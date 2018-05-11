Министры, которых не берут в новое правительство, начали искать работу

09:15 11 мая 2018 3

Будущее вице-премьеров Рогозина, Дворковича, Приходько и других остается интригой Фото: Kremlin.Ru

В ближайшее время станет известен новый состав кабинета министров. Об этом в четверг, 10 мая, журналистам сообщил и. о. пресс-секретаря президента Дмитрий Песков. Он также пояснил, что сначала премьер Дмитрий Медведев согласует с главой государства Владимиром Путиным структуру нового правительства, а уже после будут обсуждаться конкретные кандидатуры. Напомним, что в нынешнем кабмине девять вице-премьеров и 22 министра.

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович задумался о дальнейшем трудоустройстве еще в конце 2017 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев уже представил «Единой России» кандидатов в свои заместители. Среди тех, чьи имена не прозвучали, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Юрий Трутнев, Александр Хлопонин и Сергей Приходько. Позже информационные агентства со ссылкой на источники сообщили, что Трутнев все-таки сохранит свое место, если останется полпредом президента на Дальнем Востоке. Сейчас главная интрига для элит — не только имена новых министров, но и то, куда уйдут отставники.

В четверг, 10 июня, «Ведомости» сообщили, что Аркадий Дворкович может возглавить инновационный фонд «Сколково», деятельность которого он курировал. Ранее в политических кулуарах ходили слухи, что он рассматривается как возможный будущий руководитель РЖД (транспорт и инфраструктура также находятся в его ведении). Официального подтверждения эта информация пока не получила, но, как рассказал источник «URA.RU» в аппарате правительства, Дворкович начал лоббировать свои кадровые интересы уже в конце 2017 года, одновременно вел переговоры с несколькими компаниями. «В частности, рассматривался вариант перехода Дворковича в компанию „Транснефть“, на смену Николаю Токареву», — уточнил собеседник.

Другая одиозная фигура нынешнего правительства, вице-премьер Дмитрий Рогозин, возможно перейдет на губернаторскую должность. Информацию об этом запустили анонимные политические каналы. Источник «URA.RU» в аппарате кабмина подтверждает, что это один из возможных вариантов его трудоустройства, «но прорабатываются и другие сценарии». Он также подтвердил, что первый вице-премьер Игорь Шувалов, скорее всего, будет отправлен руководить крупной корпорацией.

Будущее экс-мнистра зависит от его рукопожатности Фото: depositphotos.com © URA.RU

Собеседники агентства среди экспертов и чиновников говорят, что трудоустройство бывших членов правительства зависит от нескольких факторов: наличие актуальных элитных связей, эффективность и политическая рукопожатность человека. Так, сотрудник одной из крупных госкомпаний рассказал, что они уже ждут на работу одного из бывших министров, которого рекомендовали представители «известной в России бизнес группы».

Будущее экс-членов правительства зависит от их эффективности, говорит директор центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин: если министр хорошо себя проявил, то ему подыскивают новое место работы. «Идеальный вариант трудоустройства случился у министров путинского правительства, когда в 2012 году он стал президентом, сформировал свою администрацию и каждому из министров, работой которого он остался доволен, предложил пойти к нему помощником. От таких предложений обычно не отказываются», — привел пример эксперт. Помощниками президента тогда стали экс-глава Минтранса Игорь Левитин, бывший глава министерства связи и массовых коммуникаций Игорь Щеголев и экс-глава Минобразования Андрей Фурсенко.

Как уточнил политтехнолог, бывший сотрудник администрации президента Андрей Колядин, министр с хорошей репутацией у начальства, может высказать свое пожелание о том, где бы он хотел работать в дальнейшем. «Обычно к моменту отставки у них есть сложившиеся контакты. Вакансии могут открыть те структуры, в которых они работали до прихода в кабмин, либо те, с которыми они проявили себя эффективными менеджерами уже в рамках своих министерских постов», — рассказал эксперт.

