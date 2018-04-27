22:14 27 апреля 2018 0

Швейцарские коровы не боятся гулять у мусоросжигательных заводов

С начала весны в центральной России бушуют «мусорные скандалы». Полигоны ТБО в Подмосковье, которые не совершенствовались с 70-х годов прошлого века, стали причиной стихийных митингов и акций сразу в нескольких городах. Отравление волоколамских школьников свалочными газами обострили вопрос до такой степени, что губернатору Московской области Андрею Воробьеву пришлось срочно разрабатывать план спасения своего региона. На помощь даже призвали голландских специалистов. О том, что Россия не первая, кто столкнулся с «мусорным кризисом» и как решают проблему свалок в мире, «URA.RU» рассказала руководитель центрального аппарата общероссийского экологического движения «Зеленая Россия» Елена Маслова.

Чтобы решить нынешнюю «мусорную» ситуацию, нужно подходить к проблеме комплексно. Начать с промышленного сектора, мусоропереработки, мусорных полигонов, а также убирать бюрократические препоны в нашем законодательства, чтобы мы могли применять новые технологии на российской территории.

Долина Джоанн в Барселоне еще недавно была мусорным полигоном. Здесь хранилось 200 тонн отходов

Параллельно, хотелось бы, чтобы наше правительство вывело повышение экологической грамотности населения на уровень государственной программы. Потому что сейчас с этим работают волонтеры и некоторые педагоги по зову души. И в итоге, мы получаем следующую проблему: детей научили, что мусорить нельзя, а родителей — нет. До революции у нас был народ безграмотный, но госпрограмма по ликвидации безграмотности научила всех читать. Здесь система так же должна сработать. Если хотите, нужна государственная пропаганда, и только тогда что-то в сознании людей поменяется.

Нужно понимать, что уже есть проблемные мусорные полигоны. Мусор существует в таких объемах, с которым справиться невозможно в один день. Решать эту проблему нужно также комплексно. Во-первых, ставить линии по переработке мусора — сортировать то, что можно. Во-вторых, то, что не поддается переработке — нужно уничтожать.

Есть замечательные технологии мусоросжигания. Я знаю, что многие встают на дыбы и выступают против таких технологий. Но это потому, что они до конца не понимают, что это новые технологии, которые не выбрасывают диоксиды при сжигании, не воздействуют на живущих рядом людей. Мусоросжигательные заводы нового поколения — не воняют.

Так красиво уничтожают мусор в Дании

Примером может послужить заводы, которые расположены в центре европейских городов. Ведь они не только борются с мусором, но и приносят выгоду жителям, вырабатывая тепло. Так, например, в самой чистой стране мира, Швейцарии, газ, который вырабатывается за счет горения мусора, подогревает воду, и этой горячей водой обеспечивается отопление в домах. Люди живут в этих домах и не знают, что такое холод зимой. Технология в итоге даже самоокупается. Хотелось бы, чтобы те технологии, которые мы соберемся заимствовать, были самыми лучшими и более совершенными.

Нужно брать пример с европейских стран, но понимать, что они более продвинутые в этом вопросе, потому что у них давно работает повсеместная государственная поддержка зеленых технологий. Там уже много лет выделяются большие средства на этот сектор.

Сейчас в некоторых странах дошли до того, что энергия, которая вырабатывается экологическим путем, покупается государством дороже, чем энергия, произведенная электростанциями.

Мы наблюдаем стимулирование экологической программы. Эти страны к этому шли целенаправленно, понимая, чего они хотят добиться в итоге.

Конечно, где-то это прививалось благодаря национальному менталитету. Например, в дисциплинированной Германии. Но ведь даже там не сразу пришли к таким результатам. Сначала граждан мотивировали, а после начали штрафовать. Ведь наказание рублем, наверное, самое действенное: можно сколько угодно призывать к совести, но когда ты у этой совести забираешь 10 рублей за то, что она спала, она просыпается. До немцев в плане самодисциплины нам расти и расти. Но стремиться нужно. Потому что есть на что равняться. А пока каждый должен начать с себя.

Международный опыт

В мире особенно остро проблема мусора встала в XX веке с развитием технологий и производства. Тогда качественно поменялся состав мусора, и к пищевым отходам добавились картон, пластик, химические и медицинские отходы. Сегодня в зависимости от региона вопрос мусора решается по-разному: строительство мусоросжигающих заводов, сортировка и переработка мусора. Самым распространенным способом было и остается хранение мусора на полигонах, но многие страны уже пошли по пути рекультивации свалок и закрытия полигонов.

Мусоросжигательный завод в Австрии

В Вене — мусоросжигающий завод Шпиттелау стал местной достопримечательностью: его спроектировал известный архитектор Фриденсрайх Хундертвассер. Проект его зацепил тем, что завод будет не только уничтожать мусор, но и отапливать жилые дома. Фильтры, которые удаляют из дыма тяжелые металлы, кислоты и диоксиды, играют также и декоративную роль. Эти зеркальные золотые шары защищают окрестности от неприятных запахов.

Руке того же мастера, Фриденсрайха Хундертвассера, принадлежит и завод на другом конце света — на японском острове Майшима. Архитектор превратил обычный завод по утилизации мусора в мультипликационно-сказочный замок. Комплекс состоит из двух блоков: по переработке и сжиганию бытовых отходов и сжиганию илового осадка от сточных вод.

Датский мусоросжигательный завод и вовсе похож на главный собор страны — усыпальницу датских королей. Он находится в получасе езды от столицы Дании, в городе Роскилле. Специалисты рассказывают, что очертания завода отвечает на запросы технологичных процессов: не кирха с башней, а бункер для отходов и труба. Там мусор сгорает в печи, проходит через фильтры и превращается в золу.

Парк Ариэля Шарона стоит на свалке, которая грозила Израилю экологической катастрофой

В Швейцарии и вовсе законодательно обязывают сжигать мусор, который не подлежит вторичной переработке. Таким образом, захоронение отходов стало просто неактуальным. При этом, каждый швейцарец покупает специальные пакеты для мусора, тем самым он платит за то количество мусора, которое производит. Отходы сжигают на местных мусоросжигательных заводах, где из него производится тепло для центрального теплоснабжения. В среднем они ежедневно уничтожают около 160 тыс. тонн мусора и предоставляют тепло 18 тыс. человек.

«Мусорной жемчужиной» можно по праву считать Долину Джоанн в Барселоне. За семь лет полигон, который расположился недалеко от города и где горы из 20 млн тонн мусора порой достигали стометровой высоты, превратился в городской парк. В 1999 году власти решили преобразовать эту свалку в общественный парк. Для этого подключили испанских архитекторов и агротехников, которые воплотили проект за 26 млн евро.

Китайцы решили сделать многоярусный парк на месте свалки

По испанскому пути решили пойти израильтяне. В Тель-Авиве на месте самого зловонного места в стране решили разбить парк, выбрав ландшафтный проект немецкого профессора Питера Латца. Поскольку идею на высшем уровне продвигал премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, парк будет назван в его честь. А ведь свалка тут росла и разлагалась почти полвека.

Власти Нью-Йорка в США недавно распорядились закрыть ненавидимую местными жителям свалку, которая была открыта 54 года. На остров Статен-Айленд свозился весь городской мусор. С 2007 года полигон тоже преобразовывают в парк.

В Китае тоже не отстают от западных партнеров. На окраине 15-миллионного Тяньцзиня годами росла свалка. Вокруг нее появлялись трущобы, взлетел уровень преступности. Правительство прислушалось к местным жителям, и совсем скоро 23 гектара свалки превратятся в многоярусный парк на воде.