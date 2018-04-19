Как обанкротят главный завод Кургана

17:08 19 апреля 2018 1

Дмитрий Рогозин решает судьбу Курганмашзавода Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Судьба Курганмашзавода, где трудится пять тысяч зауральцев, в эти дни решается на самом верху — глава Ростеха Сергей Чемезов попросил вице-премьера Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя БМП. И хотя представители госкорпорации и руководство Курганской области уверяют, что все идет по плану, многие наблюдатели с ними не согласны. В регионе напоминают о безвозвратно утраченных уникальных разработках и ждут окончательного краха предприятия.

Курганский завод производит уникальную военную технику, которая востребована за рубежом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области, директор департамента промышленности Александр Константинов поспешил заверить, что банкротство КМЗ — это часть давно запланированной дефолтной стратегии в рамках перехода завода от концерна «Тракторные заводы» к Ростеху. Он добавил, что завод продолжит выполнять гособоронзаказ в запланированном объеме, а также — что сокращений работников предприятия не планируются.

«Сама по себе процедура признания предприятия несостоятельным может иметь положительный эффект, если уж они не нашли других способов. Хотя, на мой взгляд, они были, — говорит исполнительный директор союза промышленников Курганской области Алексей Симанов. — Процедура тяжело переносится с моральной точки зрения коллективом». В то же время он отметил, что КМЗ можно не бояться репутационных потерь, поскольку завод не работает на рынке, а выполняет гособоронзаказ. «Заказы у КМЗ будут, он монополист», — отметил Симанов.

«Все зависит от того, насколько будет оказана поддержка государством. Чтобы выполнять гособоронзаказ, нужно закупать комплектующие, платить зарплату, обновлять оборудование, нужны серьезные финансовые вливания, чтобы стабилизировать работу завода», — считает гендиректор «Корвета» Анатолий Чернов.

Оптимистичен депутат Госдумы Александр Ильтяков. Он напомнил, что в прошлом году на завод приезжала делегация российских парламентариев, в которую входил и легендарный Виктор Шаманов (экс-руководитель ВДВ). «Шаманов заверил меня, что завод будет загружен до 2025 года», — заявил Ильтяков.

Бывший директор департамента промышленности Курганской области Алексей Симанов не уверен, что худшие дни КМЗ уже позади Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По самой процедуре передачи предприятия Ростеху уже есть ряд нареканий. К примеру, Алексей Симанов уверен, что «Тракторные заводы» намеренно затягивают переход, чтобы вытянуть максимум активов из КМЗ. Напомним, долг предприятия за 2017 год вырос в 30 раз и достиг 108 миллиардов рублей. «Да там уголовные дела нужно возбуждать!» — уверен промышленник.

Да и дальнейшая судьба предприятия у зауральцев вызывает серьезные опасения. Связаны они прежде всего с планами объединить курганский завод с тульским предприятием «Ростеха» (об этом упоминается в письме Чемезова). «Это давний конкурент КМЗ, их противостояние началось еще в 90-х годах. Уже сейчас Тула забрала у Кургана все заказы по ремонту техники, я думаю, что это только начало. Дальше будет хуже», — уверен один из собеседников «URA.RU», не пожелавший афишировать свое имя.

«Предприятие у нас самодостаточное в плане конструкторско-технологической подготовки любых новых образцов военной и гражданской техники. Если СКТБ (конструкторское бюро — прим. ред.) переведут в Тулу, вся прибыль будет оставаться там. Это будет очень плохо для нашего завода и региона, — уверен Симанов. — Не будет КМЗ — не будет Кургана».

Анатолий Чернов уверен, что КМЗ может выжить только с серьезной поддержкой государства Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Он напомнил, что в 2005 году, когда «Тракторные заводы» пришли на КМЗ, гражданское производство, которое на тот момент составляло половину оборота предприятия, было полностью вывезено в Чебоксары. Сейчас доля гражданской продукции, которую производит курганское предприятие, не превышает 5% от общего объема. «Документацию и опытные образцы, интеллектуальную собственность, разработанную КМЗ, просто украли», — добавил Симанов.

Многие из опрошенных «URA.RU» экспертов сошлись во мнении, что негативным фактором является то обстоятельство, что до сих пор не назначен человек, который бы отвечал за состояние дел на заводе. Напомним, временным гендиректором КМЗ остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков (гендиректор «Тракторных заводов»), правда, недавно появилась информация, что уже в мае он будет смещен с руководства КМЗ.