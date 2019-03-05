Владельцев жигулей могут обязать платить налог обладателям мерсов

Обладатели дорогих машин могут получить дополнительные льготы. Но за счет менее обеспеченных автолюбителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федерация автовладельцев России (ФАР) выступила с инициативой ввести экологический коэффициент для автомобилистов. По замыслу владельцы машин с низким экоклассом должны будут выплачивать сбор в пользу тех, кто ездит на авто, менее загрязняющих окружающую среду. В ФАР рассчитывают, что это заставит россиян покупать более качественные автомобили, пересаживаясь с жигулей на дорогие иномарки. По словам Канаева, предложение будет направлено в Госдуму и администрацию президента для обсуждения в среду, 6 марта.

Как пояснил «URA.RU» руководитель ФАР Сергей Канаев, озвученная идея отчасти копирует опыт Сингапура: «У владельцев машин с высоким экологическим классом, а также электромобилей и гибридных автомобилей появляется множество льгот. В их числе возможность страхования по сниженным тарифам, более выгодная ставка транспортного налога. Люди, которые ездят на машинах с низким классом, в свою очередь, получают серьезный стимул к изменению положения дел».

В стране уже придумали, как владельцам жигулей пересесть на более респектабельные машины Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Канаева, предлагается, чтобы владельцы неэкологичных авто платили сбор в специально созданный на абсолютно прозрачной основе фонд, собранные средства из которого перераспределялись бы на определенные нужды. «Вариантов может быть несколько. Например, чтобы раз в год деньги делились между автомобилистами, эксплуатирующими экологически безопасные машины. Возможно также, чтобы средства направлялись на предоставление льгот водителям либо на покупку ими новых автомобилей», — пояснил собеседник «URA.RU».

Он признал, что у некоторых автомобилистов инициатива вызовет раздражение, однако подчеркнул: это «не очередной сбор денег», а «вполне справедливая идея». Глава Федерации отметил, что инициатива может служить достойной альтернативой платному въезду в центры российских мегаполисов. По оценкам Канаева, в Москве «не более 5% граждан ездит на жигулях».

«Инициативу в случае ее одобрения следует начать реализовывать в пилотном режиме. Например, начать с Москвы и Петербурга, а затем можно распространить и на другие города-миллионники, на Екатеринбург, например», — сказал глава ФАР.

С ним не соглашается представитель аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов. Он привел данные, согласно которым 60% парка легковых автомобилей в России составляют машины, уже используемые 10 лет и более. «Как это может заставить россиян покупать более качественные автомобили, когда у людей не растут доходы? При этом цены на машины продолжают расти. На мой взгляд, эта идея в нынешних экономических условиях абсолютно нежизнеспособна», — сказал он «URA.RU».

Идея экологического коэффициента придется по душе явно не всем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президент Коллеги правовой защиты автовладельцев Виктор Травин назвал инициативу ввести экологический коэффициент «чушью и глупостью». «Идея понятна — владельцы старых жигулей должны сбрасываться для владельцев мерседесов. В этой логике при желании можно уйти очень далеко — например, те, кто нарушает правила движения, должны платить тем, кто их не нарушает», — сказал собеседник «URA.RU».

Идея прекрасна с точки зрения экологии, но несет в себе явное разделение на бедных и богатых, признал в разговоре с «URA.RU» вице-председатель Комитета по защите прав автомобилистов Александр Холодов. «Если бы все могли ездить на мерседесах, все бы давно на них ездили. Сейчас получается, что платить должны больше те, кто и так хуже живет», — пояснил он. По мнению Холодова, обманутыми оказываются и те автовладельцы, которые несколько лет назад в рамках программы утилизации приобрели отечественные машины: «Например, человек тогда сдал „копейку“, вместо нее купил ВАЗ-2107, а теперь получается, что от нее снова надо избавляться. Это же неправильно, когда одной рукой государство автомобилистов кормит, а другой бьет».

По данным «Автостата», наибольшая доля легковых автомобилей, соответствующих нормам Евро-4 и выше, оказалась в Москве и Санкт-Петербурге — более 60% от общего числа зарегистрированных машин. В Подмосковье, Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе этот показатель тоже достаточно большой и превышает 50%. Однако в большинстве регионов ситуация не столь оптимистичная. Так, в рейтинг регионов с самым неэкологичным автопарком вошли Амурская область, Якутия, Алтайский и Приморский края: там двигатели Евро-4 и Евро-5 встречаются лишь у каждой пятой машины.