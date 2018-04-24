{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,77
Динамика за 2 недели
Евро 75,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 апреля 2018
23 апреля 2018
22 апреля 2018
21 апреля 2018
12:04  24 апреля 2018 0

Шохин просит министра Мантурова лишить проект Дубровского поддержки

Главный лоббист российского бизнеса заметил на Южном Урале райские условия для иностранцев
Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Борис Дубровский Денис Мантуров, Дубровский, мантуров
Российские промышленники просят Дениса Мантурова (справа) не ставить их в невыгодное положение ради проекта Бориса ДубровскогоФото: Минпромторг РФ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой включиться в спасение уральских заводов. Если федеральные власти не вмешаются, иностранные конкуренты получат райские по нынешним временам условия для ведения бизнеса. Причем — за счет российского бюджета. Уральские предприятия к конкуренции готовы. Но просят сохранить равные условия.

ЧТПЗ, СПП, Челябинск, рашников виктор, комаров андрей, федоров александр, рспп, шохин
Александр Шохин (слева) заступился за российских производителей бесшовных труб
Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Поводом для письма РСПП (имеется в распоряжении «URA.RU») стало широко растиражированное подписание челябинским губернатором Борисом Дубровским соглашения с гендиректором ООО «Торговый дом „КейЭсПи Стил“» Вячеславом Мальцевым о строительстве в Верхнем Уфалее завода по выпуску стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Потенциальный инвестор является эксклюзивным представителем казахстанского завода TOO «KSP STEEL» (Павлодар). А Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), что дает колоссальные налоговые льготы и позволит сэкономить миллиарды рублей новому крупному предприятию.

В Фонде развития трубной промышленности (объединяет восемь основных предприятий-производителей, входящих в холдинги ТМК, ОМК и ЧТПЗ) уже заявляли о переизбытке мощностей после крупных инвестиционных программ прежних лет. Причем российские производители готовы обеспечить рынок всего ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, кандидатом является Таджикистан, наблюдателем — Молдавия). «Решена задача импортозамещения по трубам. Оказание господдержки инвестпроектам, создающим избыточные мощности, недопустимо», — категорично утверждают эксперты фонда.

Завод "ЭТЕРНО", цех "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ). Челябинск , трубы, трубопровод, чтпз, трубопрокат, промышленность, металлургия, белая металлургия, промышленное предприятие, производство, завод, производственный цех, высота 239, челябинский трубопрокатный завод, рабочий, цех, цех высота239
Российские производители готовы обеспечить всю потребность в бесшовных трубах для ЕАЭС
Фото: Анна Майорова © URA.RU

С мнением российских производителей оказался солидарен и президент РСПП Александр Шохин. Как говорится в его письме на имя главы минпромторга Дениса Мантурова, с 2000 по 2017 год российские промышленники инвестировали 500 млрд рублей в семь заводов по выпуску бесшовных труб. На сегодня мощности загружены только на 75%. Завершается строительство производства на Выксунском метзаводе, что еще усилит конкуренцию.

«РСПП поддерживает активную работу по развитию производств в моногородах. Вместе с тем создание в России избыточных мощностей по производству бесшовных труб с привлечением мер господдержки приведет к снижению загрузки действующих предприятий отрасли, их убыткам, сокращению сотрудников, а также к сложностям возврата заемных средств и увеличению срока окупаемости уже вложенных инвестиций…

Произойдет искажение конкуренции на российском рынке бесшовных труб в результате демпинга со стороны нового игрока на рынке, пользующегося льготами и преференциями», — подчеркивает Александр Шохин.

Статус ТОСЭР дает колоссальные льготы
Фото: портал «Рейтинг ТОСЭР»

Глава РСПП назвал «рискованной с точки зрения развития отрасли» господдержку зарубежных конкурентов. Александр Шохин полагает, что такая помощь должна оказываться инвестпроектам, направленным на импортозамещение по направлениям, указанным в планах самого Минпромторга. Поэтому просит учитывать утвержденные стратегии развития секторов экономики при принятии решения о поддержке отдельных проектов.

В пресс-службе РСПП корреспонденту «URA.RU» заявили, что не могут прокомментировать письмо. Их коллеги из Минпромторга на момент подготовки материала не ответили на официальный запрос.

В минэкономразвития области уточнили, что в Верхнем Уфалее уже открыты два новых предприятия: ООО «Уфалейский трикотаж» и ООО «Природный ресурс». Они создали 10 и 56 рабочих мест соответственно, а объем предполагаемых инвестиций составит 5,6 млн рублей. В высокой степени проработки еще четыре проекта на 250 рабочих мест. С тремя резидентами ведутся переговоры, в их числе «КейЭсПи Стил».

Трубный проект сопровождает Агентство инвестиционного развития (АИР). Его руководитель Анатолий Лобко перестал отвечать на звонки, когда узнал тему комментария.

Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров