (Москва) Юлию Галямину.

Та выступила незажигательно и призывая все к тому же — отстаиванию права на выборы мэра — в конце своей речи даже не нашла толкового лозунга, чтобы взбодрить начавшую скучать толпу. «Давайте что-нибудь крикнем?!», — бросила вопросительно она. Собравшиеся, может, и готовы были, но в отличие от Галяминой были по эту сторону микрофона. «А давайте крикнем «За народ», — и это предложение понимания у митингующих не нашло, то ли от робости в голосе призывающего, то ли от того, что слова с буквой «р» ей лучше было не произносить.

Журналисты Эхо Москвы Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр стояли в толпе — на сцене и без них хватало москвичей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Угасшая было надежда на хорошую «ораторию» вернулась на митинг в лице депутата Госдумы 2011—2016 годов Дмитрия Гудкова, которого Головин вызвал следом, по алфавиту. Тот рассказал собравшимся о том, что мэр Евгений Ройзман «известная в Москве личность», он «проводит приемы граждан», «бегает с екатеринбуржцами». «А кто-нибудь знает, что сделал губернатор Куйвашев для города?», — и получив ревущее «нет» от толпы почему-то перешел к размышлению о назначенцах, хотя еще в сентябре 2017 года Евгений Куйвашев стал народно избранным губернатором, опередив по количеству голосов в Екатеринбурге Ройзмана, избранного в 2013-м.

«И где Куйвашев будет в момент трагедии? — спросил он у толпы, но пока та замолкла, размышляя о том, какую конкретно трагедию имеет ввиду Гудков, том уже сам ответил, — он отвернется». Посмотрите на Тулеева (и только после этого стало понятно, на какой трагедии на этом не относящемся к Кемерово митинге спекулировал политик) и скажите, хотите, чтобы у вас было такое будущее?». «Нет», — протяжно ответила толпа.

Федор Крашенинников (в кепи) поднял тему трагедии в Кемерово в своем особом ключе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тему кемеровской трагедии, где в страшном пожаре погибли 64 человека, включая 41 ребенка, сегодня поднимал и другой оратор — Федор Крашенинников, представленный Головиным как «его выступления можно слышать на Эхо Москвы в Екатеринбурге». «Скорее всего примут завтра закон, но это ничего не значит. Я верю, что мы заставим их отменить эти законы и как в Кемерово они будут стоять на коленях и извиняться перед нами за то, что отбирают у нас нашу свободу», — заявил со сцены оратор и услышал одобрительное улюлюканье толпы.

Дальше алфавитный порядок выступавших прервался и на сцену вышел известный уральский режиссер Василий Сигарев. «Я обычно с той стороны, где сейчас вы, но сегодня хочу сказать. Честно, я думаю мы, наверняка, не победим сегодня, но поражение сегодня — это не поражение навсегда. Нам с вами надо запомнить депутатов, которые завтра поддержат этот законопроект и сделать так, чтобы их больше не было в парламенте», — только конец короткой речи Сигарева был похож на призыв, на который часть толпы ответила протяжным «у».

Депутат Гудков рассказал, что Ройзман известен москвичам приемами граждан и пробежками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Появление руководителя штаба Навального — Леонида Волкова — который по словам Головина в последнее время «пребывает в духовной эмиграции» в Москве, вызвало у толпы куда больше эмоций.

«Головин представил меня как полумосквича, но это оскорбление, я себя чувствую екатеринбуржцем и в такие моменты на 150% екатеринбуржцем. Город наш прекрасный. Ура», — взбодрил собравшихся блогер, после чего задал три вопроса.

— Как зовут нашего мэра? — спросил Волков.

— Евгений, — крикнули голоса в ответ.

— Кто был мэром Екатеринбурга 10 лет назад? — прозвучал новый вопрос.

- Чернецкий! — ответила бурно толпа.

— А кто был мэром в 2012 году?

— Порунов, — ответили разрозненные единичные голоса, на примере которых Волков объяснил, что знают Порунова мало, поскольку тот в отличие от Ройзмана и Чернецкого не оставил по себе места в истории нашего города.

