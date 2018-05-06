12:00 06 мая 2018 1

Ольга Бузова вполне может ворваться в большую политику, говорят эксперты Фото: личная страница Ольги Бузовой в Instagram

Певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ» Ольга Бузова начала стремительное вторжение в общественно-политическую повестку. Если еще недавно она обсуждала со своими подписчиками в Instagram многочисленные романы, прическу и размер груди, то сегодня мысли Бузовой заняты явно другим.

Ранее Ольгу Бузову предложили выдвинуть в мэры Москвы личная страница Бузовой Ольги в Instagram

Так, в начале апреля модная телеведущая презентовала собственную криптовалюту Buzcoin. «Я хочу вам напомнить, что мы живем в эпоху Ольги Бузовой, эпоху больших перемен, эпоху, когда я создаю свою империю», — заявила певица. Позднее она также представила новую интернет-платформу Buzar. По ее словам, разумной альтернативой заблокированному в России Telegram и Facebook, который, как говорят, рискует также оказаться в опале, станет именно ее проект. Подробной информации о проекте Buzar нет. Известно лишь, что он совмещает в себе сервис для интеграции криптовалюты Buzcoin в любой бизнес, мессенджер и систему фиксации сделок через блокчейн. Накануне, 3 мая, представители проекта Buzar провели встречу с депутатом Госдумы Василием Власовым, представителями Молодежного парламента и академического сообщества.

Ранее Бузова в своем микроблоге, комментируя выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата на пост президента, написала следующее: «Я подожду четыре года. Мне пока только 31». В минувшем марте «Партия ветеранов России» заявила о том, что рассматривает возможность выдвинуть певицу Ольгу Бузову кандидатом в мэры Москвы на выборах в сентябре 2018 года. Одним из аргументов называют то, что телеведущая родом из семьи военнослужащих.

Ольга Бузова не скрывает своих политических амбиций личная страница Бузовой Ольги в Instagram

По мнению президента Российской ассоциации политконсультантов Алексея Куртова, с точки зрения раскрутки стартапа Бузова совсем неплоха. «Последствия ее раскрутки на общественно-политическом поле очевидны — очередное „доказательство“ политической импотенции нового поколения. „Лучше занимайтесь клоунадами и шоу и не лезьте в политику“, — вот что должны говорить люди перед телевизором. Да и нужно же как-то размыть возникший было интерес к Собчак. Похоже, что Ксения решилась на политический проект — значит, нужна вакцина, антидот, чтобы потом вовремя ее впрыснуть», — предположил в беседе с «URA.RU» Куртов.

Ольга Бузова может стать куда более успешным проектом, нежели Ксения Собчак, поскольку она моложе, менее гламурна, и у нее отсутствует отрицательный бэкграунд, пояснил глава агентства «Социальные коммуникации» Илья Паймушкин. «Она может быть более популярным политиком среди молодежи. Собчак — это глянец для золотой молодежи и обеспеченных людей среднего возраста из крупных городов, Бузова — для юного поколения из регионов, как ребята из сериала „Реальные пацаны“», — сказал эксперт. Он напомнил, что звезды в политике вполне могут быть успешными, достаточно вспомнить Иосифа Кобзона, Ирину Роднину, Оксану Пушкину: «Лично мне Бузова более близка, так как она олицетворяет девушку из соседнего подъезда — понятную, симпатичную, немного кокетливую».

У Ксении Собчак, похоже, появились конкуренты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политолог Аббас Галлямов утверждает — такие персонажи, как Бузова, хороши для того, чтобы держать политическое поле под контролем. «Они дискредитируют саму идею политики и отбивают у самого главного врага властей — думающей части электората — желание политикой интересоваться. Активизируя таких людей, как Бузова, власти всегда могут заспойлерить политическое пространство», — сказал он «URA.RU».

Генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский пояснил «URA.RU», что Бузовой «очень далеко до политика»: «Миллионы подписчиков в Instagram не играют никакой роли. Ее общественно-политические перспективы зависят от того, какая политическая партия или группа ее возьмет под крыло. Наши люди к звездам в политике относятся как к элементу шоу. Это привлекает внимание, делает кампанию более развлекательной, но на репутацию политической силы влияет слабо».

В то же время блогер и публицист Максим Кононенко в разговоре с «URA.RU» высказал версию, согласно которой Ольгу Бузову «используют какие-то жулики».

«Я далек от мысли, что все последние инициативы — это ее личные идеи. Скорее всего, она работает лицом для продвижения различных идиотских инициатив»,

— пояснил собеседник агентства. По его мнению, Бузову некорректно сравнивать с Ксенией Собчак: «Собчак закончила серьезный вуз, и все говорят о ее недюжинном интеллекте. А вот Бузова пока идет по пути Пэрис Хилтон, только без денег».

Экс-участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Егор Холявин, лично знакомый с Бузовой, подтверждает — политическая карьера у нее вряд ли сложится. «Она хватается за все, что ей предлагают, зачастую не отдавая отчета в том, как это выглядит, принесет ли прибыль или популярность. Бузова открывает салоны, рестораны, криптовалюты, мессенджеры, еще немного — и не останется сфер жизни, которые не охвачены Ольгой. Но в политике ее вряд ли ждет успех — она слишком далека от всего этого. Если это случится, то мы получим очередную фрик-историю», — пояснил «URA.RU» Холявин. Он признал, что Бузова «очень трудолюбива, ранима и опирается на огромное фан-сообщество».