Россиянам предлагают покупать стаж и выходить на пенсию с 47 лет

Россияне сами смогут решать, на что направить свои страховые взносы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Экономисты разработали план спасения системы страхования в России. По мнению экспертов, Пенсионный фонд, Фонд обязательного страхования и Фонд социального страхования необходимо объединить в одну организацию, взносы россиян вывести из-под тотального контроля государства, а пенсии начать рассчитывать по иной схеме. Как устроена эта система и что от нее выиграют россияне, «URA.RU» рассказал один из авторов проекта, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

В чем отличия новой системы от той, которая есть сейчас?

Планируется, что для всей системы будет единый страховой полис Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Контроль над средствами организации, которая объединит в себе три фонда, больше не будет осуществляться только государством. Оно не сможет в одностороннем порядке устанавливать тарифы страховых взносов, изменять пенсионный возраст или устанавливать определенный набор услуг для населения, рассказал Сафонов. Право голоса получат профсоюзы работников и предприятия, а правительство станет лишь одним из участников общего обсуждения. Россияне также смогут сами решать, как распределить фиксированную ставку страховых взносов 30%: сколько отправить на медицину, а сколько — на пенсии.

Помимо этого, фонды планируется освободить от нецелевых расходов: к примеру, выплат социальных пособий отдельным категориям населения или закупки средств реабилитации для инвалидов. Таким образом они смогут накапливать больше средств и быть более финансово устойчивыми.

Что конкретно произойдет со страховыми взносами?

Согласно замыслу авторов инициативы, у каждого жителя страны появится единый страховой полис с минимальной программой по каждому виду страхования, от которой нельзя отказаться. «Это важный момент. Человек не должен остаться без какого-либо вида социальной защиты, понадеявшись только на свою уверенность», — подчеркивает Сафонов.

При этом любой тип страхования, будь то пенсионное, медицинское или социальное, можно будет «усилить» в зависимости от желаний и потребностей, изменив процентное соотношение. Правильно его рассчитать поможет специальный консультант при фонде. Он сможет «доходчиво объяснить человеку, как ему распорядиться своими средствами», уточняет Сафонов.

Как будет считаться пенсия россиян?

Балльная система расчета пенсий исчезнет. Платежи будут исчисляться с каждой зарплаты работника в выбранном им самим диапазоне от 11% до 25% (эти цифры пока предварительные). Накопленные за десятилетия деньги вернутся в виде пенсий.

На пенсию по желанию можно будет выходить уже в 47 лет Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россияне получат право выходить на досрочную пенсию, как это уже происходит в ряде европейских стран. Минимальный рабочий стаж, если учитывать зарубежный опыт, будет равен 20-25 годам. «Это нормальная ситуация, когда человек заканчивает вуз в 22 года, а в 47 лет выходит на пенсию. К этому возрасту он сохраняет, как правило, большую часть своего здоровья и имеет знания и умения для полноценной жизни», — отмечает Сафонов.

Предполагается, что стаж также можно будет докупать. «Если формального стажа у вас нет, но вы хотите иметь какую-то пенсионную защиту, вы можете прийти и оплатить стоимость минимального стажа за год. Либо сами принять решение, сколько готовы заплатить. Исходя из этого, можно будет увидеть сумму за один месяц на момент выхода на пенсию», — объясняет экономист.

Как изменится медицинское страхование?

Процент взноса на медицинское страхование следует увеличивать, так как здоровье в старости — важнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За минимальную границу отчислений на медицинское страхование предварительно можно взять нынешние 5,1%, ниже планка опускаться не должна, считает Сафонов. Более того, возможно, этот вид страхования следует сделать приоритетным. По мнению экономиста, пакет услуг медобеспечения при этом должен стать шире, чем есть сейчас, также следует усилить контроль и за качеством медпомощи.

Особенностью единого фонда страхования экономист также назвал то, что при такой системе человек сможет получить медицинские услуги без привязки к определенным учреждениям.

Когда заработает новая система, если будет внедрена?

Разработка единых стандартов и законодательной базы займет несколько лет, замечает Сафонов. «Процесс объединения фондов возможен не раньше 2025 года. Пока не будет готов полный пакет документов, не пройдет обсуждение, не будет законодательно определена форма собственности для нового фонда, дальше двигаться нельзя», — уточнил он.