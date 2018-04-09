22:10 09 апреля 2018 0

Тулеев готовится стать спикером кемеровского облсовета Фото: интернет-портал правительства Российской Федерации

До своей отставки Аман Тулеев считался одним из самых популярных губернаторов России. Он регулярно попадал в топы рейтингов доверия российских политиков, а в родном Кузбассе набирал фантастические цифры на голосовании. Так, на последних губернаторских выборах, которые проходили в 2015 году, он получил 96,7% голосов. «URA.RU» решило отправиться на Кузбасс, чтобы понять, хотят ли жители Кемеровской области его возвращения во власть в качестве спикера местного парламента и повлиял ли пожар в ТЦ «Зимняя вишня» на рейтинг экс-губернатора.

В Кемерове на упоминание о Тулееве натыкаешься буквально на каждом шагу Фото: Данил Айкин © URA.RU

Жителям Кузбасса трудно забыть имена своих благодетелей. В Кемерово очень много памятников, дворов и даже лавочек на которых указано, что они подарены горожанам тем или иным чиновником. Корреспондент «URA.RU» замечал именные скамейки вице-губернаторов и начальников департаментов. Однако больше всего подарков, конечно, от Амана Тулеева. Его имя красуется даже на стеклах автобусов.

Впрочем, у некоторых жителей города такие «подарки» вызывают лишь раздражение. «В Новосибирске и Томске тоже ставят скамейки и памятники, но никаких имен нет, видимо, чиновники там поскромнее», — усмехается таксист в разговоре с «URA.RU».

В 95% поддержку Тулеева он не верит. «Амана Гумировича действительно очень любят наши бабушки, они его видели молодым, задорным, но в регионе ведь не 95% бабушек», — говорит водитель.

По его словам, в первые дни после пожара в городе стоял гул. Жители ждали, что Владимир Путин, если не уволит, то устроит хорошую выволочку губернатору. Однако президент их глубоко разочаровал. «В Советское время за такой бардак расстреливали, а у нас оказалось, что губернатор вроде как и ни причем», — считает таксист.

Рядом с ТЦ «Зимняя вишня» жители устроили траурный мемориал, принеся на него сотни игрушек Фото: Данил Айкин © URA.RU

Как объяснил «URA.RU» один из кемеровских фотографов, к отставке Тулеева в регионе были давно морально готовы. С мыслью, что он уйдет, свыклись уже летом 2017 года, когда губернатор на два месяца исчез из публичного поля из-за проблем со спиной. «Вы не подумайте, к нему нет какого-то отвращения. Многие ценят его за прошлые достижения. Но устали от Тулеева очень сильно», — говорит фотограф «URA.RU». В 90% рейтинг экс-губернатора он тоже не верит. «Такое может и было лет пять назад, но сейчас точно нет. Чтобы это понять, достаточно просто открыть соцсети», — рассуждает он.

То же самое сказала корреспонденту «URA.RU» и молодая девушка, стоявшая на остановке в центре города. «Почитайте комментарии к новостям в популярных пабликах во „Вконтакте“, и поймете, что народ думает. Там такие маты будут», — замечает она.

Стоящая рядом пенсионерка, услышав тему разговора, сделала замечание: «Никакого уважения к пожилому человеку. С Тулеевым стабильность была. А что будет теперь? Неизвестно».

Пять дней назад, когда стало понятно, что экс-губернатор решил идти в спикеры облсовета, сайт VSE42 — самый популярный новостной интернет-портал в регионе — задал вопрос: «Тулеев возвращается, вы за или против?». Большинство опрошенных — 5 428 человек (71%) — ответили «нет». 2 282 (29%) сообщили, что они «за» депутатство Тулеева.

Лидер кемеровской КПРФ Николай Мухин считает, что несмотря на свой возраст Тулеев остается очень умелым политиком Фото: Данил Айкин © URA.RU

Люди такое «возвращение» банально не поняли, объясняет «URA.RU» лидер кемеровской КПРФ Николай Мухин. «Вначале он говорит, что с „таким тяжелейшим грузом“ нельзя возглавлять регион, а через несколько дней метит в председатели законодательной власти. И как людям это понимать? Он не только себя под удар ставит, но и региональную „Единую Россия“, которая его поддержит», — говорит коммунист.

Заявление о рокировке серьезно пошатнуло доверие к Тулееву в Кемерово, говорит активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Максим Учватов. «Это выглядит, как попытка ухватиться за спасательный круг, чтобы хоть как-то сохранить власть», — говорит активист «URA.RU». Он напоминает, что областной совет при желании может вставлять палки в колеса губернатору.

При этом реальный рейтинг Тулеева снизится незначительно, замечает кемеровский политолог Александр Коновалов: крупные городские сообщества и так уже давно недолюбливают экс-губернатора, а его поддержка в селах из-за этого шага вряд ли упадет. «В малых городах и на селе действительно есть поклонники Тулеева. Заняв пост спикера сейчас, он получит все организационные возможности для того, чтобы победить на новых выборах в облсовет уже в сентябре», — рассказал политолог «URA.RU».

Напомним, решение о назначении Тулеева на пост спикера будет приниматься на внеочередной сессии облсовета 10 апреля. Федеральное руководство «Единой России» выступило против этого решения. Однако местные эксперты уверены — Тулеев получит это кресло: местная фракция ЕР состоит из лояльных ему людей. Тем не менее, экс-губернатор получит мандат парламентария лишь на несколько месяцев. Следующие выборы в облсовет, как и выборы главы региона, пройдут в Кемеровской области уже 9 сентября.