Новые правила в Думе Екатеринбурга грозят отставкой спикера

Даже спикер Думы Екатеринбурга не в курсе депутатской инициативы, хотя она бьет прежде всего по нему Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутаты Думы Екатеринбурга приступили к корректировке регламента муниципального парламента. Несмотря на предыдущие попытки думцев проделать эту работу совместно и создать объединяющий всех депутатов документ, события пошли по конфликтному сценарию.

Неожиданности начались 18 марта, когда без консультаций с коллегами проект своих поправок к регламенту внес депутат-«яблочник» Константин Киселев. Главной его инициативой стало изменение порядка формирования повесток думских заседаний. Действующая редакция регламента предписывает утверждать их в начале каждой пленарной сессии. В подавляющем числе случаев в повестку вносятся заранее рассмотренные профильными комиссиями вопросы. При этом у каждого депутата есть право внести свой дополнительный, не согласованный вопрос «с голоса».

В предыдущем созыве Константин Киселев работал в одной фракции с Евгением Ройзманом и Олегом Киневым Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Этим правом в предыдущем созыве думы активно пользовались депутаты, входившие в группу влияния бывшего заместителя губернатора Владимира Тунгусова. Они не имели большинства в комиссии по местному самоуправлению и не могли провести через нее нужные решения. Поэтому сторонники Тунгусова формировали повестку сразу на заседании гордумы, в составе которой владели твердым большинством. В частности, таким образом они продавили предыдущие поправки к регламенту.

Эта же возможность оказалось полезной и для оппонентов команды Тунгусова, к которым принадлежал сам Константин Киселев. В том числе, они неоднократно «с голоса» пытались включить в повестку заседаний вопрос об отставке бывшего сити-менеджера Александра Якоба.

Сторонники Владимира Тунгусова часто пользовались уловками думского регламента Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодня Константин Киселев потребовал отказаться от существовавшей годами практики и рассматривать на заседаниях только заранее согласованные вопросы. В случае утверждения этой нормы, спикер Игорь Володин и его сторонники лишатся возможности оперативно реагировать на постоянно изменяющуюся как в Думе, так и за ее стенами политическую ситуацию.

«Политическая ситуация никогда не бывает статичной. Корректировка повестки „с голоса“ — хороший инструмент для принятия тактических решений в изменяющейся обстановке. Отмена этой нормы лишит депутатов возможности импровизировать, молниеносно действовать, сделает думу более костным органом», — предупреждает политтехнолог Александр Пирогов.

Статусный депутат гордумы добавляет, что поправка создает условия для переворота в муниципальном парламенте: «Она наделяет профильные комиссии несоразмерными полномочиями. Тем же сторонникам Тунгусова (а они никуда из думы не делись) будет достаточно захватить власть в единственной профильной комиссии, чтобы дестабилизовать работу всей думы.

Что в этой ситуации смогут сделать спикер Володин и его сторонники? Ничего! А там и до спикергейта недалеко будет».

Александр Пирогов считает норму о внесении вопросов «с голоса» тактической Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Еще одной знаковой инициативой Константина Киселева стало изменение процедуры проведения поименного голосования. Такое голосование обычно применяется для обеспечения фракционной дисциплины. Когда отдельным документом фиксируются фамилии депутатов, поддержавших, либо отклонивших те или иные решения, депутатам от партий сложнее игнорировать позицию своей фракции.

Киселев предлагает изменить и другую норму. Сегодня для того, чтобы провести поименное голосование предложение коллеги должны поддержать минимум треть присутствующих на заседании депутатов. Киселев предлагает отменить это ограничение и передать право назначения и проведения поименного голосования спикеру.

По словам специализирующегося на муниципальном праве юриста, формально такой порядок назначения «поименки» не противоречит действующему законодательству. Но есть одна тонкость. Председатель думы будет вправе отказать в проведении поименного голосования, нарушая права депутатов и заставляя их тем самых обратиться в суд. Помимо этого и сторонники власти, и представители оппозиции получат моральное право периодически обвинять спикера в волюнтаризме и самоуправстве.

«Во время обсуждения самых принципиальных вопросов конфликтов будет не избежать. Не удивлюсь, если Киселев создает такую обстановку преднамеренно», — предположил статусный депутат.

Спикер Гордумы Игорь Володин пояснил «URA.RU», что в течении дня был на выезде и не знает о внесении Константином Киселевым проекта поправок к регламенту.

Инициативу о поименном голосовании должна поддержать треть депутатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Это абсолютная глупость. Мы наоборот хотим усилить Думу, а мне говорят, что это ослабит спикера», — прокомментировал Константин Киселев. Он добавил, что отсутствие запрета на внесение законопроектов с голоса было выгодно администрации города в лице Владимира Тунгусова и Александра Якоба, которые с голоса вносили вопросы нормативного характера, и подавляющее число лояльных им депутатов принимали правовые акты.

Как ранее сообщало «URA.RU», еще в декабре 2018 года председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев предложил коллегам высказать мнение, какие именно изменения необходимо внести в морально и юридически устаревший документ. Сам Вихарев высказал мнение, что для предотвращения конфликтов в его текст необходимо включить четкий терминологический аппарат, исключить из него все двусмысленности. Он также посчитал необходимым усилить полномочия думы в целом и ее председателя в частности. Например, наделить спикера правом принимать участие в работе всех профильных комиссий и пользоваться в ходе их заседаний правом решающего голоса.