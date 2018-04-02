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20:08  02 апреля 2018 0

Избирком Тюмени изменил правила выборов

Заседание тюменской городской думы. Отчет сити-менеджера. Июнь 2014. Тюмень, еремеев дмитрий, моор александр
Эксперты выдвигают версию, что чехарда с нарезкой округов может быть следствием нерешенного вопроса о будущем Дмитрия Еремеева (справа)Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Избирательная комиссия Тюмени внесла корректировки в схему избирательных округов, которая будет использоваться на предстоящих выборах в городскую думу. Перенарезка затронула округа под номерами 17 и 18, расположенные в Ленинском районе города. Об этом в понедельник, 2 апреля, сообщила «URA.RU» глава горизбиркома Татьяна Гиблер.

С учетом изменений все жители района Мыс теперь будут голосовать в одном округе. Также корректировки коснулись Восточного административного округа. Там при прежней нарезке не были посчитаны 280 избирателей. Теперь данные уточнены. По информации Татьяны Гиблер, новая нарезка — окончательная. Более вносить изменения не планируется.

Выборы в городскую думу Тюмени состоятся 9 сентября. Ранее, как уже сообщало «URA.RU», в схему округов вносились неоднократные корректировки. Опрошенные агентством эксперты выдвинули версию, что неопределенность с избирательными территориями была вызвана вопросом о том, станет ли принимать участие в выборах нынешний спикер горсобрания Дмитрий Еремеев.

Эльдар Булатов
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