Как жители Арктики добираются до Большой земли, чтобы погреться летом

11:00 03 мая 2018 0

Северяне готовятся к отпускам заранее Фото: depositphotos.com © URA.RU

На Ямале еще сугробы не растаяли, а северяне готовятся к летнему, отпускному сезону. Для жителей многих территорий даже выезд за пределы региона — это целое приключение. И то, что в регионах страны жалуются на холодное лето, для ямальцев в радость.

«Мы всегда ездим в отпуск именно летом. Потому что улететь зимой в теплые страны нам не по карману — да еще с двумя детьми. А летом погреться на солнышке можно и в России, на дачах у родственников, или даже до моря добраться», — делится жительница Салехарда Наталья Чусовитина.

Планировать отпуск нужно заранее

Наталья с семьей продумывала поездку заблаговременно. Она рассказывает, что в этом году решили лететь на самолете. Потому что у супруга в этом году льготный отпуск.

Северянам раз в 2 года оплачивают проезд в отпуск. Самый счастливым — даже на самолете Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Это значит, что раз в два года бюджетники имеют право на оплату проезда для себя и своих детей до места отдыха и обратно в пределах страны. Большая часть бюджетных учреждений при этом возмещает только затраты на поездки по железной дороге и только в плацкартном вагоне. Некоторые оплачивают и перелеты на самолете, но только экономклассом.

Наталья рассказывает, что билеты на самолет они купили еще в марте, как только открылись продажи. «Тогда цены на самолет самые минимальные. Выбирали еще и невозвратный тариф, получили скидку по бонусной программе от банка, накапливали балы весь год. И в итоге нам удалось взять билеты почти даром», — с гордостью говорит наша собеседница.

Гордиться есть чем. Учитывая все скидки, они потратили на билеты чуть более 50 тысяч. На момент написания статьи билеты на эти же даты на их семью стоят уже от 82,5 тысяч рублей и выше. И это еще не предел. Семья подобрала удачную дату, как раз до начала сезонного роста.

Например, с 1 июня те же билеты на семью из четырех человек от Салехарда до Москвы и обратно будут стоить уже от 111 тысяч. Кстати, все билеты на прямые рейсы из столицы Ямала до Москвы на первый день лета уже распроданы.

Билеты на поезда дешевле, чем на самолеты, но добраться до вокзала салехардцам непросто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Железнодорожная романтика

По ценам двухдневное путешествие из столицы Ямала до Москвы поездом сейчас ненамного дешевле, чем самолетом. Особенно если не покупать билеты заранее. Уже сейчас стоимость купейного места колеблется — около 11 тысяч рублей.

При этом добраться до железнодорожного вокзала — целое приключение. Старожилы Салехарда делятся, что если и собрались ехать на поезде, то нужно тщательно выбирать дату отправки. Конец мая и начало июня — только для экстремалов.

Дело в том, что в Салехарде железной дороги нет. Ближайшая станция находится через реку в городе Лабытнанги. Мост, который так ждут местные жители, обещают начать строить только в следующем году. В межсезонье на реке ждут ледохода. Пока лед не треснул, работает ледовая переправа. С потеплением проезд автомобилей прекращается и между городами курсируют вездеходы на воздушной подушке. Для местных они как маршрутное такси. Но на несколько дней движение на реке практически останавливается.

Чтобы пересечь реку, нужно прокатиться на такой вот маршрутке Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Однажды мы взяли билеты на поезд на конец мая. Числа 29-го, кажется. Приехали с утра на переправу, а „подушки“ стоят на приколе. Лед ночью пошел. Паромы тогда еще тоже не запустили. На реке льдины. Опасно. До отправления поезда чуть более часа оставалось, но мы уже никак туда не успевали. Мы вернулись в город и срочно меняли билеты на другую дату. Там тоже много проблем было, билеты-то уже все раскуплены. Пришлось брать что есть, и все оказались в разных вагонах», — вспоминает салехардец Валерий Леонидович.

Кстати, сейчас в такие дни между городами курсируют вертолеты. Но очереди на них очень большие, можно и не успеть прилететь к отправке поезда. Да и стоимость полета — более тысячи рублей с человека.

По рекам дешевле, но дольше

Вопреки мифам о высоких северных зарплатах, среднестатистический ямалец совсем не богат. Как и все он ищет способы поездки подешевле. Единственный доступный из них для части жителей региона — это Обь.

Теплоход «Родина» знаком, пожалуй, всем старожилам Салехарда. Уже много лет он возит людей по Оби Фото: www.ship-project.ru

Ежегодно от Салехарда до самого Омска по Оби курсируют теплоходы. Правда, путь этот самый долгий. Теплоход от Салехарда до Омска может идти около шести дней. Вот и выходит, что только дорога до места отдыха и обратно у некоторых занимает до двух недель. Позволяют северные отпуска, которые на Ямале составляют от 54 дней и выше в зависимости от вредности работы, ненормированности графика и других показателей.

Самый дешевый билет на теплоход стоит в пределах тысяч рублей. Есть каюты первого класса, но и их цена остается в пределах семи тысяч.

Речные маршруты, как ни странно, приходится выбирать и автомобилистам. Салехард обособлен от всего мира. Его не связывает с «большой землей» ни одна дорога. Те, кто хотят выехать в отпуск на своем автомобиле, вынуждены сначала провести два-три дня на пароме, который идет от столицы Ямала до Приобья в ХМАО. А уже дальше можно выезжать на трассу и ехать куда угодно. Стоимость проезда на пароме примерно от 11 тысяч и выше в зависимости от тоннажа автомобиля

Чтобы добраться до дорог, автомобилистам нужно несколько дней любоваться берегами Оби с парома Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Один из самых старых и крупнейших перевозчиков на этом направлении — Обь-Иртышское речное пароходство. В этом году там начали продавать билеты на автомобильные паромы из Салехарда еще в январе. В службе продаж поделились, что за сезон только их компания перевозит около 5,5 тысяч машин. В этом году они ожидают наплыв клиентов. Раньше на маршруте работало четыре перевозчика, сейчас осталось только два

«У нас уже раскуплено больше 400 билетов. Перевозки мы планируем начинать в конце мая, как пройдет ледоход на Оби. На некоторые даты все билеты уже распроданы, на некоторые еще есть места», — рассказали «URA.RU» в компании.

Многие едут в отпуск на машине, потому что так дешевле, чем вывезти всю семью самолетом. Другие просто любят романтику больших дорог, которой так не хватает на Ямале. Отпуск на автомобиле для жителей Ямала — вообще отдельное приключение, со скоростными трассами, хитрыми гаишниками и вездесущими видеокамерами. Этим особенностям мы посвятили отдельный материал.