Высокинский передает ответственность за Екатеринбург. Чем это опасно

В мэрии считают, что Анатолия Гагарина «подставили» юристы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский столкнулся с первым управленческим вызовом: масштабно зачищавший прежнее руководство города, он теперь должен решить сдавать или защищать тех, с кем пришел на свой пост осенью прошлого года, анонсируя перемены к лучшему. Кандидатом на увольнение оказался куратор внутренней и информационной политики администрации города Анатолий Гагарин. Поводом станет представление прокуратуры Свердловской области, обнаружившей, что новый чиновник нарушил законодательство при передаче в управление своих активов.

Вопрос об увольнении Гагарина обсуждался на завершившемся в администрации города совещании с участием Александра Высокинского в понедельник, 11 марта. Участники мероприятия ознакомились с текстом представления областной прокуратуры, составленном после проведения в мэрии проверки исполнения закона о противодействии коррупции. По неофициальным данным, Гагарин оказался единственным крупным чиновником, к которому у надзорного ведомства возникли претензии. По одним данным, он не указал в декларации за 2018 год принадлежащую ему недвижимость. По другим — не вышел из состава учредителей коммерческих предприятий.

У Анатолия Гагарина есть собственное СМИ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

По данным системы «СБИС», в настоящее время Анатолий Гагарин является совладельцем пяти организаций: ООО «Институт системных политических исследований и гуманитарных проектов», Ассоциации «ИПИ и ГП», ООО «Кинофабрика», Центра «Со-Действие» и АНО «Дюквс Фитилек». Гагарин передавал доли в этих организациях в доверительное управление, знает собеседник агентства, однако нарушил процедуру передачи. Сам Гагарин в понедельник был недоступен для комментариев, представители областной прокуратуры анонсировали официальное заявление по этой теме, но до публикации материала его не сделали.

Пресс-служба мэрии после понедельничного совещания сообщила, что «в соответствии с законодательством, при обращении граждан или организаций, проводится стандартная процедура проверки. По окончании проверки ее результаты будут сообщены всем представителям СМИ в официальном пресс-релизе».

Источник в администрации губернатора Свердловской области утверждает, что

глава региона Евгений Куйвашев получил информацию о нарушении Гагариным законодательства от прокурора Сергея Охлопкова.

«Вариант с тем, чтобы уволить Гагарина по собственной инициативе, без лишнего шума, не рассматривался. Требования прокуратуры будут удовлетворены в полном объеме», — говорит чиновник.

Собеседник из окружения Александра Высокинского настаивает на том, что проблемы Гагарина касаются только его и не являются последствиями политической нестабильности мэрии.

«Анатолия Станиславовича подставили юристы, которые ему придумали кривую схему передачи долей в управление, — говорит представитель мэрии.

— Это были сторонние спецы, не из администрации. Нет оснований делать далеко идущие политические выводы». Он считает, что Гагарин не останется в мэрии даже на позиции советника или консультанта мэра.

Атака на Анатолия Гагарина началась с конфликта с директором «Крик ТВ» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Другой источник агентства убежден, что Гагарин — жертва наезда именно на Высокинского. Просто из всех членов команды именно политический вице-премьер оказался самым слабым звеном. В доказательство он приводит совпадение с представлением прокуратуры острой фазы конфликта Гагарина с директором телекомпании «Крик ТВ» Евгением Губко. Этот журналист специализируется на антикоррупционных расследованиях, но причисляется к группе бизнесменов, контролирующих часть состава думы Екатеринбурга и не входящих в состав лоббистов компаний ЖКХ. Губко анонсировал программу, в которой заявит о незаконности назначения Гагарина на пост вице-мэра (по данным журналиста, он был назначен без проведения необходимого в таких случаях конкурса) и других совершенных им нарушениях законодательства.

Положение Гагарина плачевно, поскольку за несколько месяцев работы он не успел заручиться поддержкой других акторов. Согласно своим обязанностям, вице-мэр отвечает за контакт с гордумой. Но большинство депутатов не восприняли Гагарина в качестве субъекта переговоров, посчитав его недостаточно компетентным в вопросах городского хозяйства.

