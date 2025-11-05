Шатдаун правительства США стал самым продолжительным в истории страны

Шатдаун в США длится уже 34 дня, 21 час и 24 минуты Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Частичная приостановка работы федерального правительства США, инициированная в полночь 1 октября 2025 года, официально превзошла по длительности все предыдущие шатдауны в американской истории. Прежний рекорд был зафиксирован в период 2018-2019 годов, также во время нахождения у власти Дональда Трампа в его первый президентский срок (2017-2021).

«Шатдаун длится уже второй месяц: конгресс увяз в разногласиях по вопросу (государственных — прим. URA.RU) расходов и в обозримом будущем вряд ли сможет их урегулировать. На 36-й день текущего шатдауна (5 ноября — прим. URA.RU) приостановка работы федерального правительства станет самой продолжительной в истории США», — пишет газета USA Today.

С наступлением нового финансового года 1 октября Конгресс не успел достичь консенсуса по бюджетным вопросам, что привело к невозможности функционирования правительственных органов. Механизм шатдауна в американской системе предполагает прекращение деятельности государственных учреждений, получающих прямое финансирование от Конгресса, в условиях отсутствия утвержденного бюджета на предстоящий фискальный период.

Предыдущий рекордный шатдаун в американской истории продолжался 35 суток. Начавшийся в полночь 22 декабря 2018 года кризис был урегулирован 25 января 2019 года. После успешного голосования в обеих палатах Конгресса администрация Белого дома объявила о том, что Трамп поставил подпись под соответствующим законодательным актом в 21:23 по восточному времени. Общая продолжительность той приостановки работы правительства составила 34 дня 21 час и 23 минуты.

По данным на 20:24 4 ноября (04:24 московского времени 5 ноября), законопроект о выделении средств для возобновления работы федеральных органов власти по-прежнему остается несогласованным в Конгрессе. С учетом перехода США на зимнее время 2 ноября, текущий шатдаун достиг отметки в 34 дня, 21 час и 24 минуты. Это делает его самым продолжительным в истории страны.