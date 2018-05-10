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19:28  10 мая 2018 0

Сургут сделал заявку стать главным городом Севера

День Победы вскрыл истинные мотивы деятельности мэрии
Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Празднование 9 мая. Сургут, бессмертный полк, сургут
Сургут стал площадкой главного и самого масштабного мероприятия Дня Победы — с участием боевой техники и пиротехнического шоуФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мэрия Сургута настойчиво раскручивает статус самого развитого и продвинутого северного мегаполиса. Празднование Дня Победы в 2018 году было организовано так, чтобы привлечь внимание всех соседних муниципалитетов и даже регионов, дав повод приехать в экономическую столицу Югры.

Участием в общероссийском марше «Бессмертный полк» уже никого не удивишь. Да, власти отчитались о существенном росте количества шедших: если в 2015 году было зафиксировано 3,5 тысячи участников, то в 2018-м говорят о 20 и более тысячах. Но быть оригинальным в этом формате сложно, да и не нужно. Власти Сургута День Победы раскручивали совсем по-другому, так, что поначалу едва не случился скандал.

9 мая в колонне «Бессмертного полка» было мало городских VIP: пять городских депутатов, окружной депутат Илья Кандаков, областной — Михаил Селюков с нами. Представители команды Вадима Шувалова — вице-мэры Александр Пелевин и Алексей Жердев — в шествие не встали, стояли сбоку от пути следования марша на своеобразной трибуне возле площади Советов и внимательно наблюдали за шествующими мимо тысячами сургутян.

Празднование 9 мая. Сургут, бессмертный полк, слепов максим
Депутаты и чиновники не стали идти впереди полка, смешавшись с праздничной толпой
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Они встречают возле администрации, проходят метров 20 и на трибуну, а потом в конце смешиваются с толпой последних участников акции — и к „Бессмертному полку“ проявляют уважение, и сами в акции участвуют», — рассказал собеседник агентства.

Вадим Шувалов, его замы, спикер Красноярова, депутат областной Думы Галина Резяпова, вице-спикер парламента ХМАО Александр Сальников с несколькими коллегами появились у мемориала. После поздравительных речей от сургутских VIP, минуты молчания и возложения цветов к «Вечному огню», жители города перебежали на площадь возле мэрии, где уже шли народные гуляния с солдатской кашей и шашлыками, а депутаты и чиновники разошлись по своим делам. И любому, кто отмечает День Победы в Сургуте не первый год, было ясно, что политическая значимость праздника выходит какой-то недостаточной.

Празднование 9 мая. Сургут, резяпова галина, шувалов вадим
Первая половина празднования Дня Победы прошла традиционно — политики чествовали ветеранов, но обычным горожанам этого уже недостаточно
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Все прояснилось вечером на просмотре реконструкции первых дней штурма Берлина — масштабная театральная постановка с участием боевой техники обещала стать главным событием Дня Победы этого года, и эти ожидания оправдались на все сто процентов.

На широко разрекламированной реконструкции боевых действий, по ощущениям, было не меньше половины всех горожан. Огромные пробки на подъезде к объездной дороге и не менее огромные очереди возле Ледового дворца — именно там была организована зрительская площадка. Всем горожанам уже второй раз за день предстояло пройти через рамки металлоискателей, но желающих было слишком много — полицейские оперативно отреагировали и открыли часть заграждения, организовав дополнительные пункты досмотра.

Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, авиашоу, барсы, самолет
Мастерство пилотов завораживало толпу — несколько раз самолеты пролетали, казалось, в паре метров от людей
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, вов, пехота, реконструкторы, солдаты, пехота на марше, великая отечественная война
Реконструкторы отметили — местность под Сургутом очень похожа на Зееловские высоты, которые советские солдаты штурмовали под Берлином весной 1945 года
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, реконструкция боя, немецкий танк, т-4, PZIV, pz IV
Таких под Берлином были сотни — советское оружие оказалось сильнее немецких машин
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, вов, артиллерийский расчет, реконструкция боя, реконструкторы, солдаты, артиллерия, артиллеристы, орудие, пушка, великая отечественная война
Немецкий танк подбили с помощью артиллерии
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вдоль импровизированного карьера, где и происходила реконструкция, еще за час все места были заняты. Не было свободных мест и на VIP-трибуне, но не из-за политиков и бизнесменов, а из-за детей, общественников и ветеранов, которым уступили свои места депутаты и чиновники. В толпе вижу вице-спикера гордумы Артема Кириленко, который посадил ребенка на плечи.

— А почему вы не на трибуне?

— Не пускают, да нам и здесь все видно, — отшутился народный избранник.

Празднование 9 мая. Сургут, бессмертный полк, сургут
Акция «Бессмертный полк» каждый год в Сургуте ставит рекорды, но этим уже никого не удивить
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Неподалеку стоят представители администрации — глава Вадим Шувалов, несколько его замов. Самым продуманным оказался юбиляр Александр Пелевин, он захватил с собой бинокль и давал посмотреть на происходящее оказавшимся рядом женщинам, например, председателю теризбиркома Светлане Гараниной.

Впрочем, и без бинокля с просмотром реконструкции не возникло проблем — тут же на огромном экране была организована трансляция проходящих боевых действий. В театральной постановке были задействованы фашистский танк, противотанковая пушка и несколько самолетов. Именно воздушный бой стал самым захватывающим зрелищем, а тысячи зрителей радостно приветствовали победу советского самолета над воздушным судном с черными крестами на крыльях.

Реконструкция боевых действий Великой Отечественной войны. Сургут, реконструкция боя, немецкий танк, т-4, pz IV
Новый трофей Сургута. Напоминание о самом грандиозном событии 9 мая 2018 года во всей Югре
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самое яркое событие Дня Победы в Югре едва не пропустила губернатор Наталья Комарова. Глава региона работала в Сургутском районе, где встречалась со школьниками и поздравляла ветерана Великой Отечественной войны. Встречи затянулись, поэтому губернатор приехала к концу реконструкции, но зато смогла увидеть полностью выступление пилотажной группы «Барсы» и пообщалась с сургутскими фронтовиками.

Уже уходя с площади, случайно услышал грустный разговор двух реконструкторов. Оказывается, задействованный в театральной постановке фашистский танк, который по сценарию подрывают из пушки, действительно сломался. «Может, здесь и его оставим? А потом как-нибудь заберем. Сейчас все равно не на чем везти», — сокрушался один из организаторов. А я подумал: одного танка Сургуту мало, вот и новый трофей, завоеванный в День Победы.

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