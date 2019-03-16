К чему приведет разрыв последнего ракетного договора США и России

США последовательно выходят из всех «ракетных договоров» с Москвой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), действующий между США и Россией, находится под угрозой. Это означает, что уже вскоре наша страна будет втянута в очередную гонку вооружений, угроза ядерного конфликта становится еще более реальной, утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты.

В начале недели о проблемах с продлением СНВ-3 заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Москва не готова к автоматической пролонгации без нормального предварительного диалога с США. В четверг, 14 марта, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что соглашение находится «под большой угрозой».

«Если мы еще этот договор разрушим, то обрушится вся система правовой основы международной безопасности, начнется гонка вооружения, начнется оголтелая милитаризация космоса», — пояснил Шаманов. Он полагает, что проблему необходимо обсуждать в совете безопасности ООН.

Противостояние двух держав может нарушить международный баланс, признают эксперты Фото: depositphotos.com © URA.RU

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться данными о количестве боеголовок и носителей дважды в год. Крайний срок наступил 5 февраля 2018 года, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Срок действия самого договора истекает в 2021 году. В августе помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон после переговоров с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым заявил о том, что США могут отказаться от договора с Россией о стратегических наступательных вооружениях, изучив возможность других методов контроля над вооружениями.

И Москва, и Вашингтон заинтересованы в сохранении СНВ-3, считает военный эксперт Виктор Литовкин Фото: Официальный сайт Президента РФ

США заинтересованы в выходе из договора, поскольку это нанесет мощнейший удар по России, пояснил «URA.RU» глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин. «Предыдущим ударом был выход американцев из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Думаю, что уже скоро они начнут размещать ракеты в Европе. На очереди — СНВ-3. Такое решение сильно повлияет на оборонную ситуацию — нас вынуждают отвлекать огромные сила и средства на поддержание постоянной боевой готовности. Это изматывает», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Запад заинтересован в том, чтобы «мы разрывались во все стороны»: «Мы должны будем бросить все силы на оборонку». Жилин также напомнил, что в 2002 году США вышли из договора по ПРО, действовавший с 1972 года.

Прекращение действия всех договоров автоматически развязывает гонку вооружений и делает угрозу ядерного конфликта еще более реальной, заявил «URA.RU» сопредседатель экспертного совета аналитического агентства «Национальный эксперт» Сергей Журавский. «Никаких сдерживающих факторов не остается. Начнется мощное инвестирование в ракеты. В один момент, с учетом сложнейшей геополитической обстановки, ситуация рискует стать неуправляемой», — пояснил он. Журавский не исключил, что ситуация может зайти очень далеко, и «Карибский кризис [обострение дипломатических и военных отношений между СССР и США в 1962 году] в таком случае покажется едва ли не детской шалостью».

В СНВ-3 заинтересованы обе стороны, отмечает в разговоре с «URA.RU» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин: «Только этот договор позволяет легально контролировать друг друга, видеть, кто и какими разработками занимается. Выход из соглашения будет означать полный подрыв доверия. Стороны начнут подозревать друг друга в нехороших делах, и любой шаг будет сильно нервировать. Вот почему Вашингтону и Москве сегодня так важно договориться».