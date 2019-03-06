Весной начнутся отставки губернаторов

Президент будет менять глав регионов, где грядут губернаторские выборы в 2019 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Весной начнутся новые отставки губернаторов, прогнозируют эксперты фонда «Петербургская политика» в своем февральском рейтинге социальной устойчивости регионов.

В ближайшее время федеральному центру придется реагировать на запрос на обновление в тех регионах, где в сентябре пройдут губернаторские выборы, говорится в докладе. Напомним, осенью прошлого года губернаторы сменились в восьми из 16 таких территорий. Из оставшихся регионов отставки наиболее вероятны в Мурманской области и республике Алтай. «Однако вполне возможно, что масштаб ротации будет более значителен», — следует из текста доклада. Напомним, на Урале губернаторские выборы пройдут в Челябинской и Курганской областях (в последней глава уже сменился).

Главе Мурманской области Марине Ковтун предсказывают отставку на протяжении последних двух лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В политтусовке весенние отставки воспринимаются как традиция, рассказал «URA.RU» руководитель «Петербургской политики» Михаил Виноградов. «Есть несколько действующих глав с близким концом срока полномочий и призрачными шансами переизбраться в условиях турбулентности. Бывает, что эти отставки сопровождаются одним-двумя досрочными снятиями губернаторов тех регионов, где выборов не ожидается», — говорит он.

Кроме того, непросто складываются отношения власти и населения в некоторых регионах, где осенью уже сменились губернаторы. Отдельно политологи отмечают ситуацию в Санкт-Петербурге. «Значительная часть экспертов восприняла старт кампании Александра Беглова (врио главы региона) как период накопления ошибок», — говорится в докладе.

При этом врио вряд ли будут заменяться, говорит Виноградов: «Федеральная власть воспринимает такой сценарий как потерю лица, поэтому он маловероятен», — говорит он.

«Назначение президента воспринимается как закон. Если снимать врио из-за недовольства той или иной группы людей, это может разбалансировать систему», — согласен политолог Андрей Колядин. При этом он напомнил, что в российской истории были случаи, когда врио сам просил президента о снятии. В частности, так поступил назначенный в 2016 году главой Калининградской области Евгений Зиничев.

ЯНАО традиционно находится в топе рейтинга «Петербургской политики» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Основная часть доклада посвящена традиционному рейтингу устойчивости регионов. Среди регионов большого Урала в лидерах ЯНАО (губернатор — Дмитрий Артюхов) — рейтинг 8,2 балла, как и в прошлом месяце. Субъект находится в числе территорий с максимальной устойчивостью. Положительным событием для региона стало открытие «Газпромбанком» кредитной линии на шесть миллиардов рублей на строительство платного моста через реку Пур.

Традиционно высоки позиции и Тюменской области (глава региона — Александр Моор) — 7,7 баллов, рейтинг без изменений. Территория находится в списке субъектов с высокой устойчивостью. Положительным событием для региона стало подписание губернатором Александром Моором соглашения о сотрудничестве с Банком ВТБ и фондом «Сколково».

В числе территорий с высокой устойчивостью оказался и Пермский край (рейтинг 7 баллов, неизменен с января), которым управляет Максим Решетников. Позитивным событием для территории стало подписание губернатором соглашения о взаимодействии с Российским фондом прямых инвестиций.

Свердловская область (губернатор Евгений Куйвашев) также находится среди регионов с высокой устойчивостью (как и в январе, у региона 7 баллов). Хорошей новостью для региона стало постановление федерального правительства о создании в Свердловской области территорий опережающего развития.

Когда другие соседи-губернаторы стабильны в своих позициях, Шумков усиливается в рейтинге Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За месяц ослабли позиции Ханты-Мансийского автономного округа (губернатор — Наталья Комарова) — с 6,8 до 6,7 баллов. Он входит в число регионов со средней устойчивостью. На рейтинге Югры негативно отразились заявления задержанных последователей «Свидетелей Иеговы» о применении к ним пыток.

Курганская область, напротив, с января укрепилась на 0,2 балла — с 3,5 до 3,7 баллов (врио главы региона — Вадим Шумков, регион в числе территорий со слабой устойчивостью). Позитивным событием для территории стало соглашение Шумкова с «Газпромнефтью» о снабжении предприятий региона маслами и битумом.

На 0,1 балл укрепилась и Челябинская область — рост с 3,1 до 3,2 баллов (губернатор — Борис Дубровский, регион в числе территорий со слабой устойчивостью). Положительным событием для территории стало соглашение региональных властей с ЗАО «Русская медная компания» о строительстве Долгобродского канала.

Больше всего баллов в рейтинге «Петербургской политики» у Калужской области — 8,5 (рост на 0,1 балл в феврале). На втором месте — Белгородская область (8,3 баллов без изменений) и Ленинградская область (рост с 8,2 до 8,3 баллов). ЯНАО со своими 8,2 баллами замыкает первую тройку.