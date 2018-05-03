Скоростная линия РЖД завершит «курганизацию» Челябинска

06:41 03 мая 2018 0

Добраться из Кургана в Челябинск можно будет за час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Урале обсуждают, как на развитии городов скажется реализация глобального проекта «Евразия», который соединит высокоскоростными поездами Европу и Китай через Россию. Частью этого проекта может стать скоростной поезд Курган-Челябинск, который, как ожидается, позволит жителям путешествовать между двумя городам всего за час.

Строительство магистрали подтолкнет экономику регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Председатель комиссии по бюджету и налогам городской думы Челябинска Дмитрий Довженко отметил, что для Кургана и Челябинска крайне важно войти в проект, ведь существует и другой вариант строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) — через Екатеринбург и Омск. «Для нас это означает жизнь. У нас есть история Троицка, он всегда был больше Челябинска, но потом железная дорога мимо и город умер. Как он жил в XIX веке, так и живет. То же самое может произойти и с Курганом», — предупреждает депутат.

Руководитель экономического комитета Курганской областной думы Евгений Кафеев уверен, что магистраль станет благом для города. «Будет больше грузов, будет больше пассажиров. Для развития региона это плюс», — отметил Кафеев. «Появятся условия создать тот самый логистический центр в Кургане, про который так много говорили», — отметил социолог Сергей Ширяев.

«Это ускорит экономическое взаимодействие между городами», — уверен председатель комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрей Минченко. Однако он отметил, что положительный эффект вряд ли стоит ждать в ближайшей перспективе.

Число курганцев с каждым годом уменьшается Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дмитрий Довженко не исключил, что курганцев привлечет работа в Челябинске, где зарплаты более высокие. «Возможно, это будет рабочая миграция — люди будут утром уезжать на работу, вечером возвращаться. Курган ничего не потеряет при этом, ни населения, ни налогоплательщиков», — считает Довженко. Он отметил, что и сейчас в Челябинске довольно много выходцев из Кургана. «У нас есть даже такой термин „курганизация“ — это значит, что довольно много ваших нормальных ребят переехало к нам, а где-то в других городах будет „челябинизация“ — в Москве, например, или в Сочи», — добавил депутат.

Социолог Сергей Ширяев склоняемся к тому, что появление ВСМ все же вызовет отток населения из Кургана и может пагубно сказаться на обеспеченности кадрами промышленных предприятий, которые уже сейчас испытывают сложности.

«Студенты будут учиться в Челябинске и там оставаться. Тем более к ШОС из города делают конфетку. Это будет такой же „мягкий“ вариант миграции, как в Тюмень. Почему многие курганцы переезжают туда — потому что без проблем можно добраться к родственникам на выходные», — отметил социолог. Он добавил, что ежедневно ездить на работу из между городами слишком дорого и долго.

Челябинцы отмечают, что в Кургане лучше экология Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Собеседники агентства сошлись во мнении, что сокращение времени передвижения может вызвать желание и челябинцев приезжать в Курган. «Диффузия будет работать в обе стороны, у меня много родственников в Кургане, но до вас ехать так же как до Уфы: дорога разбирая, ехать долго», — отметил челябинский депутат Дмитрий Довженко. Он предположил, что челябинцы захотят отправиться в Курган на выходные и предупредил, что к новому потоку туристов стоит готовиться заранее. Также, по мнению депутата, доступность Кургана может привлечь внимания к каким-то проектам челябинского бизнеса.

Многие отмечали то, что экологическая обстановка в Кургане куда более благоприятная. «Это скорее может привлечь пенсионеров, которые захотят поселиться в пригороде Кургана, где есть недорогая земля», — высказал свое мнение Ширяев.

«Я считаю, что любое ускорение полезно, это будет способствовать развитию обоих сторон», — заявил руководитель курганского радиохолдинга Ярослав Фомин. Он добавил, что не ждет большого оттока населения. «Челябинск не самое востребованное направление для миграции курганцев. Чаще уезжают в Тюмень и Екатеринбург», — отметил Фомин.