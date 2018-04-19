Губернатор Куйвашев поставит в список на Гордуму старого товарища

21:19 19 апреля 2018 2

Грипас вернется в свердловскую политику по просьбе губернатора Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На сентябрьских выборах в Гордуму Екатеринбурга появится неожиданный персонаж. Свое политическое амплуа решил реинкарнировать бывший вице-премьер Свердловской области, ныне лоббист ГК «ПИК» Валентин Грипас. Об этом осведомлены не только в Белом доме, но и высокопоставленные представители администрации Екатеринбурга.

На гражданке Валентин Грипас (второй справа) занялся бизнесом и байкерством. Вместе с гендиректором «Титановой долины» Артемием Кызласовым (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Валентину Грипасу 49 лет, и в свердловском правительстве он оказался в 2013 году. До этого Грипас был заместителем губернатора в ХМАО и курировал вопросы строительства, энергетики и ЖКХ. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев по-товарищески именовал вице-премьера «Валя» и не скрывал, что пригласил того курировать подготовку Екатеринбурга к ЧМ-2018 потому, что не доверял местным специалистам.

Правительство Грипас покинул в кризисное время, когда кабмин лихорадило в связи с антикоррупционными расследованиями в отношении руководства МУГИСО и областного минздрава. Впрочем, вопросы силовиков к вице-премьеру оказались не настолько значительными, чтобы покидать регион, и он остался в Екатеринбурге.

Главное, чем запомнился Валентин Грипас коллегам — это создание профильного ГУПа «Урал 2018». На место руководителя Грипас посадил сына своего бывшего подчиненного в ХМАО Виктора Нанаки — Юрия. Кроме того, фамилия Грипаса запечатлена на одном из колоколов в Верхотурье, создание которого он спонсировал из личных средств. Сразу после увольнения Грипас окунулся в свободную жизнь «байкера» — не классического киношного бородача в засаленной «косухе», а изящного ламберсексуала на байке премиум-класса Harley Davidson.

Уже в 2017 году Валентин Грипас появился в паблике, как топ-менеджер московской строительной компании «ПИК». В круг его обязанностей, по его собственному признанию, входило взаимодействие с органами власти во всех регионах присутствия бизнес-группы. Бывшие коллеги Грипаса из областного правительства, общавшиеся с экс-чиновником в последнее время, оказались не в курсе его планов. Куда больше информированы в екатеринбургской мэрии.

«Губернатор сказал, что сам сформирует списки, и попросил Грипаса быть в них,

— уточняет инсайдер в мэрии, хорошо знакомый с ходом постепенно набирающей силу гордумской кампании. — Тот не мог отказать, тем более что ему это оставаться бизнесменом никак не помешает».

Собеседник агентства, транслируя рассуждения в кулуарах, уверен, что сложнее всего губернатору окажется сделать Грипаса спикером. А вот политтехнологи уверены, что к этому никто стремиться не станет. «Председатель — фигура политическая и требует оставить бизнес. Едва ли человек сегодня откажется от хороших вполне ощутимых денег ради эфемерной власти в маленькой Думе. Потому вместо того, чтобы быть спикером, он станет простым „штыком губернатора“, как человек проверенный и надежный. Длинная скамейка кандидатов ведь есть только у мэрии, а все остальные игроки такого ресурса лишены, тогда как в политике вопрос доверия и персональной преданности стоит очень остро. Поэтому Грипаса, скорее всего, включат в список „Единой России“, он победит и для себя получит допстатус, а губернатор усилится на единицу. Вся прошлая история ни для губернатора, ни для Грипаса, думаю, рисков особых не несет — на него ничего не заводили», — считает политолог Александр Пирогов.

Сам Валентин Грипас в разговоре с «URA.RU» не стал уточнять своих конкретных планов, но и ничего не опроверг. «Много разной информации про меня ходит. Вы, журналисты, больше меня про меня самого порой знаете. Я занимаюсь тем, чем занимаюсь, но поскольку никогда нельзя ни от чего зарекаться, в том числе и от возвращения на политическую арену. Потому я это пока комментировать не хотел бы. Родина скажет „надо“ — мы ответим „есть“», — пояснил бизнесмен и экс-чиновник.