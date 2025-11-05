Джерачи заявил, что нужно прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей башне в Риме Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Политик и профессор Микеле Джерачи призвал обратить внимание на высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно инцидента с обрушением исторической башни в Риме, где погиб рабочий. Ранее российский дипломат указала на финансовую помощь Италии для Киева. По ее мнению, итальянское правительство нерационально расходует средства налогоплательщиков.

«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке „перезагрузить мозги“ итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», — написал Джерачи в соцсети X.

Политик также поставил вопрос о целесообразности конфронтации Рима с Москвой. По его словам, российская сторона не причинила Италии никакого вреда.

