Куйвашев обновляет свое окружение к выборам в думу Екатеринбурга

19:54 16 апреля 2018 0

Трое с этого фото — будущие паровозы на выборах в Гордуму Фото: страница на Facebook Константина Пудова

Во вторник, 17 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретится с участником шоу «Уральские пельмени» Сергеем Исаевым. Повестка встречи простая: КВНщик занимается подготовкой грандиозного празднования Дня Победы, 9 мая. Площадка, на которой он выступит не только организатором, но и ведущим, будет организована на площади перед театром драмы «Фондом Святой Екатерины», созданным при поддержке УГМК, РМК, «Синары» и других ведущих бизнес-групп региона.

Сергея Исаева (на фото) с главой региона связало участие в проектах Фонда Святой Екатерины и РМК Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор департамента информполитики региона Александр Иванов еще неделю пробудет в отпуске. Без него подробности предстоящей встречи в резиденции озвучить не готовы, хоть и признают, что подобные официальные визиты для главы региона — редкость. В этой связи появление Исаева в официальном графике связали с составлением списков на выборы в Гордуму, в которых «пельмень», как член «Единой России», может оказаться в роли «паровоза».

Сергей Исаев давно старался примкнуть к властной тусовке. Попытки попасть в руководство хоккейного клуба «Автомобилист» несколько лет назад не увенчались успехом. Однако в окружении губернатора он оставался, и оттуда получил статус организатора крупных культурно-массовых мероприятий, проводимых при поддержке фонда и «Русской медной компании».

Сам Исаев свой завтрашний визит в резиденцию объясняет просто. «У главы региона не так много времени, чтобы обсудить абсолютно все вопросы, — признался „URA.RU“ сам Исаев. — Тем не менее, у нас за спиной много совместных проектов, в том числе, подготовка празднования 9 мая. Вероятно, на завтрашней встрече будем обсуждать и эту тему тоже. Ни с какой политикой это не связано, ни в какие Думы я не собираюсь, у меня и раньше была возможность попасть в Госдуму, но я занимаюсь своим делом и делаю все это для жителей свердловской области, а не ради политики».

Между тем, Сергей Исаев появился в повестке региона вместе с еще несколькими фигурами, которым прочат движение по политической линии.

Ровно неделю назад, 9 апреля, новую доменную печь на НТМК вместе с губернатором Евгением Куйвашевым открывал биатлонист Антон Шипулин. В качестве кого он сопровождал главу региона — так и осталось без объяснений.

Шипулин сопровождает губернатора в самых неожиданных местах — вот он на открытии новой домны НТМК (в центре снимка) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще в прошлом году олимпийский чемпион 2014 года в эстафетной гонке пообещал принять решение о продолжении спортивной карьеры сразу после окончания зимних Игр-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). О своем решении, однако, спортсмен впоследствии так никому и не сообщил, но в СМИ появилась информация о возможности появления его в списках «паровозов» на все тех же выборах в гордуму Екатеринбурга. Уточнить планы самого Шипулина на этот счет пока не удалось.

Чуть позже в релизах департамента информационной политики региона в столь же неожиданном амплуа появился победитель ралли «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергей Карякин. Сегодня он под руководством Шипулина готовится сыграть за команду спортсменов «Олимп» в благотворительном хоккейном Матче звезд.

До победы в пустынном ралли Карякина практически не замечала власть — деньги на оснащение и ремонт квадроцикла, а также содержание команды ему пришлось собирать общими усилиями через соцсети. Сразу после получения приза Карякин стал объектом внимания со стороны областного минспорта, атрибуты его победы — квадроцикл и статуэтку «Дакара» — поставили сначала в Ельцин Центре, а затем и на стенде Свердловской области на Иннопроме-2017. Карякин едва не «опрокинул» свою только зарождающуюся репутацию, когда принял участие в пресс-конференции в защиту ледовых гонок на Балтыме и поставил подпись под обращением на эту тему к губернатору Евгению Куйвашеву, но конфликту не дали разгореться. Дозвониться до Сергея Карякина пока не удалось.

Сергей Карякин (в центре со статуэткой) едва не окарался в насале политического пути, но вовремя вырулил из «зыбучего песка» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для политтехнологов происходящее имеет вполне прозрачный смысл. «На выборах в Гордуму совершенно очевидно не хватает серьезных „паровозов“. Россель, Чернецкий — ну может быть. А остальных где брать? Мастодонты, которые прошли публичные школы — уже закончились, кто-то сидит в Госдуме, кто-то сенатор, Ройзман по другую сторону баррикад. И при этом никто не молодеет и кадровая скамейка очень короткая. Людей с широкой популярностью и высоким уровнем известности — крайне мало. Приходится собирать из разных отраслей. У Шипулина и Исаева вполне широкая известность, а Карякина можно подтянуть многократной теледемонстрацией, например», — пояснил «URA.RU» политолог Александр Пирогов.

Ранее обсуждалась возможность эффективного выдвижения на праймериз «Единой России» вице-президента фонда «Город без наркотиков» Тимофея Жукова, основателя благотворительной ассоциации «Особые люди» Татьяны Флегановой, сопредседателя Свердловского ОНФ Анастасии Немец, актрисы шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой.

Политолог Сергей Мошкин напомнил: «Восприятие избирателя таково, что он смотрит не только на главную персону, но и на окружающих. Зная это, губернатор, как главный „алмаз в короне“, старается окружать себя себе подобными — драгоценными камнями помельче. Поэтому здесь появляются Карякин, Шипулин, Исаев. Точно также как когда-то появлялись рядом с Росселем и Чернецким — Чепиковы, Котляровы и прочие известные персоны».