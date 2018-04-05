После врачей-гастарбайтеров в больнице Тобольска «мрут, как мухи»

22:38 05 апреля 2018 0

На тобольскую больницу жалуются люди Фото: Pixabay.com

В Тобольске из-за смерти бизнесвумен Нины Горбач предъявлены обвинения фельдшеру скорой помощи. Дочь предпринимательницы уверена: 68-летняя женщина умерла из-за того, что врачи скорой просто не стали ее спасать. Несколько месяцев Елена Заговеньева проводила собственное расследование — в итоге две недели назад следователи СУ СКР издали постановление о привлечении фельдшера В. к уголовной ответственности. Это медучреждение находится в ведении Тобольской областной больницы №3.

Нину Горбач в Тобольске многие знали — она много лет занималась бизнесом по производству полуфабрикатов, была награждена благодарственным письмом администрации города Фото: предоставлено Еленой Заговеньевой

«27 февраля мама позвонила мне в Тюмень и сказала, что плохо себя чувствует, — вспоминает женщина. — Сказала, что вызвала скорую, но она пока не приехала. Мы поговорили. Потом позвонила ее соседка. Она сказала, что мама умерла».

Елена была в шоке. Она разбудила мужа и сына, и в половину пятого утра они были уже в Тобольске. «Забрали ключи у участкового, входим в квартиру — а там мама сидит в кресле. Мертвая. Ее никто не увез». В качестве причины смерти, говорит женщина, медики назвали проблемы с сердцем. «Но она незадолго до этого проходила обследование, никаких проблем с сердцем не было. Мама занималась бизнесом, она очень следила за своим здоровьем и внешним видом, — говорит собеседница агентства. — Если бы было какое-то заболевание, она бы лечилась».

Правда, отмечает Елена, у пожилой тоболячки был бронхит. Тем вечером она почувствовала себя плохо, начала задыхаться, попыталась сама вызвать скорую — это видно по детализации вызовов ее сотового телефона, однако не смогла набрать нужные цифры. И тогда позвонила соседке. «Наталья мне рассказала, что вызвала скорую для мамы, это было в 1:12 ночи. В 1:15 она перезвонила маме и сказала, что врачи едут. Потом она звонила маме каждые три минуты до 1:24 — в последний раз сказала, чтоб мама открыла дверь и сказала, что сейчас придет к ней помочь одеться. Потом соседка выглянула в окно, увидела машину скорой помощи, и в 1:33 набрала маму. Этот вызов остался не отвеченным. Наталья пошла вниз в квартиру мамы».

В карте вызова скорой эксперты обнаружили подтертые и закрашенные белой пастой места — сверху были написаны другие цифры Фото: Надежда Карташова

Там, по словам Елены, соседка увидела врачей скорой, которые делали ЭКГ пожилой женщине, сидевшей в кресле. Медики сказали, что Нина Горбач умерла.

Елена — в прошлом сотрудник следственных органов — посмотрела заключение о смерти матери, и нестыковки во времени ее насторожили. Женщина начала собственное расследование: встречалась с медиками, расспрашивала знакомых своей матери, запрашивала документы. Она сумела получить копию карты вызова скорой помощи — этот документ в числе прочих впоследствии был представлен на экспертизу в тюменское БСМЭ. Эксперты дали заключение, что в карте подчищено и исправлено время прибытия. Там значилось, что биологическая смерть женщины наступила в 1:15, а бригада приехала в 1:14 — то есть когда врачи поднялись в квартиру, пациентка была уже мертва.

Но согласно детализации разговоров, в 1:24 якобы умершая женщина еще отвечала на звонок соседки. Кроме того, отметила собеседница агентства, дверь подъезда медикам по звонку в квартиру пациентки тоже кто-то открыл. «В квартире была крупная сумма денег, минимум полмиллиона рублей. Деньги пропали», — говорит Елена.

И добавляет: на деньги сразу махнула рукой — но виновные в смерти матери должны быть наказаны.

Собеседница агентства рассказала, что обращалась во все инстанции — в прокуратуру, областной департамент здравоохранения, правоохранительные органы. В департаменте на ее требование провести проверку и сообщить результаты прислали письменный ответ (имеется в распоряжении редакции). Чиновники сообщили Елене, что не могут разгласить ей врачебную тайну об обстоятельствах смерти ее матери.

Время прибытия было исправлено с 1:24 минут на 1:14. Позднее точное время было подтверждено данными Глонасс Фото: Надежда Карташова

В итоге Следственный комитет все же возбудил уголовное дело. Из двух фельдшеров скорой помощи, прибывших к тоболячке, обвинения предъявлены только одной В. — вторая девушка, по информации Елены, проходит свидетелем.

«Я почти год ищу правду. И я понимаю, что человека-то уже не поднять. Но я и на суде скажу: завтра на месте моей матери можете оказаться вы, ваши дети и ваши родители», — говорит Елена. Женщина отмечает — в Тобольске рассказывают о многочисленных нарушениях в ОБ №3.

Это подтвердил источник агентства, знакомый с ситуацией в тобольской больнице. По его словам, в стационаре этого медучреждения в 2018 году якобы резко возросла смертность: в первом квартале в больнице умерло в два раза больше пациентов, чем за аналогичный период прошлого года. Источник и приводит данные: если за три месяца 2017-го смертность в стационаре составляла 1,5% — при среднем показателе в 1,4% по области, то в этом году в тобольской больнице цифра якобы подпрыгнула до 3,4%. «Об этом был даже доклад, — уверяет источник. — Это вовсе не тайна».

Собеседник «URA.RU» отмечает, будто бы тоболяки очень недовольны работой облздрава, при которой кадровую проблему в больнице решают путем устройства гастарбайтеров из Узбекистана и Таджикистана, уровень которых якобы очень низок.

«Недавно в больницу взяли еще двух уроженцев одной из экс-советских республик, уролога и хирурга, — говорит он. — Была история с подделкой документов [врача тобольской больницы, обвиненного по статье о причинении смерти по неосторожности], дело замяли, а приговор отменили. В больнице люди жалуются, что грязь, антисанитария, ремонт бездумный, у пациентов осложнения, люди мрут, как мухи».

В департаменте здравоохранения Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что статистика смертности поквартально по каждой больнице отдельно не ведется, а по городу Тобольску в этом году на самом деле наблюдается улучшение показателей: здесь скончалось на пять человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Что касается истории с умершей тоболячкой, то в департаменте сослались на федеральные законы о персональных данных и врачебной тайне, сообщив, что комментарий смогут дать только после письменного официального разрешения Елены.

В СУ СКР корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт возбуждения уголовного дела и сообщили, что расследование продолжается.