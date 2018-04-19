Медведева заставят поменять экономический блок правительства

11:00 19 апреля 2018 0

Дмитрию Медведеву свое место удастся сохранить. А вот экономический блок его правительства ждут перестановки Фото: kremlin.ru

Санкции и антироссийская риторика западных партнеров отразятся на структуре нового правительства. Кабмин будет формироваться под определенные задачи — сделать экономику более независимой, а также обеспечить промышленный и технологический рывок.

Помощник президента Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Ожидается, что новым первым вице-премьером, куратором экономического блока, станет помощник президента Андрей Белоусов (сейчас этот пост занимает Игорь Шувалов). На пост вице-премьера рассматривается нынешний министр промышленности Денис Мантуров. Кроме того, в структуре правительства появятся два новых ведомства: агентство экономической безопасности и министерство инноваций. По задумке, последнее должно будет курировать «Роснано» и «Сколково», отмечают собеседники «URA.RU».

Сейчас в правительстве за новаторов отвечает лично премьер, рассказал вице-президент фонда «Сколково» Александр Чернов: «Председатель нашего профильного наблюдательного совета — Дмитрий Анатольевич. Вице-премьер Аркадий Дворкович также участвует во многих органах управления нашего направления. Довольно плотно с нами работают и Минпромторг, и Минэк, и Минфин. Представители этих ведомств активно формируют решения для нашего развития». На вопрос о том, нуждается ли отрасль в отдельном министерстве, Чернов затруднился ответить, отметив, что решение будет принимать президент после инаугурации.

Но как отмечает Илья Гращенков, в России на данный момент действует целый ряд технологических центров. «Это и Ростех, и «Сколково», и «Роснано», и Федеральное агентство по науке и инновациям, и региональные агентства.

Все это, по большому счету, освоение бюджета, которое не приводит к какому-то конкретному результату.

Поскольку денег становится все меньше, а технологический прорыв требуется все сильнее на фоне санкций, потребность в каком-то едином министерстве назрела», — уверен эксперт. По его словам, глава Минпромторга Денис Мантуров может заменить Аркадия Дворковича на посту профильного вице-премьера.

Президент доволен работой экономического блока: глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава МЭР Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов могут не волноваться за свои посты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр экономического развития Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов сохранят свои посты в новом правительстве. О том, что такая кадровая схема рассматривается президентом, агентству рассказали два источника, близкие к Кремлю и правительству. Вся логика формирования экономического блока в новом правительстве будет ориентирована на технологический, промышленный прорыв и защиту от внешних угроз, о которых в своем послании Федеральному Собранию в начале марта говорил Владимир Путин.

Этими задачами объясняется и сохранение Силуанова и Орешкина в кабмине. Первый — эффективно взаимодействует с ЦБ, контролирует бюджетные расходы, обеспечил соблюдение бюджета во время кризиса. Второй — стал самым молодым министром в России и за полтора года продемонстрировал динамичные изменения в своем ведомстве, уверяют эксперты.

«Орешкину поручили сложные проекты: МЭР ведет статистический учет, курирует пространственное развитие страны и усиленно ведет контрольно-надзорную часть», — рассказывает политолог Григорий Добромелов. По его словам, Минэк с проектными управлениями, с горизонтальной мобильностью, с системой конкурса и отборов на разные позиции стал праобразом министерства нового типа.

Аркадия Дворковича с места вице-премьера подвинет Денис Мантуров Фото: сайт президента РФ kremlin.ru

В пользу сохранности Орешкина и Силуанова говорит их минимальная токсичность — они не являются раздражителями ни для общественности, ни для элитных групп, соглашаются политологи. Напомним, Силуанов возглавил Минфин после скандального ухода Алексея Кудрина из кабмина осенью 2011 года. Орешкин сменил Алексея Улюкаева, в ноябре 2016 года, когда экс-главу МЭР обвинили во взяточничестве.

Новое правительство должно будет обеспечить рост эффективности использования ресурсов, поясняют эксперты. «Задача экономического блока — не допустить или минимизировать экономические катаклизмы. Вопрос в том, будут ли в правительстве люди, способные сами себе ставить задачи (например, в части конкурентоспособности, производительности труда, освоения современных технологий) или нет», — описал вызовы президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров считается одним из самых перспективных министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потенциал прошлой экономической модели, заточенной на высокие цены на нефть, давно себя исчерпал, а ситуация противостояния с Западом и с санкциями, еще больше усугубляет текущее положение, объясняет директор Центра политических исследований финансового университета при правительстве РФ Павел Салин. «От экономического блока ждут политики, которая позволила бы консолидировать существующие ресурсы и гораздо более эффективно их использовать. Путин ожидает от финансово-экономического блока правительства поиска скрытых резервов», — говорит эксперт. От нового кабмина ждут, в частности, технократические реформы: повышение эффективности труда и государственного управления, чтобы система ручного управления действовала более эффективно.

Формирование правительства намечено на май. Новый состав правительства станет известен после инаугурации президента, которая состоится 7 мая.