Нижний Новгород убил мечту челябинских властей

20:35 29 марта 2018 0

Российский рынок труб испытывает переизбыток мощностей Фото: Илья Московец © URA.RU

Решение Объединенной металлургической компании построить новое производство бесшовных труб в Выксе ставит крест на готовящемся проекте по строительству аналогичного производства в Челябинской области. Южноуральская инициатива была презентована всего несколько недель назад и пока оставалась только на уровне проработки бизнес-плана, тогда как ОМК уже приступила к строительству.

«Скорее всего, говорить о проекте в Верхнем Уфалее преждевременно» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О возможности строительства в проблемном моногороде Верхний Уфалей нового предприятия региональные власти объявили в конце февраля, подписывая соглашение о намерениях между правительством Челябинской области и гендиректором ООО «Торговый дом „КейЭсПи Стил“», являющемся эксклюзивным представителем в России производителя стальных бесшовных труб для нефтегазовой отрасли казахстанского завода TOO «KSP STEEL» (Павлодар). Как объяснили южноуральские власти, потенциальному инвестору интересно разместить производство именно в этом в муниципалитете, поскольку он получил статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития). Такой статус дает массу льгот и сэкономит миллиарды рублей крупному предприятию, которое может быть возведено на этой особой территории. Однако, вопреки сложившейся практике, за месяц так и не прояснилась ни одна деталь громкого инвестпроекта.

Анатолий Лобко объясняет отсутствие новостей предпроектным этапом работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Агентства инвестиционного развития области Анатолий Лобко объясняет отсутствие конкретики по строительству завода в Верхнем Уфалее тем, что пока ведется только предпроектная работа, не сформирована «дорожная карта» возведения объекта. В минэкономразвития региона просто отказались от комментариев сложившейся ситуации. В «Торговом доме „КейЭсПи Стил“» проигнорировали запрос.

Мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова рассказала корреспонденту «URA.RU», что инвестпроект планируется разместить на площадях переживающего банкротство «Уфалейникеля», бывшего градообразующего предприятия. Однако территорию еще предстоит выкупить, и вопрос цены будет очень важен. «Мы предполагаем, что какая-то ясность будет в конце апреля», — анонсировала собеседница агентства.

Один из бывших руководителей «Уфалейникеля», попросивший не называть его, считает, что инвестпроект — фикция. «На площадях завода невозможно разместить производство труб. Я разговаривал с нашими трубниками, они сказали, что даже если снести все цеха, чисто технически не получится построить трубный завод. Мы не питаем иллюзий. Скорее всего, этот псевдоинвестор демонтирует и распродаст все оборудование, после чего исчезнет», — полагает собеседник.

В Верхнем Уфалее считают, что площадка «Уфалейникеля» (на фото) не подойдет под трубное производство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У проекта нет и экономической основы. В отчете Фонда развития трубной промышленности (объединяет восемь основных предприятий-производителей, входящих в холдинги ТМК, ОМК и ЧТПЗ) по итогам 2017 года говорится о переизбытке мощностей после крупных инвестиционных программ прежних лет. Причем объемов только российских предприятий по производству высокотехнологичных труб «достаточно для обеспечения потребности всего ЕАЭС» (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, кандидатом является Таджикистан, наблюдателем — Молдавия).

В таких условиях отечественные производители считают неуместной какую-либо помощь властей любому участнику рынка, не говоря уже о зарубежных конкурентах. «Решена задача импортозамещения по трубам. Оказание государственной поддержки инвестпроектам, создающим избыточные мощности, недопустимо», — категоричны эксперты Фонда развития трубной промышленности.

При этом ОМК уже начало строительство нового производства на базе Выксунского металлургического завода. Председатель совета директоров компании Анатолий Седых заявил, что пуск производства произойдет через 3,5 года. В год будет производиться до 500 тыс. тонн бесшовных труб, которые поступят на российский внутренний рынок для нефтяных и машиностроительных компаний. ОМК инвестирует в проект до 45 млрд рублей. Уфалейскому проекту на рынке просто не хватит места.

«URA.RU» направило запросы с просьбой о комментарии в Центр экономического анализа Газпромбанка, оценивающий рынок, а также в крупнейшие холдинги по производству труб: ТМК, ОМК и ЧТПЗ. На момент подготовки материала ответы не поступили.

Известный челябинский экономист, член областной Общественной палаты и руководитель Научно-образовательного центра «Развитие региональных социально-экономических систем» Сергей Гордеев считает, что в нынешних обстоятельствах строительство завода в Верхнем Уфалее невозможно. «Подписавший соглашение торговый дом [„КейЭсПи Стил“], видимо, имеет мало связи с экономической реальностью. „Уфалейникель“ переживает банкротство, и никакое соглашение о намерениях с властями этот процесс не остановит. Скорее всего, говорить о проекте в Верхнем Уфалее преждевременно. Ведь протокол о намерении еще не говорит о взятых на себя обязательствах. Это больше какие-то пожелания определенных лиц, которые пытаются решить свои вопросы. Для строительства трубного завода в Челябинской области нет никаких предпосылок. Это просто за гранью разумного. Нынешние мощности легко смогут покрыть дефицит труб, если даже он появится», — резюмировал эксперт.