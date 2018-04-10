На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова

20:38 10 апреля 2018 0

Тизер нужен, чтобы двигать проект дальше — приступить к съемкам самого фильма Фото: Дмитрий Артемьев

На Урале начались съемки тизера (анонсирующего ролика) для будущего фильма «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой». Об этом «URA.RU» сообщил руководитель и создатель этого проекта Дмитрий Артемьев. Съемочный процесс проходит в эти дни в селе Чусовом под Екатеринбургом. «На съемочной площадке сейчас около 40 человек и масса реквизита: есть даже настоящий ледоруб от самих дятловцев», — рассказал агентству продюсер.

«Тизер рассчитан на то, чтобы передать атмосферу того времени и места действия. Мы восстанавливаем действительность 1959 года: палатку дятловцев, показываем, как были одеты люди. Передать в тизере сюжет мы не должны и не имеем права: это секрет», — говорит режиссер ленты Сергей Даровский.

Продюсер фильма «Перевал Дятлова» Дмитрий Артемьев и оператор-постановщик Олег Иванов Фото: Дмитрий Артемьев

По словам Артемьева, съемки пришлось проводить в селе Чусовом, так как на Среднем Урале осталось совсем мало мест, где еще есть снег. При этом авторы готовы к тому, что люди, погруженные в тему, будут критиковать их (в том числе за кадры в деревне).

«Дятловеды, возможно, будут нас „клевать“, но мы к этому готовы. Мы готовы к любому взаимодействию и сотрудничеству. Главное, что мы взялись наконец за этот проект и мы делаем то, что до нас никто не делал: все создатели лент говорили о самой трагедии, но никто не давал возможности дятловцам начать говорить с экрана», — замечает Дмитрий.

Создатели ленты признают, что проект идет нелегко, но они будут продолжать двигать его в любом случае. «К сожалению, нам не удалось найти поддержки у российского кинофонда — мы можем рассчитывать лишь на помощь правительства Свердловской области и губернатора Куйвашева, который выразил готовность оказать организационную поддержку реализации проекта на территории Свердловской области, — говорит Артемьев. — Сейчас мы снимаем на частные инвестиции, которые сами собрали. Очень рассчитываем на помощь со стороны местных бизнесменов и меценатов, поскольку проект масштабный и требует немалых вложений».

Завершить работу над тизером планируется в течение месяца, на экранах он появится в мае. Летом начнутся съемки самого фильма, часть из них пройдет и на перевале Дятлова.

«Основная часть съемок состоится в Екатеринбурге, где будет воссоздаваться атмосфера 1959 года, — рассказал продюсер. — Будут объявлены кастинги для молодых актеров, но мы рассчитываем, как и планировали, на участие звезд — переговоры с ними продолжаются». Закончить работу над фильмом планируется в конце года с тем, чтобы в 2019 году (к 60-летию трагических событий на перевале) состоялась его премьера.

Екатеринбуржец Дмитрий Артемьев был одним из создателей скандального фильма «Река», снятого на деньги и по сценарию основателя МММ Сергея Мавроди. О намерении создать художественный фильм, посвященный тайне гибели группы Дятлова, Дмитрий заявлял еще несколько лет назад. По сценарию ленты, молодой журналист Алексей Правдин берется за расследование «самой захватывающей тайны в истории СССР», и единственный человек, кто может дать ответы на все его вопросы — умирающий генерал КГБ в отставке.

Слова Артемьева о возможном участии в ленте звезд российского кино вызвало фурор в СМИ. Позже продюсер пояснял «URA.RU», что переговоры действительно велись и ведутся с целым рядом известных актеров, но говорить о конкретных договоренностях пока рано. В январе 2017-го продюсер объявил, что приступил со своей командой к работе над фильмом.

О трагедии с группой Игоря Дятлова в 1959 году снято несколько фильмов. Самый известный из них — голливудский «ужастик» «Тайна перевала Дятлова» 2011 года, в конце которого герои оказываются в подземном бункере, по которому бегают зомби. В 2013 году в России вышел фильм «Тайна горы мертвецов», снятый продюсером Александром Абраменко. В 2016-м появилось продолжение этой картины — двухсерийная документально-игровая лента «Перевал Дятлова: конец истории?», снятая им же в тесном взаимодействии в редакцией «Комсомольской правды». В кануне годовщины гибели группы Дятлова этот фильм показали по телеканалу «Россия 1».

Фото: Дмитрий Артемьев

Фото: Дмитрий Артемьев