«„89 RUS“ на номере действует на ГИБДД как красная тряпка на быка»

20:11 08 августа 2017 0

Автомобили с Ямала пользуются особой популярностью у ГИБДД на Юге Урала Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отпуск на машине для многих жителей Ямала превращается в целое приключение, наполненное речными прогулками, скоростными трассами и хитрыми гаишниками. К этой поездке ямальцы готовятся заранее, спрашивают советов у уже бывалых отпусников, а по приезде делятся своими впечатлениями от этого испытания.

Для многих жителей Ямала отпуск на машине — это практически единственная возможность выехать за пределы региона на отдых. Причина — высокие цены на самолеты и поезда. Например, для пары из Салехарда только слетать до Москвы и обратно стоит около 50 тысяч рублей. А если семья с детьми и надо доехать, например, до Черного моря? В общем, отпускных среднестатистической ямальской семьи хватает на билеты до места отдыха и обратно. И почти ничего не остается на сам отдых.

Отпуск начинается с двухдневного путешествия на пароме по живописной Оби Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Заправить авто и отправиться в путь всей семьей выходит в разы дешевле. Правда, жителям западной части Ямала все-таки приходится раскошелиться на билеты на паром от Салехарда до Приобья. Автомобильных дорог нет, и путь по реке — практически единственная возможность выбраться на автомобиле на «большую землю». Благо стоимость билета доступная — в среднем до 12 тысяч рублей за машино-место вне зависимости от количества пассажиров. Всего двое суток пути и любования берегами Оби — и можно выезжать на трассу в Приобье, а дальше уже — куда угодно.

Вот тут и начинаются приключения, главное из которых — встреча с сотрудниками Госавтоинспекции. В южной части Урала и соседних регионах автомобили с Ямала пользуются особой популярностью среди полицейских.

«89rus» на номере действует на ГИБДД как красная тряпка на быка. Особенно если едешь с Севера.

С ямальскими номерами по уральским трассам спокойно не поездишь. Будут тормозить на каждом посту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Гаишники» понимают, что, раз едет машина с ямальскими номерами по трассе с той стороны, значит, видимо, люди едут в отпуск. Они считают, что мы все миллионеры. Вот и тормозят практически на каждом посту», — говорит водитель, вернувшийся в Салехард с автомобильной прогулки по стране. Он попросил не называть его имени.

Наш собеседник отмечает, что сотрудники Госавтоинспекции проверяют все, что только можно. Если находят нарушение, выписывают штраф или предлагают «договориться» на месте. «Когда обратно едешь, на тебя уже даже не обращают внимания. Видимо, чуют, что из отпуска возвращаешься и взять с тебя уже нечего», — смеется водитель.

Еще одна опасность подстерегает ямальских водителей — это бесконечные трассы. Для северян, привыкших к бездорожью, транспортные артерии «большой земли» как отдушина. «Нога сама тянется вдавить педаль в пол, дать машине разогнаться. Едешь по прямой и не замечаешь, что на спидометре уже 100… 120… 150…, а потом тебя останавливает полосатая палка. И хорошо, если превысил не сильно. Так некоторые и прав лишаются», — рассказывает житель Салехарда Владимир.

А еще ямальцы не привыкли к камерам фотофиксации. На Ямале их почти нет. Зато в других регионах они установлены везде и повсюду.

Ямальцы вдоволь нагонялись по трассам. И теперь получаю по почте штрафы со всей страны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Из мест, где удалось побывать, страшнее всего ездить в Татарстане. Дороги там хорошие, но камер понаставили… Причем даже не замечаешь их, когда едешь. Кажется, что они по кустам там спрятаны. Жду вот теперь, когда придут „письма счастья“ со штрафами. В прошлом году я их штук двадцать получил. И все почти из Татарстана», — рассказывает автолюбитель Валерий.

Возвращаясь домой, чуть меньше, чем сотрудников Госавтоинспекции, ямальцы вспоминают только пройденные дороги. «Заехали по пути в Екатеринбург — там пробка на пробке. Все двигаются километров по 5 в час. Аварии — каждые 20 метров. Как они при такой скорости еще умудряются в аварии попадать? Не понимаю», — говорит пенсионер Валерий Леонидович, который всю жизнь проработал водителем и не имеет за плечами ни одной аварии.

«Недавно в Хантах [ХМАО] была. Вот там дороги ровные, гладкие, не то что в Салехарде», — сравнивает пользовательница соцсетей Анна Иванова.

Тем не менее поездку опрошенным ямальцам перечисленные неудобства не портят. Все наши собеседники остались довольны проведенными за рулем автомобиля летними днями. «Никаких дорогих поездов и самолетов. Только на машине! Вот только поставлю ее на учет в какой-нибудь бедной Чувашии, чтобы гаишники не приставали», — шутит один из автолюбителей.