Куйвашев формирует свой список кандидатов в думу Екатеринбурга

07:33 18 апреля 2018 0

Выпьют ли Куйвашев и Тунгусов за общую победу на выборах в городскую думу — большой вопрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев готов дать старт выборам в Екатеринбургскую гордуму, утвердив перечень будущих кандидатов в депутаты от «Единой России». Принятое им решение грозит стать неожиданностью для главных администраторов кампании — его первого заместителя Владимира Тунгусова и лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, чьи кадровые предложения могут оказаться невостребованными.

Как сообщил «URA.RU» источник из окружения главы региона, неопределенность возникла на одной из последних аудиенций губернатора с Шептием. В ходе разговора в ответ на просьбу согласовать ранее представленные ему фамилии Куйвашев попросил подождать некоторое время, спустя которое передаст свой список. Будет ли он совпадать с предложенным, губернатор не пояснил.

В ожидании окончательного решения главы региона активизировались борющиеся за близость к нему политические команды. В частности, появилась информация о преодолении всех предвыборных разногласий группой бизнесменов, контролирующих крупнейшие коммунальные и коммуникационные активы Екатеринбурга.

Одним из активных членов «Команды путина» стал заместитель президента фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вокруг каждого из них еще в конце 2017 года сформировалась группа потенциальных кандидатов, готовых вступить в борьбу за городские мандаты. Часть из них еще в начале года начали продвигать себя как членов «Команды Путина» (Putin Team).

По неофициальным данным, к этому политическому альянсу примкнули региональные отделения «Справедливой России» и ЛДПР, дав предварительное согласие на выдвижение представителей по своим спискам. Однако в марте, по признанию некоторых участников проекта, работа будущих кандидатов была приостановлена. В качестве одной из возможных причин называлось политические давление из Кремля, представители которого оказались явно недовольны использованием в частных целях образа недавно переизбравшегося президента РФ. Звучала также версия, что участники альянса едва не разошлись из-за якобы несоразмерных смет, составленных приезжими политтехнологами из Самары, уральским политконсультантом Екатериной Куземкой и другими организаторами кампании.

Не были до конца также урегулированы финансовые взаимоотношения двух групп кандидатов с потенциальными спонсорами кампании — УГМК и РМК. Представители бизнесменов на частных встречах заверяли, что медные холдинги уже согласовали выделение необходимых им сумм.

Представитель УГМК последнюю информацию опровергает: «У холдинга нет политических интересов в Екатеринбурге. Земельные участки под все наши строительные проекты получены, в связи с чем можно говорить, что бизнес-интересы тоже отсутствуют. Поэтому не только тратить деньги на выборы в гордуму, но даже обсуждать этот вопрос для нас нет никакого смысла».

В последнее время Владимир Тунгусов и Андрей Альшевских не подают друг другу руки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Да, альянс состоялся. У каждого его участника есть свои резоны противостоять Владимиру Тунгусову. Если губернатор Евгений Куйвашев включит в согласованный им вариант списка кандидатов от „Единой России“ или хотя бы допустит к партийным праймериз, если Тунгусов не развалит этот альянс раньше времени (что вполне возможно), то эти выборы будут предельно жесткими и жаркими», — говорит влиятельный свердловский политик.

Об опасности развала «антитунгусовской фронты» говорит и политтехнолог Алексей Швайгерт: «Попытка создания такой фронды предпринимается не в первый раз. И Владимир Тунгусов каждый раз умудряется находить в рядах противостоящей ему команды уязвимость, расторговать ситуацию, чтобы убедить разными способами оппонентов не идти на выборы».

Однако на этот раз нарастают противоречия и в команде самого Владимира Тунгусова. Ее представители долгое время готовились к избирательной реформе, в ходе которой предполагалось увеличить число одномандатных округов с 18 до 26. В соответствии с планом реформы 26 представителям мэрии была обещана поддержка в ходе мажоритарных выборов.

После длительного обсуждения реформа была отменена. По данным нескольких источников «URA.RU» в городской команде, восьми потенциальным кандидатам сообщили, что они должны свернуть работу. Взамен им предложили войти в состав территориальных списков «Единой России», либо выдвинуться от аффилированных с Тунгусовым региональных отделений КПРФ и «Российской партии пенсионеров». По неофициальной версии, некоторые члены команды Тунгусова не согласились на эту замену и начали переговоры с коллегами из противоположного политического лагеря.