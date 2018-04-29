Убил ли Telegram всемирный сбой?

17:59 29 апреля 2018 0

Аудитория может перестать доверять «самому надежному» мессенджеру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ночью 29 апреля в работе Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру не могли подключиться к мессенджеру, причем VPN и другие средства для обхода блокировок не помогали. «URA.RU» выяснило причины аварии, а также то, насколько долго и из-за чего пользователи готовы терпеть неудобства мессенджера.

Основатель компании Павел Дуров на своей странице в Twitter заявил, что проблемы связаны с перегревом одного из серверов. Спустя несколько часов после отключения на официальном аккаунте Telegram в Twitter появилось сообщение, что сервер перегрелся из-за отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама, где располагается часть аппаратных мощностей компании. В результате Telegram перестал работать в США, большей части Европы, в том числе Великобритании, а также в Ираке, Иране, Турции, странах СНГ, России и других государствах.

В ночь на воскресенье Telegram перестал работать в США, большей части Европы, России и других странах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пользователи покинут Telegram, если подобные сбои будут происходить регулярно, считает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. «Такие вещи случаются, никто от этого не застрахован, но если у мессенджера многомиллионная аудитория, то тема резервирования (обеспечения бесперебойной работы — прим. ред.) на совести владельцев и то, что так происходит, недопустимая история. Это, безусловно, будет снижать доверие пользователей к мессенджеру. Если такие вещи будут продолжаться, то это будет очень печально», — говорит медиаэксперт.

Эксперт по кибербезопасности Роман Ромачев в разговоре с «URA.RU» выразил уверенность в том, что, несмотря на масштаб сбоев, ситуация не выходит за рамки нормы и будет решена в ближайшие часы. «Подобные случаи уже были, когда Дуров создавал „ВКонтакте“ и периодически сеть вылетала. То же самое, я думаю, с Telegram. Обычные технические сбои, которые устранят. Это же железо. У Telegram постоянно увеличивается число абонентов и оборудование не выдерживает. Такое происходит у всех. Вопрос в технической поддержке, как быстро она справляется. Я думаю, сегодня, к середине дня, уже все будет работать», — заявил Ромачев.

Работать мессенджеру осталось недолго, но никто не берется называть реальные сроки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Он сказал, что Роскомнадзор тут ни при чем, потому что у ведомства нет ресурсов, чтобы перегреть сервер — для этого нужно проводить массированную DDoS-атаку. «Я думаю, просто так совпало. Никто не захочет хоронить такой бизнес, поэтому, я думаю, Дуров его не будет убивать», — считает эксперт.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что мессенджеру осталось недолго, но конкретные сроки политолог назвать не решается. «Мы видим, что дело идет к концу. Мне непонятна упертость товарища Дурова. И это совершенно не значит, что я оправдываю действия Роскомнадзора. Сама по себе ситуация некрасивая. Появился замечательный мессенджер Telegram, причем отечественный, который завоевал аудиторию по миру, а потом оказывается, что мы не смогли договориться с хозяином на берегу, чтобы сотрудничать», — говорит он.

Тем не менее после «деградации» соцсети и масштабного сбоя люди продолжают пользоваться мессенджером, а большая часть пользователей, которых раздражают сбои в работе Telegram, уже покинула сервис, считает блогер-миллионник Евгений Баженов (BadComedian). Остались те, кто будет «терпеть до последнего», и те, на чьи каналы подписаны десятки тысяч людей.

«Остальные будут терпеть и использовать всякие другие варианты. Я думаю, что там сидят люди, у которых там контакты. Вот, например, у меня много контактов есть, с которыми мы нигде в других (форматах — прим. ред.) не переписывались. Можно, конечно, предложить, но будет странно, потому что мы не друзья и вдруг они пользуются только Telegram. И да, те, у кого многотысячные каналы, будут оставаться также в „Телеграмме“. Те, кому нравится, возможно, интерфейс и кто не хочет переходить на другое», — считает Баженов, который сам не перестал пользоваться сервисом.

Он отметил, что преступники вряд ли сильно связаны с этим мессенджером. «Можно поставить такие чаты, которые никто не отслеживает, потому что они никому не нужны, или опять же сидеть через VPN в том же WhatsApp и что угодно», — говорит блогер.