Волочкова играет на ханжестве россиян и внутренней цензуре

22:09 02 мая 2018 0

Анастасия Волочкова решила взять реванш за неудачную карьеру в балете ФОТО: Volochkova_art@instagram

Анастасия Волочкова за последние несколько лет окончательно дистанцировалась от образа балерины, сконцентрировавшись на завоевании аудитории Instagram с помощью обнаженки. Танцовщица безостановочно выкладывает на своей странице откровенные фото, а знаменитый «шпагат» Волочковой давно превратился в постоянную пошлую рубрику. Один из недавних постов балерины фанаты и вовсе назвали «порнографией», однако снимок за сутки набрал почти 20 тысяч лайков и свыше полутора тысяч комментариев.

По мнению кандидата психологических наук Леонида Радзиховского, нынешний образ Волочковой — это сочетание неуемной жажды пиара, свойственной всем публичным людям, и тяги к публичной демонстрации обнаженного тела. К такому шагу ее частично подталкивает отсутствие каких-либо талантов, уверен эксперт. «Это эксгибиционизм. В представлении части общества Волочкова классическая „путанка“, которая любит свое дело, всячески демонстрирует себя публике и этим гордится. Больше предъявить ей нечего — речей она не пишет, стихов не сочиняет. Делает свой шпагат и делает», — заметил Радзиховский в разговоре с «URA.RU».

По мнению Радзиховского в пользу «обнаженной» Волочковой играет и общая ханжеская атмосфера, которая окутывает российское культурное пространство. На этом «безрыбье» балерине удается грамотно завлечь аудиторию, желающую лицезреть пикантный контент. «В России вопреки визгам моралистов и священников практически нет публичных эксгибиционистов. В отличие от Запада — там их навалом. Например, у нас удивительно ханжеский и вегетарианский кинематограф. С чем это связано — с политикой Минкульта или внутренней цензурной — сказать трудно. При этом Россия — сексуально раскрепощенная страна. На это, в частности, указывает количество больных СПИДом», — добавил собеседник агентства.

Анастасия Волочкова завлекает аудиторию Instagram откровенными снимками ФОТО: Volochkova_art@instagram

Начальник службы новых медиа телеканала «Россия» Антон Коробков-Землянский считает, что популярность Волочковой объяснима: во всем мире массовая аудитория гораздо активнее следит за скандалами вокруг звезд, чем за их профессиональной деятельностью, а в данном случае интерес подогревается самой знаменитостью. «Настя немного идет на поводу у публики и немного подыгрывает ей. Та же история с ее шпагатами — сначала это был своего рода троллинг, а теперь это превратилось в постоянную рубрику. Из подобного жанра очень сложно выйти, поскольку после таких фотографий говорить о каких-то серьезных вещах довольно проблематично — публика уже воспринимает ее в определенном контексте», — отметил медиаэксперт.

Ярким примером действий Волочковой собеседник агентства считает знаменитую фотосессию во время ее отдыха на Мальдивах. Тогда балерина заранее сказала, что журналистам бессмысленно подглядывать за ней — она добровольно готова удивить аудиторию горячими снимками. «В своем жанре Волочкова играет очень умело — она четко знает на что публика „поведется“ и понимает как спровоцировать всплеск обсуждений и даже скандал», — добавил Коробков-Землянский.

Аккаунт танцовщицы переполнен подобными снимками ФОТО: Volochkova_art@instagram

Психолог Иван Карнаух назвал главной причиной поведения Волочковой ее «мужской психотип». В тот момент, когда балерина распрощалась с надеждами покорить большую сцену, она решила бороться за свою популярность в других сферах. «Фактически ее можно считать „бабой в штанах“. Она прирожденный лидер с амбициями, но с балетным дипломом никому не нужна. К тому же, годы, проведенные на сцене, ограничивали ее эго — в балете ведь не раскомандуешься под началом наставников», — рассказал Карнаух в беседе с «URA.RU». Он пояснил, что балерина мало смыслит в этических вещах, для нее важнее быть в центре внимания любым путем и пока есть фигура — она будет делать на ней пиар.

На аккаунт Анастасии Волочковой на сегодняшний день подписаны более 790 тысяч человек, ее посты собирают от трех до двадцати с лишним тысяч лайков. И хотя пользователи Сети регулярно высказывают свое недовольство фривольным контентом в комментариях под фото, наибольшей популярностью по-прежнему пользуются фирменные «шпагаты» балерины в мини-бикини, а также снимки без одежды