Подразделения ВСУ предприняли три безуспешные попытки прорыва в Сумской области. Все атаки были остановлены российскими войсками в приграничных районах.

«Комплексным огневым поражением сорвано три попытки выдвижения боевых групп ВСУ в районе Андреевки, Кондратовки и Варачино», — сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Российские войска сформировали в приграничных районах Сумской области зону безопасности глубиной от 8 до 12 километров. Эти меры стали ответом на ранее совершенные нападения украинских боевиков на территорию Курской области.

Как отмечал Владимир Путин, расширение линии фронта произошло вследствие действий украинской стороны. Хотя взятие Сумской области не является первоочередной задачей, развитие операции зависит от логики текущей оперативной обстановки. Все попытки продвижения ВСУ в приграничной зоне пресекаются комплексным применением огневых средств. Ситуация в регионе остается под полным контролем российских войск.