Косплей на Джека Воробья из киноэпопеи «Пираты Карибского моря» делал стояние на митинге не таким уж однообразным Фото: страница на Facebook Максима Путинцева

О Чернецком, к слову, напоминали не только взывания к истории и личности мэра — отдельные плакаты начинались с «Наш дом», будто намекая на организованное экс-мэром политическое объединение («Наш дом — наш город»), но оканчивались на «Наши правила».

«Право выбора такая штука, которой легко лишиться, но которую назад не получить. Городу нужны идеи и образ будущего, а выбрать его могут только горожане. А они хотят это украсть, они воры, они хотят, чтобы воровать им не мешали, чтобы никто не занимал моральной и правильной позиции, не высказывался от имени горожан по вопросам, которые волнуют горожан. Разговоры о том, что городом должен управлять хозяйственник — это все полная ерунда. Это все так не работает. На первом месте ценности, на втором материальное, на первом — идеи, на втором — чистые улицы. Они предлагают безыдейность, а мы предлагаем идею. Я верю, что все у нас получится», — под аплодисменты Леонид Волков с 2013 года живущий то в Люксембурге, то в Москве.

Другой Волков, уже Иван — юрист и глава комитета защитников башни, которую компания УГМК снесла 24 марта, увел рассуждения о выборах мэра в свою тему: «Что произошло с башней, то произойдет и с мэром. Это наш город. Ройзман наш мэр», — последняя мысль почему-то смазала весь задор толпы. «УГМК — скоты» — выкрикнул средних лет мужчина в толпе.

Волков оказался одним из немногих ораторов с логикой, заинтересовавшей толпу. Но екатеринбуржец ли он, как объявлял? Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Екатеринбург — последний город, где выбирают мэра, — вещал Иван Волков.

— Неправда, в Нижнем Тагиле еще выбирают, — сказал кто-то в толпе.

— А почему им можно, а нам нет? — возмутилась степенная дама рядом со мной.

— Там мэр сильный потому что, и он на пятку губернатору не наступил, — объяснила ее столь же возрастная соседка.

Следом за Волковым выступил депутат Константин Киселев и тоже ввел в заблуждение толпу. «Я прочитал пояснительную записку к законопроекту, а там ответ на вопрос почему вы хотите отменить выборы мэра в Екатеринбурге — потому что», — заявил Киселев, а из толпы послышался свист. Выступающий сегодня на митинге и заявляющий о поддержке Ройзмана Киселев этим летом выдвигался в губернаторы, чтобы оттянуть на себя голоса все того же Ройзмана на случай, если бы тот собрался стать главой региона.

Ройзман зажег очевидным: «Екатеринбург — лучший город земли». На том и потух Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но молодая толпа, похоже, уже не помнила, что было летом, да и не интересовало ее, что там значится в пояснительной записке какого-то законопроекта. И еще дальше от них отдалился митинг с выступлением депутата-коммуниста гордумы Асбеста Натальи Крыловой. Крайне драматичным голосом она заставила толпу снова погрузиться в догадки рассуждением о том, что «территория опережающего развития на деле станет территорией опережающего распила» и вовсе добила собравшихся крикнув: «Сейчас они лишают нас выборов мэра, а завтра будут расстреливать». Только призыв «депутатов законодательного собрания и губернатора в отставку» оживил толпу и вроде бы на том можно было ее оставить, но Крылову увело в незаконность принятия решения и полученный было раж снова оказался потерян.

Резолюция, которую после выступления со сцены зачитал Крашенинников, призывала: «Первое: не принимать законопроект, внесенный губернатором Куйвашевым Е.В. Второе: вернуть екатеринбуржцам право выбирать всеобщим прямым тайным полновластного главу этого города и никогда впредь не лишать их этого права. Третье: отставки Куйвашева Е.В. систематически покушающегося на полномочия городской власти и права жителей Екатеринбурга». Только два последних пункта вызвали аплодисменты и крик «да» у большинства собравшихся.

Завершал митинг мэр Евгений Ройзман. «Слушайте, ну смотрите сколь много вас собралось. Просто очень рад вас видеть, поскольку люди собрались честные порядочные и хорошие», — по-свойски общался Ройзман с толпой, рассказывая ей о том, что «традиция выбирать себе мэра существовала с 1766 года» и «в последние 25 лет рывок в городе был сделан при выборных мэрах».

Даже зачитанному Ройзманом в самом конце стихотворению собственного сочинения «Пойдем работать облаками» хлопали уже совсем единицы.