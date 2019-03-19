Мутко, Собянин, Козицын: кто друг, а кто враг губернатора Дубровского

В самый сложный для губернаторской карьеры Дубровского момент проявились как его сторонники, так и противники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Обвинение Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в картельном сговоре стало спусковым крючком для межэлитной борьбы за пост главы региона. Активизировались все сторонники и противники губернатора, который ожидает согласования с федеральными властями о выдвижении на второй губернаторский срок, сообщают источники на Южном Урале.

Представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров считает, что решение ФАС долго откладывалось и появилось только сейчас, когда в Кремле решается вопрос о позиции федеральных властей на выборах губернатора 8 сентября 2019 года.

Рашникова называют единственным представителем челябинской элиты, кто имеет возможность отстоять Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Это элемент политической борьбы. Челябинская область — ресурсный регион с перспективой больших финансовых вливаний на саммиты ШОС и БРИКС, — объясняет Лавров. — Кому выгодно „топить“ Дубровского, сложно судить. Но желающих огромное количество, и в первую очередь это игроки федерального уровня».

По его словам, за Дубровского заступятся, учитывая публично высказанную поддержку на заседании Союза промышленников и предпринимателей, крупные промышленники. Прежде всего — владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников (глава региона перешел на свою позицию с поста гендиректора ММК).

«Даже ресурса Рашникова, учитывая, что он уже участвовал в назначении Дубровского [в первый его срок], не хватит, — говорит другой источник. — Здесь нужны иные фигуры. К примеру, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов или вице-премьер РФ Виталий Мутко, у которых с Дубровским сложились хорошие отношения. Есть те, кто поддерживает Дубровского в „Росатоме“, хотя там есть и противники. Но, опять же, чтобы вступаться, надо понимать настроение президента».

Как сообщают «URA.RU» собственные источники, турбулентность губернатора Южного Урала происходит на федеральном уровне — почти все челябинские бизнес-группы Дубровский, как глава региона, устраивает. «ЧТПЗ [владелец Андрей Комаров] власти дали гарантии по госкредиту, с Александром Аристовым (ЧЭМК) конфликтов, как это было при прежнем губернаторе Михаиле Юревиче, нет. Неплохие отношения с Константином Струковым („Южуралзолото“) и с Игорем Зюзиным („Мечел“), несмотря на претензии в сфере экологии». Источники при этом затруднились сказать, кто кроме Рашникова решится вступиться за Дубровского в столь сложной ситуации.

Считается, что уральские бизнесмены смогут извлечь выгоду из нестабильности губернатора Дубровского Фото: Анна Майорова © URA.RU

Директор информационно-аналитического агентства «Монитор» Алексей Ширинкин подчеркивает, что даже внутри Урала есть финансово-промышленные группы, которые воспользуются скандалом в своих интересах. В числе «интересантов» политолог называет уральских бизнесменов Игоря Алтушкина («Русская медная компания») и Андрея Козицына (УГМК).

«Алтушкин несколько недоволен Дубровским, это так, — подтверждает источник в челябинском правительстве, — но губернатор поддерживает его с Томинским ГОКом. А сам Алтушкин участвует в проектах областного правительства, к примеру, заявил об участии в строительстве Долгобродского канала. С Козицыным явных проблем нет».

При этом инсайдер указывает на системный конфликт команды Дубровского с сыном генпрокурора, бизнесменом Артемом Чайкой. Дубровский дружен с экс-начальником отдела ФСБ в Златоусте Геннадием Вильшенко. Он — отец бизнесмена Сергея Вильшенко, продавшего Чайке ООО «Нерудная компания «Бердяуш» (один из главных поставщиков щебня для РЖД). Бывший собственник обвинил нового хозяина, Артема Чайку, в неисполнении обязательств. А по требованию новой команды завели дело о хищениях в компании на бывший топ-менеджмент и Вильшенко. Последний скрылся за границей, а Дубровский открыто встал на сторону сына своего друга.

Дубровский — губернатор, которого публично критиковал полпред Цуканов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ранее представитель президента в УрФО Николай Цуканов публично высказывал недовольство работой Дубровского. В частности, он требовал отставить непопулярного мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Однако губернатор сделал того своим заместителем, а главой областного центра стал его преемник Тефтелева Владимир Елистратов.

Тем временем в кабинетах обсуждают главного федерального инспектора Сергея Морева, за которым может стоять полпред президента в УрФО Николай Цуканов. Вновь наблюдатели вспомнили о бывшем ГФИ, занимающем аналогичную должность в Курганской области Артеме Пушкине. В уральском полпредстве воздержались от официальных комментариев.

Элиты не исключают и приезда «варяга». Инсайдеры говорят, что таковым может стать вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, отвечающий у столичного главы Сергея Собянина за градостроительство. В пользу Хуснуллина говорит его опыт работы министром строительства Татарстана. При нем Казань готовили к празднованию тысячелетия, полностью обновив исторический центр города и начали строить объекты к Универсиаде. «Учитывая, что Челябинск готовится к саммитам ШОС и БРИКС, этот опыт должен пригодиться», — утверждают источники, а также ссылаются на то, что и Собянину важно усилить свое влияние на регионы.