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18 апреля 2018
17 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
23:06  18 апреля 2018 0

Свердловские власти создадут «управляшку» для домов по всей области

Хотят, как в Москве. Уже определен директор, но в дело может вмешаться Вексельберг
Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
Церемония передачи для московской ТЭЦ самой крупной в мире теплофикационной турбины. Екатеринбург, куйвашев евгений, вексельберг виктор
Авторы идеи новой УК обещают, что она решит проблемы свердловчан. А скептики уверены: регион не сможет содержать такой проект, и его выкупит крупный бизнесФото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловские власти планируют создать бюджетную управляющую компанию, в которой будут работать около 25 тысяч человек. По словам источников «URA.RU», идею уже одобрил губернатор Евгений Куйвашев. Эта УК сможет подмять под себя значительную часть рынка ЖКХ не только в Екатеринбурге, но и в регионе. Впрочем, у проекта есть очень сильный противник.

Как рассказывают «URA.RU» источники, идея создания бюджетной УК принадлежит депутату свердловского заксобрания Вячеславу Вегнеру. Политик якобы уже согласовал проект с губернатором Евгением Куйвашевым. Тому идея понравилась, и он дал МУГИСО поручение — создать. При этом Вегнеру в новой организации источники пророчат место руководителя.

Масштабы, на которые замахнулась свердловская власть, могут удивить. Новая УК будет работать на территории всего региона, в том числе, в Екатеринбурге. Наблюдатели, говоря о новой УК, используют приставку «мега»: «Она схлопнет все небольшие управляющие компании».

Заседание гордумы. Екатеринбург, вегнер вячеслав
У Вегнера появился шанс возглавить крупный областной проект
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вячеслав Вегнер в беседе с нашим агентством подтвердил, что губернатор Куйвашев дал МУГИСО и МинЖКХ области задание проработать проект. По словам депутата, новая УК может стать крупнейшей бюджетной организацией в регионе. У нее будут свои филиалы в муниципалитетах, в общей сложности в «мегакомпании» будут работать около 25 тысяч человек.

«Когда кто-то говорит, что на рынке есть конкуренция, занижение цен, мы видим, что жители на самом деле стали „заложниками“ УК. Разобраться с платежами невозможно. Создание бюджетной УК — это возможность дать таким предпринимателям по рукам», — сказал «URA.RU» Вегнер. Он добавил, что не знает, кого назначат руководить таким проектом, если его реализуют, но отметил, что взялся бы за эту работу.

Интересно, что источники «URA.RU» в сфере ЖКХ не верят, что амбициозный проект может быть реализован в Свердловской области. Как объяснил в беседе с агентством один из представителей отрасли, региону просто не хватит денег. «Эту тему создают на примере Москвы [большинством жилфонда здесь управляют бюджетные организации]. Там есть ГБУ „Жилищник“. Но это абсолютно дотационная вещь — расходы, которые не покрываются платежами граждан, компенсируются из бюджета. Но у нас нет денег, как у Москвы. От жильцов УК всегда будет недополучать деньги и их неоткуда будет взять», — объяснил собеседник.

Презентация новых денежных банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Екатеринбург, 200 рублей, деньги, рубли, новые купюры
Хватит ли региону средств на компенсацию непокрытых платежами расходов — большой вопрос
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Также он уверен, что жители не станут голосовать за переход под новую УК, а регион не имеет права просто взять и забрать жилфонд у частных компаний.

Интересно, что руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов, оказался против создания областной УК, рассказали «URA.RU» источники в свердловской власти. Причина в том, что у первого вице-губернатора, долгое время руководившего Екатеринбургом, остались хорошие связи с лидерами этого рынка, которым появление государственного монстра невыгодно.

Создание госкомпании может быть нецелесообразно и из-за изменений в федеральном законодательстве в сфере ЖКХ. В силу вступает закон, по которому жители смогут заключать прямые договоры на поставку тепла, воды и энергии с поставщиками в обход УК. «На одном содержании домов не пожить, тем более кто-то вообще не платит за ремонт. Тогда этот бизнес сможет заинтересовать, например, структуры Виктора Вексельберга, так как они основные ресурсники в Екатеринбурге», — сказал собеседник.

Министр ЖКХ Смирнов ответил, что ничего не слышал о проекте бюджетной УК. В департаменте информполитики Свердловской области «URA.RU» ответили, что в данный момент не располагают какой-либо информацией на данный счет.

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