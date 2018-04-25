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Главные новости Курганской области
12:30  25 апреля 2018 0

«Мы видим только вершину айсберга проблем главного завода Кургана…»

Известный «оборонщик» назвал условие, при котором выживет единственный производитель БМП
Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, гусеница
На КМЗ производят уникальное вооружениеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В последние дни в Зауралье с новой силой обострилось беспокойство за судьбу «Курганмашзавода», который переходит под управление Ростеха. Глава госкорпорации Сергей Чемезов предложил обанкротить предприятие, где трудится пять тысяч курганцев, и объединить его с тульским заводом Ростеха. В Кургане появились слухи о том, что КМЗ ждет окончательное закрытие и переезд в Тулу. Прокомментировать их «URA.RU» попросило промышленника Сергея Муратова, который, являясь председателем совета директоров предприятия «Курганприбор», изнутри знает кухню российской «оборонки».

— Сергей Николаевич, насколько, по вашему мнению, объединение с тульским заводом опасно для КМЗ?

— Этот завод — Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова — я знаю хорошо, он относится к высокоточному вооружению. Самое известное изделие, которое делает КБП, — это «Панцирь», его знает весь мир. У него настолько большой экспортный потенциал, что на него очередь на пять лет вперед расписана. Это очень мощное конструкторское бюро, оно является разработчиком боевого модуля нашего БМП-3. На этой почве еще во времена Анатолия Дородного [экс-директора КМЗ] с тульским заводом возник конфликт из-за экспортного контракта. Я думаю, это неплохо, что наш завод объединяют с таким мощным предприятием.

— То есть все опасения напрасны?

Заседание регионального штаба ОНФ. Курган, муратов сергей
Сергей Муратов уверен, что у КМЗ огромный потенциал
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

— Здесь смотря с какой стороны посмотреть. Со стороны государства — это очень хорошо, со стороны одного из предприятий, возможно, не очень… Если рассуждать с точки зрения рабочего «Курганмашзавода», все зависит от руководителя, который будет назначен на КМЗ. Насколько у него хватит духа и знаний доказать, что у завода есть потенциал. А он, на мой взгляд, огромный: мощнейшее конструкторское бюро, в техническом плане тоже потенциал есть у завода. Списывать завод со счетов нельзя!

— И все же как повлияет процедура банкротства на КМЗ?

— Под банкротством были два предприятия, которые находятся в зоне моей ответственности: «Курганприбор» и «Дормаш». И то, и другое предприятие сейчас работают с прибылью. Вспомните, в каком состоянии был в свое время «Курганприбор», сегодня он входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. В 2016 году мы были вторым в области предприятием по объему налога на прибыль.

— После этого логично спросить — не претендуете ли вы на руководство КМЗ?

— Положа руку на сердце могу сказать: у нас сейчас такое хозяйство, что своих забот хватает. Брать чужой мешок с проблемами и тащить его мне не хочется. Тем более до конца эти проблемы я не знаю. Думаю, то, что нам с вами известно, — это лишь видимая часть айсберга. Я думаю, что и у «Курганмашзавода» есть все шансы остаться на плаву. Все зависит от той команды людей, которая будет принимать решения. Дело в личностях. Многих из этой отрасли я знаю лично, и я бы не стал сейчас посыпать голову пеплом. КБП — реально лидер на сегодня, мы его прекрасно знаем и даже разрабатываем в его интересах одно изделие. У меня об этом предприятии мнение как об одном из законодателей мод в производстве вооружений в нашей стране. Жаль, конечно, что в свое время у них с КМЗ был конфликт. Но ведь настоящая дружба всегда начинается с конфликта…

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