Решив уволить вице-мэра, Александр Высокинский получит новый политический вызов.

Считается, что Гагарин — один из немногих новых руководителей мэрии, входящих в ближний круг главы и назначенных по его собственному решению, а не по протекции внешних сил.

Это важно для сотрудников всей мэрии, которые ждали, что с приходом Высокинского будут восстановлены традиции легендарного главы Аркадия Чернецкого.

Аркадий Чернецкий славился тем, что никогда не сдавал членов своей команды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Одним из принципов работы Чернецкого был „своих не сдаем“. Представителей собственной команды пытались спасти даже в почти безнадежных ситуациях. Вспомните хоты бы историю с бывшим вице-мэром Виктором Контеевым. Окружение Чернецкого пыталось его защищать, даже когда в уголовном деле появились трупы», — объясняет старожил мэрии.

Когда Высокинский приглашал других менеджеров на руководящие посты в мэрии, в истеблишменте шли обсуждения этих предложений. «Спорили, что соглашаться — рискованно, непонятно, как Александр Геннадьевич относится к кадрам», — вспоминает участник тех обсуждений. Он уверен, что уход Гагарина плохо скажется на переговорах о принятии на работу новых профессиональных кадров.

Представитель Высокинского отрицает наличие Гагарина в ближнем круге мэра. «Гагарин появился как пиарщик проекта «Большой Екатеринбург», когда Александр Геннадьевич был вице-губернатором, — вспоминает он. —

Пролоббировал его [советник губернатора Анатолий] Гайда. Он же настаивал на назначении Гагарина в мэрию.

Эту идею поддержал [замгубернатора Азат] Салихов, который тогда еще думал, что может стать политическим вице-губернатором. Высокинский по традиции взял человека под чужую ответственность».

Место Гагарина может занять Михаил Коробельников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Этому принципу мэр собирается следовать и после отставки Гагарина, рассказали сразу несколько источников агентства. На позицию вице-мэра рассматриваются недавно вернувшийся в администрацию глава департамента внутренней политики Михаил Коробельников и также недавно назначенная советником мэра Екатерина Куземка. Первого приписывают то к группе влияния Анатолия Гайды, то к сторонникам пиарщицы Аксаны Пановой. Куземка активно и результативно работала на выборах депутатов думы Екатеринбурга в прошлом году, сделав ставку не на коммунальный, а на it-холдинг.

Против Коробельникова могут выступить депутаты думы, которые уже воздерживаются от взаимодействия с ним.

Политтехнолог Александр Пирогов не исключил, что тенденция перекладывать ответственность за проблемы и принятие решений на своих сотрудников и сторонних лиц в результате приведет к тому, что в конечном итоге мэр может отстраниться от принятия практически всех решений. «Все к этому и идет.

Люфт в возможности принятия Высокинским самостоятельных решений был небольшим даже в момент его избрания на пост мэра. Сейчас он вовсе свелся к минимуму.

Может случиться, что уже вскоре все решения за мэра будут принимать люди из окружения одного крупного екатеринбургского бизнесмена. Причем без уведомления самого Высокинского. А сам мэр оставит за собой лишь полную свободу делать любые заявления», — считает эксперт.

Пирогов отмечает, что формирование опытной управленческой команды занимает в среднем около года. Но у Александра Высокинского изначально был меньший срок: «Ожидания по отношению к Высокинскому и его команде были изначально завышены. И сегодня проблема не столько в том, что у Гагарина или кого-то другого что-то не получилось, сколько в самом главе города».

Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка воздержалась от комментариев. «Мы разбираемся со сложившейся ситуацией и в случае принятия каких-либо решений сообщим о них», — отметила она.

Получить комментарии у мэра Александра Высокинского и его заместителя Анатолия Гагарина не удалось. Они не отвечали на телефонные звонки.