За ночь над регионами России сбито 40 украинских беспилотников
05 ноября 2025 в 09:12
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Минувшей ночью силами ПВО было перехвачено и ликвидировано 40 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
