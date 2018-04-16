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16 апреля 2018
15 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:54  16 апреля 2018 0

Куйвашев обновляет свое окружение к выборам в думу Екатеринбурга

В официальном графике губернатора на вторник мероприятие, которого раньше никогда не было
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Трое с этого фото — будущие паровозы на выборах в ГордумуФото: страница на Facebook Константина Пудова
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Во вторник, 17 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с участником шоу «Уральские пельмени» Сергеем Исаевым. Повестка встречи простая: КВНщик занимается подготовкой грандиозного празднования Дня Победы, 9 мая. Площадка, на которой он выступит не только организатором, но и ведущим, будет организована на площади перед театром драмы «Фондом Святой Екатерины», созданным при поддержке УГМК, РМК, «Синары» и других ведущих бизнес-групп региона.

Сергей Жуков. Презентация бара «Руки Вверх». Екатеринбург, исаев сергей
Сергея Исаева (на фото) с главой региона связало участие в проектах Фонда Святой Екатерины и РМК
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор департамента информполитики региона Александр Иванов еще неделю пробудет в отпуске. Без него подробности предстоящей встречи в резиденции озвучить не готовы, хоть и признают, что подобные официальные визиты для главы региона — редкость. В этой связи появление Исаева в официальном графике связали с составлением списков на выборы в Гордуму, в которых «пельмень», как член «Единой России», может оказаться в роли «паровоза».

Сергей Исаев давно старался примкнуть к властной тусовке. Попытки попасть в руководство хоккейного клуба «Автомобилист» несколько лет назад не увенчались успехом. Однако в окружении губернатора он оставался, и оттуда получил статус организатора крупных культурно-массовых мероприятий, проводимых при поддержке фонда и «Русской медной компании».

Сам Исаев свой завтрашний визит в резиденцию объясняет просто. «У главы региона не так много времени, чтобы обсудить абсолютно все вопросы, — признался „URA.RU“ сам Исаев. — Тем не менее, у нас за спиной много совместных проектов, в том числе, подготовка празднования 9 мая. Вероятно, на завтрашней встрече будем обсуждать и эту тему тоже. Ни с какой политикой это не связано, ни в какие Думы я не собираюсь, у меня и раньше была возможность попасть в Госдуму, но я занимаюсь своим делом и делаю все это для жителей свердловской области, а не ради политики».

Между тем, Сергей Исаев появился в повестке региона вместе с еще несколькими фигурами, которым прочат движение по политической линии.

Ровно неделю назад, 9 апреля, новую доменную печь на НТМК вместе с губернатором Евгением Куйвашевым открывал биатлонист Антон Шипулин. В качестве кого он сопровождал главу региона — так и осталось без объяснений.

Торжественный запуск нового доменного цеха №7 на ЕВРАЗ НТМК. Нижний Тагил. Свердловская область, шипулин антон
Шипулин сопровождает губернатора в самых неожиданных местах — вот он на открытии новой домны НТМК (в центре снимка)
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще в прошлом году олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке пообещал принять решение о продолжении спортивной карьеры сразу после окончания зимних Игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). О своем решении, однако, спортсмен впоследствии так никому и не сообщил, но в СМИ появилась информация о возможности появления его в списках «паровозов» на все тех же выборах в гордуму Екатеринбурга. Уточнить планы самого Шипулина на этот счет пока не удалось.

Чуть позже в релизах департамента информационной политики региона в столь же неожиданном амплуа появился победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергей Карякин. Сегодня он под руководством Шипулина готовится сыграть за команду спортсменов «Олимп» в благотворительном хоккейном Матче звезд.

До победы в пустынном ралли Карякина практически не замечала власть — деньги на оснащение и ремонт квадроцикла, а также содержание команды ему пришлось собирать общими усилиями через соцсети. Сразу после получения приза Карякин стал объектом внимания со стороны областного минспорта, атрибуты его победы — квадроцикл и статуэтку «Дакара» — поставили сначала в Ельцин Центре, а затем и на стенде Свердловской области на Иннопроме-2017. Карякин едва не «опрокинул» свою только зарождающуюся репутацию, когда принял участие в пресс-конференции в защиту ледовых гонок на Балтыме и поставил подпись под обращением на эту тему к губернатору Евгению Куйвашеву, но конфликту не дали разгореться. Дозвониться до Сергея Карякина пока не удалось.

Встреча победителя ралли "Дакар" квадроциклиста Сергея Карякина. Екатеринбург, карякин сергей, победитель ралли
Сергей Карякин (в центре со статуэткой) едва не окарался в насале политического пути, но вовремя вырулил из «зыбучего песка»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для политтехнологов происходящее имеет вполне прозрачный смысл. «На выборах в Гордуму совершенно очевидно не хватает серьезных „паровозов“. Россель, Чернецкий — ну может быть. А остальных где брать? Мастодонты, которые прошли публичные школы — уже закончились, кто-то сидит в Госдуме, кто-то сенатор, Ройзман по другую сторону баррикад. И при этом никто не молодеет и кадровая скамейка очень короткая. Людей с широкой популярностью и высоким уровнем известности — крайне мало. Приходится собирать из разных отраслей. У Шипулина и Исаева вполне широкая известность, а Карякина можно подтянуть многократной теледемонстрацией, например», — пояснил «URA.RU» политолог Александр Пирогов.

Ранее обсуждалась возможность эффективного выдвижения на праймериз «Единой России» вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, основателя благотворительной ассоциации «Особые люди» Татьяны Флегановой, сопредседателя Свердловского ОНФ Анастасии Немец, актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой.

Политолог Сергей Мошкин напомнил: «Восприятие избирателя таково, что он смотрит не только на главную персону, но и на окружающих. Зная это, губернатор, как главный „алмаз в короне“, старается окружать себя себе подобными — драгоценными камнями помельче. Поэтому здесь появляются Карякин, Шипулин, Исаев. Точно также как когда-то появлялись рядом с Росселем и Чернецким — Чепиковы, Котляровы и прочие известные персоны».

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