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11 апреля 2018
10 апреля 2018
Главные новости Тюменской области
23:46  11 апреля 2018 0

К мэру Тюмени засылают людей Путина

Будущих депутатов «лучшего города Земли» выбирают в Москве. Есть недовольные
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание Гордумы последнее перед каникулами 2015. Тюмень, моор александр
Мэру Тюмени Александру Моору после осени предстоит налаживать отношения с депутатами из числа «фронтовиков»Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Три мандата в городской думе Тюмени на осенних выборах планируют забрать представители регионального отделения «Общероссийского народного фронта». Сразу несколько источников «URA.RU», близких к партии «Единая Россия» и самому ОНФ, рассказывают, что подготовка к избирательной кампании в городе ведется именно с такими вводными. Агентству удалось выяснить имена предполагаемых кандидатов.

Евгений Семеняко владеет крупным транспортным бизнесом
Фото: страница Евгения Семеняков в Твиттере

В гонке за места в гордуме от общественного движения Владимира Путина планируют участвовать как минимум три человека. Это сопредседатели регионального отделения Евгений Семеняко и Александр Пересторонин, а также руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Сергей Соловьев. Предполагается, что первые двое пойдут на выборы через процедуру предварительного голосования «Единой России» (праймериз). Третий — выдвинет свою кандидатуру от партии «Патриоты России».

Евгений Семеняко владеет бизнесом в сфере торговли пассажирским транспортом (ООО «Тюменнефтеспецтранс»), получает регулярные государственные заказы. Сергей Соловьев является руководителем строительной фирмой «Качество жизни». Александр Пересторонин — журналист. Возглавлял уральское подразделение информационного агентства «РИА Новости».

Инсайдеры «URA.RU» предполагают, что в первую очередь кандидаты заинтересованы в депутатских мандатах, как в средстве влияния на администрацию муниципалитета во главе с мэром Александром Моором.

В гордуму рвется тюменский журналист Александр Пересторонин
Фото: Страница Александра Пересторонина в «Живом Журнале»

Один из источников «URA.RU», знакомых с положением дел в тюменском ОНФ, утверждает, что местные члены «Единой России» не в восторге от сложившейся перспективы. «Тему с ОНФ двигают москвичи, и местным единороссам это не нравится. Прошло уже несколько заседаний штабов. Официально открыт прием документов. Но как все сложится окончательно, непонятно», — рассказывает собеседник агентства.

Неясность с планами единороссов сказывается на действиях представителей системной оппозиции. В частности, в станах ЛДПР и КПРФ не могут распределить свои ресурсы для участия в кампании. «Все зависит от того, каких именно кандидатов и куда выставит партия технического большинства. Расходовать сильных людей на заведомо бесперспективные участки бессмысленно», — делится мнением один из членов парламентской партии, оппонирующей «Единой России».

Евгений Семеняко в разговоре с агентством подтвердил планы ОНФ по участию в выборах в городское собрание Тюмени. «Начался прием документов. Мне это известно. Я серьезно раздумываю над этим предложением. Время пока есть», — прокомментировал сопредседатель регионального отделения движения.

ОНФ. Тюмень, соловьев сергей
Сергей Соловьев планирует выдвинуться на выборы от партии «Патриоты России»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

О влиянии Москвы на происходящие процессы также говорит Сергей Соловьев: «Как член „Патриотов России“ в праймериз я не стану участвовать, это однозначно. Но нашими желаниями и возможностями на этот счет интересовались в том числе и в Москве. Могу сказать — да, я там в списке есть».

Связаться с Александром Пересторониным и секретарем тюменского отделения «Единой России» Андреем Артюховым на момент подготовки материала не удалось — они не отвечают на звонки мобильного телефона.

Ранее, как уже сообщало «URA.RU», городская избирательная комиссия Тюмени неоднократно перекраивала «нарезку» округов в городе. Тогда наблюдатели также выдвигали версию, что многочисленные изменения вызваны текущими переговорами и согласованиями кандидатов на всех необходимых уровнях.

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