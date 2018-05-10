Как власть поднимет пенсионный возраст и избежит протестов

20:42 10 мая 2018 0

Повышение пенсионного возраста ударит по отдельным категориям граждан, предупреждают эксперты Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Повышение пенсионного возраста, анонсированное правительством, может ощутимо ударить по некоторым категориям граждан. Однако люди не готовы к активным протестам, утверждают эксперты. Как ожидается, в первую очередь под ударом окажется та категория граждан, которая собиралась в обозримом будущем выйти на заслуженный отдых. Однако теперь их планам, похоже, не суждено сбыться.

На этой неделе исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев заявил, что кабинет министров подготовит предложения по пенсионному возрасту и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе. В конце апреля Медведев уже заявлял, что властям «так или иначе» придется принять решение о пенсионном возрасте. По его словам, решение нужно принимать аккуратно, «чтобы не разбалансировать пенсионную систему».

Повышение пенсионного возраста проходили многие страны Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

И уже в четверг, 10 мая, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сообщил, что правительство РФ может внести законопроект о повышении пенсионного возраста в России уже до конца месяца. «Чтобы рассмотреть его в течение летних месяцев, пока граждане будут находиться в отпусках», — объяснил Шеин.

Многие постсоветские страны прошли через повышение пенсионного возраста и это не стало для них проблемой, напомнил в разговоре с «URA.RU» заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов. «Нужно создать такую систему, когда граждане почувствуют, что повышение пенсионного возраста в их интересах, что оно им выгодно. Люди, естественно, обратят внимание на то, что повышение пенсионного возраста будет расходиться с риторикой власти о сохранении социальных обязательств», — сказал политолог.

При этом он не увидел серьезных рисков больших социальных волнений: «Проблема роста налогов может быть гораздо более болезненной. Но в то же время повышение пенсионного возраста должно сопровождать создание стабильной пенсионной системы, с долгосрочными правилами игры. В частности, нужно решить систему с накопительной пенсией».

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев признает, что повышение пенсионного возраста является крайне взрывоопасной темой: «Скорее, это автоматически повлечет массовый уход людей в черный сектор: зачем платить налоги, если государство не хочет платить пенсии?». По его мнению, властям следует максимально мягко подходить к этой теме:

«Например, мужчин, которым сейчас 57-59 лет, лучше не трогать. Многие из них уже настроились на выход на пенсию.

Не думаю, что для этой категории следует увеличивать планку, в пересчете на деньги для бюджета это на самом деле принесет копейки, а протестные настроения вполне может вызвать».

До заслуженного отдыха рискуют дожить далеко не все Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«Главный вопрос — в параметрах реформы: какие конкретные группы избирателей сочтут себя обделенными. Если речь идет только о молодежи [традиционно самым оппозиционным слоем общества], то она, конечно, будет недовольна, но на улицы не выйдет», — пояснил «URA.RU» политолог Аббас Галлямов. Он подчеркнул, что для молодежи тема пенсии «слишком абстрактна, она о ней пока не думает». С другой стороны, по его словам, в более зрелых слоях общества сформировалась категория граждан, которые уже давно не рассчитывают на пенсию в старости — они пытаются копить деньги, приобретать те или иные активы.

Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков уверен, что повышение пенсионного возраста — такая тема, которая остро волнует только тех, кто должен выйти на пенсию прямо сейчас. «Для остальных это мало что значит. Те, кому до 50 лет, вообще не задумываются сейчас о пенсии, это какое-то абстрактное будущее. Те, кто сейчас работают, может, и сами готовы поработать чуть дольше, если их не уволят. Особенно мужчины, они чаще всего работают, пока вообще есть силы. Женщины чаще уходят на пенсию сами — например, воспитывать внуков. Именно поэтому тема для власти выльется только в вялую критику со стороны парламентских партий, каких-то митингов, привязанных к этой повестке, ждать не следует», — заключил собеседник «URA.RU».

Напомним, обсуждается несколько сценариев повышения пенсионного возраста. В частности, Центр стратегических разработок, который возглавляет бывший министр финансов Алексей Кудрин, предлагал увеличить пенсионный возраст к 2034 году до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин. Эксперты РАНХиГС считают целесообразным повысить пенсионный возраст до 63 лет у мужчин и 60 лет у женщин. По их оценкам, такой вариант будет оптимальным с точки зрения баланса финансовых и социальных последствий.