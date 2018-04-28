Тунгусов срочно меняет кандидата в мэры: Кожемяко не согласован

09:01 28 апреля 2018 0

Еще недавно казалось, что Кожемяко пойдет по стопам Аркадия Чернецкого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Кожемяко, которого два года представляли, как потенциально нового главу администрации Екатеринбурга, не согласован на этот пост. Об этом агентству сообщил источник в администрации губернатора Свердловской области, и подтвердили знакомые в региональном парламенте, отделении «Единой России» и мэрии. Первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, лоббировавший Кожемяко, спешно ищет нового кандидата.

Спешка связана с тем, что кампания по выборам мэра по новой «советской» схеме уже стартовала. В отличие от отмененных Заксобранием всенародных выборов она гарантирует прохождение на пост заранее согласованного всеми заинтересованными сторонами кандидата. Но именно на этапе предварительного согласования произошел первый сбой, грозящий политическими конфликтами.

Александру Якобу не получилось уйти в тень Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий заместитель сити-менеджера Алексей Кожемяко публично готовился к повышению. Все время, пока политическую элиту знакомили с ним, его начальник — глава администрации муниципалитета — Александр Якоб уходил в тень. Кожемяко же все чаще выступал вместо него на публичных мероприятиях и давал комментарии в СМИ по вопросам развития города.

Однако в начале этого года активность первого зама главы администрации стала сходить на нет. Сначала городские политики объясняли это запланированной отменой общегородского голосования — избирательная реформа минимизировало смысл политического и управленческого пиара.

«Но „советская“ схема предусматривает, что мэр избирается на заседании гордумы. Значит, кандидат, даже если он не хочет светиться в прессе, должен выстраивать доверительные отношения с депутатами», — отметил муниципальный парламентарий.

Кожемяко же практически свернул общение с думцами. Даже во время рассмотрения в апреле в городской думе и ее профильных комиссиях проекта нового Стратегического плана развития Екатеринбурга он ограничивался формальными высказываниями.

Основным спикером по данному вопросу выступал Александр Якоб, который по наблюдению депутатов, выглядел во время выступлений максимально позитивно и жизнерадостно.

Окончательное решение о выдвижении кандидата в мэры зависит от Евгения Куйвашева Фото: Анна Майорова © URA.RU

В связи с этим появилось другое объяснение происходящему. Несколько независимых источников в областных и городских органах власти сообщили «URA.RU», что губернатор Евгений Куйвашев не согласовал избрание Кожемяко на мэрский пост. Причины такого решения не уточняются. Не исключено, что одной из них стала связь потенциального кандидата с группой бизнесменов, контролирующих значительную часть городского ЖКХ.

Источник в администрации губернатора указывает на то, что Куйвашев еще ни разу не высказался о кандидатуре нового руководителя муниципалитета, хотя его первый заместитель активно лоббировал именно Кожемяко.

В ближайшее время должно решиться, кто станет новым претендентом на освобождающийся пост. По неофициальной информации, Тунгусов лоббирует на эту роль вице-губернатора — Сергея Швиндта.

Опрошенные «URA.RU» екатеринбургские депутаты заметили, что

Тунгусов стал появляться вместе с новым фаворитом на городских мероприятиях, а также в отсутствии Швиндта говорить на частных встречах о его большой роли в развитии Екатеринбурга.

«Этому особенно никто не удивляется. В свое время Швиндта прочили на пост сити-менеджера, но к этому тогда никто серьезно не отнесся. Сейчас, видимо, настало время актуализировать его кандидатуру», — рассказывает статусный представитель городской думы.

Кого только не сделал министром Александр Мишарин (на фото). Многие забыли, но министром финансов был 31-летний Константин Колтонюк Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Швиндту 54 года, и его карьера — отличное подтверждение того, что политической верности не существует. До 2007 года он работал в Свердловской железной дороге, где дослужился до начальника свердловского участка СвЖД. После этого ушел в частный (но также железнодорожный) бизнес. В декабре 2009 года бывший начальник СвЖД Александр Мишарин стал губернатором Свердловской области, а Швиндт — главой специально созданного министерства транспорта.

В 2011 году Мишарин добился отставки мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого и делегировал Швиндта в мэрию на позицию первого зама только что назначенного сити-менеджера Александра Якоба. «Набираться опыта, чтобы впоследствии заменить», — объяснял тогда источник в окружении Мишарина. Однако, замена не случилась: Швиндт оказался не «ястребом», а очень спокойным исполнителем.

После того, как губернатор попал в ДТП и перестал руководить областью, Швиндт и вовсе органично влился в структуру мэрии, что никого не удивило: Владимир Тунгусов умеет мотивировать в свою пользу.

Отношения были настолько рабочими, что когда в мае 2016 года Тунгусова вынужденно назначили главой администрации губернатора, в узкой группе «своих», взятых в правительство Свердловской области был только Швиндт. Собеседники агентства считают, что сильной стороной этого кандидата является его слабость: «Сергей Владимирович производит впечатление тотально уставшего человека, который не пойдет на конфликт со своим куратором. Тем и выгоден».

Знакомьтесь, Сергей Швиндт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако и этот кадровый вариант не является окончательным. Информированные источники агентства утверждают, что губернатор Евгений Куйвашев настаивает, чтобы пост мэра занял Александр Якоб. Административный центр области стремительно движется к победе на право проведения EXPO-2025, претендует на значительное федеральное финансирование на проведение реновации, и эти проекты требуют профессионального и адекватного управления. Куйвашев неоднократно заявлял, что таким профессионалом считает Якоба.

Загвоздка в том, что уставший от постоянных игр «города и области» действующий сити-менеджер ранее в частных беседах говорил о желании уйти в отставку. «Да, он редкий профессионал и, пожалуй, чуть ли не единственный человек, досконально разбирающийся в городском хозяйстве. Но он устал от того, чем сейчас занимается и с гораздо большим удовольствием перешел бы на работу в коммерческую структуру», — говорит хорошо знающий Якоба управленец.

По данным агентства, неопределенность с кандидатом на пост мэра должна быть урегулирована до конца мая. В ожидании этого события депутаты Екатеринбургской гордумы строят конспирологические теории.

«Помнится в 2013 году Владимир тунгусов продвигал на пост мэры бывшего замглавы администрации, а ныне заместителя губернатора Александра Высокинского. Его вскоре после этого „слили“. Затем он продвигал Кожемяко. „Слили“ и его. Похоже, что теперь у Тунгусова появилась необходимость избавиться от Швиндта и он нашел идеальный способ решить эту задачу», — предполагает депутат Екатеринбургской городской думы Александр Караваев.