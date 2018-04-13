Тюменцы с сожалением провожают своего следователя в Екатеринбург

06:16 13 апреля 2018 0

Один указ президента России, и ротация следователей затронула сразу три региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пост главы Следственного управления СКР по Тюменской области, в случае перевода в Екатеринбург нынешнего руководителя Михаила Богинского, с высокой долей вероятности займет главный следователь Челябинской области Денис Чернятьев. Об этом сообщили «URA.RU» сразу два источника — в тюменском и южноуральском сысках. Как отмечают инсайдеры, окончательного решения еще нет, однако в следственных органах трех указанных уральских регионов ожидают именно такую конфигурацию.

Денис Чернятьев готовится к возвращению в свою вотчину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Денис Чернятьев сам попросил руководство СКР о переводе в Тюмень. В Челябинске главному следователю не повезло с подчиненными — меньше месяца назад председатель комитета Александр Бастрыкин уволил там заместителя руководителя Константина Мирошниченко. Отставке предшествовала череда других увольнений и громких уголовных дел внутри ведомства.

В родной для Дениса Чернятьева столице Западной Сибири у него сохранились многочисленные социальные связи. В частности, здесь у следователя проживает семья. Отец Дениса, Николай Чернятьев, был ветераном судебной системы, возглавлял Ленинский народный суд Тюмени с 1976 по 1988 годы. Помимо близких, в Тюмени у Чернятьева много друзей и сослуживцев.

Следователь учился в Екатеринбурге. В 1996 году получил профильное образование в Уральской государственной юридической академии. Работать вернулся в Тюмень, где дослужился до первого замглавы следственного управления Следственного комитета при прокуратуре. Эту структуру тогда уже возглавлял нынешний руководитель тюменского СК Михаил Богинский, которого сегодня источники «URA.RU» прочат на аналогичный пост в Свердловской области. После этого, для Чернятьева последовали назначения сначала в Курганскую, а затем и Челябинскую области.

Ожидается, что появление Михаила Богинского в Екатеринбурге усилит работу силовиков по борьбе с коррупционерами Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Как считают наблюдатели, работая в Тюмени, Денис Чернятьев станет продолжателем дела Михаила Богинского в сфере борьбы с коррупцией. Самому шефу тюменских следователей предстоит аналогичная работа в Екатеринбурге. Там Богинский сможет координировать усилия с РУФСБ по Свердловской области, которое уже успело прославиться рядом громких дел против коррупционеров. Возглавляет свердловское подразделение службы Александр Вяткин. Также выходец из Тюмени.

Собеседник агентства в Тюмени говорит, что в случае назначения Богинского, это станет подарком свердловчанам. «Он расследует быстро, объективно и взвешенно, — считает знакомый чиновник, неоднократно соприкасавшийся с Богинским по работе. — Коррупционные дела рассматривает, вникая в каждую конкретную ситуацию. В наше время удивительно, но он не ориентирован на новую «звездочку», а расследует все дела. Как при нем

управление научилось расследовать дела по несовершеннолетним — отдельный разговор. Например, в ситуациях с насилием: моментально берут ребенка под защиту, прячут от вас — журналистов-стервятников».

Политолог Александр Безделов считает, что в Тюмени руководители силовых структур проходят хорошую школу, поскольку в регионе не развита практика сращивания силовых структур с органами государственной власти, характерная, например, для национальных республик России: «Независимость ветвей власти она, конечно, формальна. Но в Тюмени это дело обстоит, как бы, чистоплотнее. Следователи и прокуроры учатся работать в спокойных условиях, без прессинга исполнительных органов сверху. Получают правильный опыт. Вероятно, именно этот опыт и ценится».

В пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области информацию о переводе в регион Дениса Чернятьева официально не подтвердили, и от каких-либо комментариев по ситуации воздержались.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий в стане тюменских силовиков.