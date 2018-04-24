Шохин просит министра Мантурова лишить проект Дубровского поддержки

12:04 24 апреля 2018 0

Российские промышленники просят Дениса Мантурова (справа) не ставить их в невыгодное положение ради проекта Бориса Дубровского Фото: Минпромторг РФ

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с просьбой включиться в спасение уральских заводов. Если федеральные власти не вмешаются, иностранные конкуренты получат райские по нынешним временам условия для ведения бизнеса. Причем — за счет российского бюджета. Уральские предприятия к конкуренции готовы. Но просят сохранить равные условия.

Александр Шохин (слева) заступился за российских производителей бесшовных труб Фото: Кондрат Александров © URA.RU

Поводом для письма РСПП (имеется в распоряжении «URA.RU») стало широко растиражированное подписание челябинским губернатором Борисом Дубровским соглашения с гендиректором ООО «Торговый дом „КейЭсПи Стил“» Вячеславом Мальцевым о строительстве в Верхнем Уфалее завода по выпуску стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли. Потенциальный инвестор является эксклюзивным представителем казахстанского завода TOO «KSP STEEL» (Павлодар). А Верхний Уфалей получил статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), что дает колоссальные налоговые льготы и позволит сэкономить миллиарды рублей новому крупному предприятию.

В Фонде развития трубной промышленности (объединяет восемь основных предприятий-производителей, входящих в холдинги ТМК, ОМК и ЧТПЗ) уже заявляли о переизбытке мощностей после крупных инвестиционных программ прежних лет. Причем российские производители готовы обеспечить рынок всего ЕАЭС (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, кандидатом является Таджикистан, наблюдателем — Молдавия). «Решена задача импортозамещения по трубам. Оказание господдержки инвестпроектам, создающим избыточные мощности, недопустимо», — категорично утверждают эксперты фонда.

Российские производители готовы обеспечить всю потребность в бесшовных трубах для ЕАЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU

С мнением российских производителей оказался солидарен и президент РСПП Александр Шохин. Как говорится в его письме на имя главы минпромторга Дениса Мантурова, с 2000 по 2017 год российские промышленники инвестировали 500 млрд рублей в семь заводов по выпуску бесшовных труб. На сегодня мощности загружены только на 75%. Завершается строительство производства на Выксунском метзаводе, что еще усилит конкуренцию.

«РСПП поддерживает активную работу по развитию производств в моногородах. Вместе с тем создание в России избыточных мощностей по производству бесшовных труб с привлечением мер господдержки приведет к снижению загрузки действующих предприятий отрасли, их убыткам, сокращению сотрудников, а также к сложностям возврата заемных средств и увеличению срока окупаемости уже вложенных инвестиций…

Произойдет искажение конкуренции на российском рынке бесшовных труб в результате демпинга со стороны нового игрока на рынке, пользующегося льготами и преференциями», — подчеркивает Александр Шохин.

Статус ТОСЭР дает колоссальные льготы Фото: портал «Рейтинг ТОСЭР»

Глава РСПП назвал «рискованной с точки зрения развития отрасли» господдержку зарубежных конкурентов. Александр Шохин полагает, что такая помощь должна оказываться инвестпроектам, направленным на импортозамещение по направлениям, указанным в планах самого Минпромторга. Поэтому просит учитывать утвержденные стратегии развития секторов экономики при принятии решения о поддержке отдельных проектов.

В пресс-службе РСПП корреспонденту «URA.RU» заявили, что не могут прокомментировать письмо. Их коллеги из Минпромторга на момент подготовки материала не ответили на официальный запрос.

В минэкономразвития области уточнили, что в Верхнем Уфалее уже открыты два новых предприятия: ООО «Уфалейский трикотаж» и ООО «Природный ресурс». Они создали 10 и 56 рабочих мест соответственно, а объем предполагаемых инвестиций составит 5,6 млн рублей. В высокой степени проработки еще четыре проекта на 250 рабочих мест. С тремя резидентами ведутся переговоры, в их числе «КейЭсПи Стил».

Трубный проект сопровождает Агентство инвестиционного развития (АИР). Его руководитель Анатолий Лобко перестал отвечать на звонки, когда узнал тему комментария.