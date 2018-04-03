11:40 03 апреля 2018 0

Ройзман считает отмену прямых выборов мэра оскорблением жителей Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поддержали закон об отмене прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Сегодняшним голосованием с результатом 42 «за» и 4 «против» они поддержали инициативу губернатора Евгения Куйвашева.

С докладом по законопроекту выступал не сам глава региона, а руководитель его администрации Владимир Тунгусов. «Преимущество такой модели состоит в том, что концентрация всех необходимых полномочий в рамках компетенций одного должностного лица обеспечивает согласованные оперативные решения возникающих управленческих задач. Это позволяет исправить недостатки так называемой двухголовой модели, при которой глава города — председатель думы не имеет ключевых полномочий в хозяйственной сфере».

Содокладчиком выступил депутат председатель комитета по местному самоуправлению Михаил Ершов: «Главный тезис в том, что наша задача выбрать сильного мэра — чтобы пришел профессионал с опытом. Выборы не уходят, они остаются — я надеюсь что в думу будут выбраны самые достойные, а уже они выберут мэра. Это практика, которая присутствует в 11 миллионниках из 15 в РФ и четыре из пяти регионов УрФО. Мы не изобретаем велосипед — это нормальная действующая система управления крупным МО. Мы поднимаем статус наших коллег депутатов, появляется прямая связка депутатов и главы. Комитет проголосовал за принятие законопроекта».

Присутствовавший на заседании мэр Евгений Ройзман сначала записался на доклад вторым, после этого выдернул карточку и встал в очереди на доклад последним. Он еще раз повторил свои слова со вчерашнего митинга на площади обороны о «лучшем городе земли» и что «в пояснительной записке нет ни одного аргумента, почему надо отменить выборы мэра». «Если вы примете закон — он будет восприниматься в умственных способностях жителей Екатеринбурга, недоверие жителям Екатеринбурга и оскорбление жителей Екатеринбурга. Я все сказал, спасибо», — резюмировал мэр и занял свое место.

После заседания, уже выйдя к прессе, мэр сказал, что пока не строил планов на будущее, уверен, что «в новой системе назначен мэром никогда не будет», но не сомневается, что «совершенно точно будет востребован». Против отмены выборов мэра также высказывались депутаты Александр Ладыгин (КПРФ), Андрей Жуковский (СР), а в поддержку новой системы — Андрей Гориславцев, Алексей Коробейников, Вячеслав Вегнер.