Экс-глава МЭР Герман Греф возглавил Сбербанк — это идеальный переход для министра из экономического блока, говорят эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Так, Герман Греф занял пост председателя правления Сбербанка после работы на посту министра экономического развития (с 2000 по 2007 год). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина получила свою нынешнюю должность после того, как успешно руководила МЭР, но уже в правительстве Владимира Путина (с 2008 по 2012 год).

Кроме прямого трудоустройства, власти могут подать сигнал элитам о рукопожатности какого-нибудь конкретного министра. Один из вариантов — наградить его орденом Почета. «Это сигнал, что чиновником довольны и он по-прежнему свой в высших эшелонах власти, а значит, тот, кто возьмет его к себе на работу, может рассчитывать на его записную книжку. Но чиновник при этом ищет место работы сам, ему никто не помогает», — рассказывает Салин.

Специального центра занятости для бывших министров нет, рассказал «URA.RU» директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Калмыков Николай. Однако, по его словам, есть целый ряд возможностей. «В некоторых случаях министры уходят на экспертные позиции, становятся советниками. Есть практика, когда чиновники такого уровня уходят в реализацию социальных проектов, переходят из исполнительной власти в законодательную, некоторые уходят в преподавательскую деятельность», — рассказал Калмыков. Так, экс-министр экономики Евгений Ясин работает научным руководителем «Высшей школы экономики», а бывший вице-премьер и глава Минфина Алексей Кудрин возглавил общественную организацию «Комитет гражданских инициатив».

Экс-глава Минфина Алексей Кудрин после увольнения стал общественником Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Зачастую экс-министрам предлагают губернаторские должности. Так, в свое время Воронежскую область возглавил бывший руководитель министерства сельского хозяйства Алексей Гордеев, а губернатором Пермского края стал Виктор Басаргин, который ранее был главой Минрегиона.

Нужно понимать, что на рынке существует дефицит мест, соответствующих этому рангу. Поэтому иногда такие рабочие места создаются специально под экс-министра, отмечает Колядин. Так, новая должность спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству была введена 1 августа 2008 года, ее тогда занял только что оставивший пост главы федерального агентства культуры и кинематографии Михаил Швыдкой.

А вот у тех экс-членов кабмина, которых отправили «в свободное плавание», могут возникнуть серьезные проблемы с поиском новой работы, говорит основатель проекта «Антирабство», рекрутер Алена Владимирская. «Считается, что если министр или аппаратчик высокого уровня остался без предложения сверху, то его списали и, вероятнее всего, к нему не очень хорошее отношение. А значит, он не будет в полной мере выполнять свои лоббистские функции. Бизнес очень опасается брать такого кандидата».

Владимирская рассказала, что в ее агентство обращался за помощью один бывший министр, который в результате, так и не смог найти работу на стороне. «В конце концов, его старые друзья, которым он в свое время помог, пригласили его в этот бизнес в качестве одного из акционеров», — рассказал о судьбе своего подопечного Владимирская.

Уйдя отставку в связи с утратой доверия, министр может навсегда остаться без работы в госуправлении Фото: depositphotos.com © URA.RU

Самый неблагоприятный сценарий для бывшего министра — это увольнение с «волчьим билетом». Причем он может быть формальным, с формулировкой «по утрате доверия», либо неформальным — «в связи с сокращением штата» или «реорганизацией». В первом случае чиновник может рассчитывать на помощь только очень близких друзей. Во втором — количество возможных вакансий значительно сокращается, поскольку политтусовка и бизнес-среда знают, что им сильно недовольны.

Наглядным примером может послужить случай экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Его отставка не сопровождалась формулировкой «по утрате доверия», но проходила на фоне коррупционного скандала и дела «Оборонсервиса». Ровно год после увольнения Сердюков оставался безработным. И лишь в ноябре 2013 года он стал гендиректором Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения («ФИИЦ М», входит в структуру Ростеха Сергея Чемезова), а спустя еще два года вошел в состав директоров корпорации «Вертолеты России».

В целом трудоустроить экс-министра довольно сложно, резюмирует Колядин: «Это высококвалифицированное и высокооплачиваемое место, на каждое из которых стоит очередь из желающих».