Госдума вычислила министров, которых не будет в новом правительстве

20:28 06 апреля 2018 0

С инаугурацией Владимира Путина (слева) автоматически уйдет в отставку правительство Дмитрия Медведева Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Закрытая встреча депутатов Госдумы от «Единой России» с членами правительства России была воспринята участниками как сигнал о новом составе кабмина. Это связано с тем, что к парламентариям пришла только половина министров. Хотя официальный статус события — отчет о работе правительства России по исполнению послания президента Владимира Путина — не предполагал прогулов.

Мероприятие с участием министров прошло 6 апреля на базе Корпоративного университета Сбербанка России в Истринском районе Подмосковья. Депутатов и министров разбили на три секции. Первая называлась «Развитие экономики». В ней выступили министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

Дениса Мантурова (слева) и Антона Силуанова называют в числе министров, которые останутся в правительстве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во второй секции — «Среда жизни. Инфраструктурные проекты» — отчитывались министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, министр транспорта Максим Соколов, министр энергетики Александр Новак и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Тему «Социальная политика» обсуждали министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр образования и науки Ольга Васильева и министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Отсутствовали министр без портфеля, куратор проекта «Открытое правительство» Михаил Абызов, министр спорта Павел Колобков, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр юстиции Александр Коновалов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр культуры Владимир Мединский, министр связи и массовых коммуникация Николай Никифоров, министр по делам ГУ, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, министр обороны Сергей Шойгу и министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Группа министров — Колокольцев, Шойгу, Лавров — находятся в подчинении президенту страны.

Сергей Лавров (слева) и Сергей Шойгу (справа) находятся в прямом подчинении президента Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Конечно, нельзя говорить с уверенностью, что Дмитрий Медведев представил ровно тех министров, которые будут переназначены после отставки правительства. Но и исключать этого нельзя. Иначе непонятно, почему, к примеру, по теме социальной политике не выступали министр спорта и министр культуры», — отметил собеседник. Взять комментарии у других депутатов не удалось, поскольку на момент подготовки материала заседание продолжалось и они не отвечали на звонки.

В последнее время между депутатами и министрами были случаи недопонимания. Например, председатель комитета по экологии нижней палаты парламента Владимир Бурматов критиковал главу ведомства Сергея Донского в провале Года экологии в 2017 году и выполнения соответствующих поручений президента. При этом челябинский депутат сообщил на своей странице в Instagram, что перед заседанием, где выступали министры, получил благодарность от председателя правительства Дмитрия Медведева. Вероятно, это был намек на то, кто оказался прав в конфликте.

Правительство Дмитрия Медведева уйдет в отставку в мае одновременно с инаугурацией президента Владимира Путина, избранного на новый срок полномочий с рекордным результатом — 76,69% голосов при явке в 67,54%. После этого глава государства сформирует новый состав кабинета министров.

Впрочем, политолог Евгений Минченко призывает не делать далеко идущих выводов. «Действительно, хорошие позиции сохраниться имеют Мантуров, Силуанов, Орешкин, Новак. По остальным могут быть вопросы. Из тех министров, кто отсутствует на заседаниях, есть те, кто имеют шансы на сохранение», — резюмировал эксперт.