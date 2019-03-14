Запущена самая крутая биржа труда страны. За кадрами приехал даже Греф

За время полуфиналов «Лидеров России» работодатели провели более тысячи собеседований с участниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сочинском центре «Сириус» 14 марта стартовал финал главного кадрового конкурса страны — «Лидеры России». Его проведение второй год подряд уничтожает миф, что получить высокую должность можно только благодаря связям. В прошлом году заявки на конкурс подали 227 тысяч человек, из которых было отобрано 300 финалистов, 100 стали победителями. Назначения получили около 80 конкурсантов, из которых, например, четверо стали заместителями федеральных министров и двое — губернаторами.

Проводить собственные аналоги конкурса стало модно среди губернаторов. Но что это были за соревнования — свердловчане помнят, с каким скандалом определяли директора Шарташского лесопарка в Екатеринбурге. И это не единственный пример.

300 финалистов конкурса получили гранты на образование в миллион рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Второй конкурс «Лидеры России» помимо прочего должен был еще раз объяснить региональным элитам, как правильно настраивать кадровый лифт. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал, что различные структуры еще до финала начали искать себе специалистов на различные должности среди участников.

«У вас есть своя конкуренция, но есть и конкуренция за вас. Только за время полуфиналов наставники и компании-партнеры (более 20 крупнейших компаний страны) провели более тысячи собеседований, чтобы пригласить кандидатов на работу или на программу обучения, — сказал Кириенко. — Перед отъездом из Москвы целый ряд различных руководителей звонили и спрашивали, можно ли им приехать не одним, а с заместителями и министрами, потому что надо отобрать 50-60 человек, а в одиночку не успеть».

Кириенко рассказал о большом интересе бизнеса и власти в новых кадрах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пошутил: «Пока некоторые министры везут своих замов, мои уже приехали. Нам сегодня нужны те, кто умеет мыслить, принимать решения, работать на результат. Те, кто приведут к успеху регионы, а следовательно, страну».

После церемонии открытия участникам провели ряд закрытых и открытых мастер-классов. Сергей Кириенко рассказывал, как стать успешным управленцем. В малом зале не хватило всем места, поэтому некоторым конкурсантам пришлось стоять. В толпе тихо шутили: «А как ты хотел, зал же малый, значит, и стульев должно быть мало».

Следующее обучение провел глава Сбербанка России Герман Греф. Его монолог был посвящен диджитализации бизнеса. Пока банкир рассказывал о том, как технологии меняют мир, один из зрителей в заднем ряду активно махал своим телефоном. «Пытаюсь поймать смс с кодом для Wi-Fi, но здесь нет связи, поэтому сообщение не приходит», — объяснил он в ответ на заинтересованные взгляды коллег.

Греф рассказал о лидерских качествах на примере Манделы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Раскрыв кейсы, посвященные IT, Герман Греф плавно перешел к теме лидерства. Для наглядности он включил отрывок из фильма о бывшем президенте ЮАР Нельсоне Манделе (главную роль сыграл Морган Фриман). На примере легендарного политика Греф объяснил — лидерам приходится принимать сложные решения, так, например, Мандела не стал наказывать тех, кто 27 лет держал его в тюрьме.

Среди зрителей мы заметили замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина. Анонимные источники уже несколько месяцев «отправляют» его на должность директора «Водоканала» Екатеринбурга. Сам чиновник в беседе с «URA.RU» не стал подтверждать слухи о его назначении и попросил не связывать их с участием в кадровом конкурсе: «Лично для меня конкурс — о возможность проверить себя, посмотреть, как получается решать разные задачи, получить новый уровень общения».

После «Лидеров России» Дубровина может ждать новая должность. Но он это пока не подтверждает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Веру в принципы честной борьбы здесь сохраняют и другие участники. Директор по глобальному развитию топливной компании Росатома «ТВЭЛ» Дмитрий Баженов участвует в «Лидерах России» во второй раз и считает конкурс прозрачным.

«Здесь нет возможности пройти благодаря знакомствам и связям. Ты можешь попасть в финал и победить, только если соответствуешь необходимым критериям, — сказал „URA.RU“ управленец. — Мне кажется, настоящий лидер, достигнув определенного этапа, должен заботиться и о развитии своей команды. И те назначения, которые получают участники, не только для них. Нам важно создать безумный по масштабам нетворкинг, чтобы в дальнейшем тянуть команды вперед и находить звезд, которые зажгут страну».