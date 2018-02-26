Челябинский губернатор выбил казахам скидку в миллиарды

21:43 26 февраля 2018 0

Губернатор Борис Дубровский заводит в челябинский моногород конкурента российским трубникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самым знаковым событием нынешней зимы в экономических кругах Челябинской области стало подписание соглашения между региональными властями и ООО «Торговый дом «КейЭсПи Стил» о строительстве в моногороде Верхний Уфалей нового предприятия стоимостью 20 млрд рублей. Однако мало кто обратил внимание, что инвестором выступили представители казахстанского завода. Они воспользовались гигантскими налоговыми льготами, которые дают статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), полученный этим моногородом несколько месяцев назад. И теперь могут оказаться в гораздо более выгодных условиях, чем уральские предприятия.

О новом проекте пока известно немного. В правительстве региона не раскрывают четкие параметры будущего инвестпроекта. «Соглашение предусматривает совместную работу, направленную на создание условий для диверсификации экономики моногорода, появления новых рабочих мест, притока инвестиций, а также улучшения качества городской среды», — очень расплывчато сообщили в пресс-службе губернатора Бориса Дубровского, подтвердив лишь, что объем финансирование составит около 20 млрд рублей и будет создано 1,5 тысячи рабочих мест.

Статус территории опережающего социально-экономического развития принесет инвесторам большие преимущества перед конкурентами Фото: портал «Рейтинг ТОСЭР»

Потенциального инвестора представляет ООО «Торговый дом «КейЭсПи Стил» (гендиректор — Вячеслав Мальцев), эксклюзивный представитель производителя стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли казахстанского завода TOO «KSP STEEL» (Павлодар). Через ООО «Тк-Инвест» российской фирмой владеют малоизвестные бизнесмены Алаудин Парчиев (30%, Московская область), Олег Букин, Игорь Гири, Вячеслав Мальцев (все — по 20%, Челябинская область) и Хасан Нальгиев (10%, Ингушетия). На своем официальном сайте торговый дом ни слова не написал о подписании соглашения на 20 млрд рублей.

На момент подготовки материала, телефон приемной ПФ ТОО «KSP Steel» в Павлодаре не отвечал, а контакты пресс-службы на сайте отсутствуют. Так же нет и данных о подписании соглашения с челябинскими властями. На сайте завода сказано, что предприятие открылось в 2007 году с участием президента Нурсултана Назарбаева, активно экспортирует в страны СНГ (Россия, Азербайджан, Туркменистан) и дальнего зарубежья, в том числе США. Проектная мощность завода KSP Steel составляет 270 тыс. тонн стальных бесшовных труб в год, c возможностью последующего наращивания производства до 350 тыс. тонн.

В пресс-службе минэкономразвития Челябинской области со всеми вопросами о проекте адресовали в Агентство инвестиционного развития региона. Директор АИР Анатолий Лобко заявил, что инвестор был найден по поручению губернатора. «Сейчас ведутся предпроектные работы, формируется „Дорожная карта“ реализации проекта. В Верхнем Уфалее планируется производить различную номенклатуру, которая входит в продуктовую линейку казахстанского завода „КейЭсПи Стил“. Что касается специфики, не готов сказать. Но конкурентами ЧТПЗ они не будут», — заверил Анатолий Лобко.

Анатолий Лобко подтвердил, что размещение казахстанского завода в Верхнем Уфалее — инициатива губернатора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пресс-службе ЧТПЗ сообщили, что сейчас на рынке бесшовных труб сохраняется «стабильный спрос». «Этому способствует увеличение объемов разведочного и эксплуатационного бурения. Также положительными факторами являются сокращение импорта труб на российский рынок и оживление международного рынка. Эти тенденции позволяют прогнозировать стабильную загрузку мощностей Группы ЧТПЗ по производству труб OCTG на ближайшие годы», — заметили в компании. Конкуренцию со стороны казахстанского производителя в группе ЧТПЗ комментировать не стали.

Статус ТОСЭР, который получил Верхний Уфалей, предусматривает для инвесторов обнуление налога на имущество и земельного налога, а также сокращения с 20% до 5% налога на прибыль и с 30% до 7,6% страховых взносов. Кроме этого, резиденты таких моногородов могут рассчитывать на ускоренное возмещение НДС (за 10 дней против стандартного полугода), сокращение числа проверок, упрощенное подключение к инфраструктуре, беспошлинный и безналоговый ввоз иностранных товаров, возможность привлекать иностранцев без квот и других ограничений. А Фонд развития моногородов предлагает участие в капитале нового проекта или предоставление займа в размере до 40% от размера инвестиций. В деньгах это от 100 млн до 1 млрд рублей. Плюс комфортная годовая процентная ставка в 5% на срок до 8 лет.

Глава АИР затруднился сказать, сколько денег сохранит казахстанский инвестор благодаря статусу ТОСЭР. «Если и будет информации, думаю, она останется конфиденциальной, ее инвестор решит оставить при себе», — признался Анатолий Лобко.

Российские трубники могут оказаться в неравных условиях с казахстанскими конкурентами Фото: Анна Майорова © URA.RU

По подсчетам уральских производителей, налоговые льготы в Верхнем Уфалее позволят крупному заводу экономить миллиарды рублей в год. Анализ тендеров показывает, что ТД «КейЭсПи Стил» является одним из поставщиков труб для «Роснефти» и подразделений «Газпрома», до 2016 года — «Башнефти». При этом на тендерах компания постоянно пересекается с российскими трубниками.

Топ-менеджер одной из уральских компаний, производителей тех же труб для нефтегазовой отрасли, затруднился прокомментировать появление под боком иностранного конкурента, но выразил недоумение объемом преференций, которые получит казахстанский проект в Верхнем Уфалее. «Надо быть сумасшедшим, чтобы выходить на трубный рынок с новым заводом. Предприятия и так загружены только на две трети. Но преференции, которые обещаны в городе со статусом ТОСЭР, могут искусственно создать конкурентные преимущества. Тогда появление нового игрока пагубно скажется на всей российской трубной отрасли», — уверен собеседник.

Сотрудник другого предприятия напомнил, что только на Урале работает три крупнейших в стране холдинга: «Челябинский трубопрокатный завод», «Трубная металлургическая компания» и «Объединенная металлургическая компания». Их заводы расположены в Челябинской и Свердловской областях, а также в Пермском крае. Официально он также воздержался от комментариев. Однако в приватном разговоре выразил недоумение позицией губернатора, который «привел за ручку» казахстанских производителей, да еще и на льготных условиях.