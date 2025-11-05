В Италии ответили на заявление Захаровой о рухнувшей исторической башне в Риме
Джерачи заявил, что нужно прислушаться к словам Захаровой о рухнувшей башне в Риме
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Политик и профессор Микеле Джерачи призвал обратить внимание на высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно инцидента с обрушением исторической башни в Риме, где погиб рабочий. Ранее российский дипломат указала на финансовую помощь Италии для Киева. По ее мнению, итальянское правительство нерационально расходует средства налогоплательщиков.
«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке „перезагрузить мозги“ итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», — написал Джерачи в соцсети X.
Политик также поставил вопрос о целесообразности конфронтации Рима с Москвой. По его словам, российская сторона не причинила Италии никакого вреда.
В историческом центре Рима вблизи Колизея 3 ноября произошло частичное обрушение средневековой башни Конти. В результате инцидента пострадали три румынских рабочих, проводивших реконструкцию памятника. Впоследствии случилось повторное обрушение. Спасателям пришлось разбирать завалы вручную, чтобы извлечь рабочего, оказавшегося под обломками. Его удалось освободить через 11 часов и транспортировать в больницу, где он скончался из-за сердечной недостаточности. Что еще известно от трагедии — в материале URA.RU.
