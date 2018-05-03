Силовикам передали компромат на куратора свердловского ЖКХ

23:47 03 мая 2018 0

Недоброжелатели не в первый раз атакуют министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители свердловских муниципалитетов передали силовикам аналитическую записку, в которой подробно описывают имеющиеся, на их взгляд, нарушения в работе АО «Расчетный центр Урала». По мнению авторов документа, в работе созданной схеме заинтересован министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

РЦ Урала работает в муниципальных образованиях, поставщиком газа для коммунально-бытовых нужд в которых является АО «Уралсевергаз». В большинстве территорий у потребителей перед акционерным обществом накопились большие долги. По версии составителей аналитички, под предлогом их погашения местным коммунальщикам навязывают заключение договоров по сбору оплаты с расчетным центром, в большинстве случаев — на нерыночных условиях. Они сообщают, что местные управляющие компании и теплоснабжающие организации продолжают вести расчет объемов поставки, начисление платежей и перерасчеты собственными силами. Работа РЦ Урала сводится к рассылке квитанций и сбору оплаты на свой расчетный счет.

По данным авторов аналитички, газовики не получают положенные им платежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Взыскание долгов в пользу «Уралсевергаза» при этом тормозится. По мнению авторов документа, наиболее ярко последняя проблема проявилась в Асбесте, где газовики получили исполнительные листы на сумму более 90 миллионов рублей, но взыскание по ним не производится. В документе говорится, что в Красноуфимске в 2017 году после заключения договора между МУП «Тепловые сети» и АО РЦ Урала был отозван иск к муниципальной управляющей компании о выплате поставщикам 45 миллионов рублей.

Более того, расходы «Уралсевергаза» растут — предприятие оплачивает расчетному центру 5% от объема реализации газа. В случае работы со сторонним центром такая комиссия не предусмотрена. В целом, по подсчетам составителей аналитической записки, совокупная доля агентского вознаграждения с учетом всех этапов прохождения платежей за тепло и горячую воду достигает 20%.

В документе говорится, что данная схема является непрозрачной и приводит к появлению искусственных необоснованных затрат поставщиков. В числе заинтересованных в ней сторон помимо расчетного центра называется аффилированное с ним АО «Регионгаз-инвест».

Николай Смирнов в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что подобные записки составлялись и ранее. В частности, схожие обвинения звучали в СМИ Асбеста, когда несколько лет назад в том муниципалитете начинал работать РЦ Урала. Однако они не нашли подтверждения. По мнению министра, автором очередного документа, скорее всего, являются руководители управляющих компаний, потерявшие возможность свободно, по своему усмотрению распоряжаться собранными с жителей средствами.

Руководитель ведомства подчеркнул, что договоры о сборе платежей заключаются между расчетными центром и поставщиками как двумя самостоятельными организациями. Какие условия содержатся в заключенных контрактах, в министерстве информации нет.

Николай Смирнов опровергает претензии оппонентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При этом Николай Смирнов обладает достоверной информацией, что РЦ Урала ведет претензионно-исковую работу с должниками: «По тому же Асбесту платежная дисциплина существенно укрепилась. Если до начала работы расчетного центра платежи в сторону поставщиков (не только „Уралсевергаза“, но и „Свердловскэнергосбыта“) составляли порядка 30-40%, сейчас — от 80% и более».

Министр подчеркнул, что стоимость услуг РЦ Урала составляет в зависимости от их объема от 2,5% до 5% от размера платежа. В эту долю, по словам чиновника, входит не только сбор средств, но и претензионно-исковая, досудебная и судебная деятельность: «Ни о каких 20% речи идти не может».

Версию министра поддерживают и работающие с расчетным центром мэры. «Что написано в записке — полная глупость, полная неправда и „чернуха“. Могу все опровергнуть с документами на руках. Сколько у нас предусмотрено в расчете, в тарифе, столько РЦ Урала и берет. Ни копейкой больше. Даже снижают стоимость своих услуг. В частности, за счет того, что они не оказывают услуги паспортного стола. Расщепляют платежи в полном соответствии с подписанным с ними соглашением. Помогают работать с должниками — у нас собираемость выросла до 97%».

Не смогли официально рассказать о претензиях в адрес РЦ Урала и опрошенные «URA.RU» представители Асбеста, Алапаевска и ряда других городов, на территории которых ведет работу расчетный центр.

Официальные комментарии представители силовых структур не дают, ссылаясь на отсутствие заявлений со стороны потерпевших. Но при этом обещают внимательно изучить поступившую информацию.