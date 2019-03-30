Задержание Абызова меняет VIP-эмиграцию. Небезопасно даже в Лондоне

Привычную Великобританию чиновники и бизнес могут променять на Украину и страны Латинской Америки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Чиновники и крупные бизнесмены начнут массово уезжать из страны после задержаний бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова и экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Опрошенные «URA.RU» эксперты уверены, что громкие аресты, произошедшие на этой неделе, способны посеять панику среди элит — это вынудит их искать более безопасные места для жизни. Куда хлынет очередная волна российской эмиграции и так ли надежно укрываться от правосудия за рубежом — выяснило «URA.RU».

Аресты «могут ударить по нервам элиты», поясняет в беседе с «URA.RU» глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Среди тех, кому есть что терять, могут начать преобладать пессимистические настроения, что породит волну новой эмиграции», — уточняет он. Поддерживает точку зрения и политолог Дмитрий Орешкин: «Эмиграция капитала уже обозначилась — об этом недавно заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Думаю, что теперь все, у кого есть деньги, будут следовать принципу: подальше положишь — поближе возьмешь».

Пример экс-министра Абызова, который может сесть в тюрьму на 20 лет, перепугал элиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Профессор Михаил Анипкин, уехавший на постоянное место жительство в Великобританию из Волгограда, подчеркнул, что в первую очередь это коснется процветающих бизнесменов. «Сейчас под ударом находятся успешные предприниматели 1971—1973 годов рождения, чьи состояния каким-то образом были сформированы при участии государства — я имею в виду господряды, кредиты, связи с чиновниками», — объясняет агентству Анипкин.

Пензенский предприниматель Алексей Шматко, объявленный в международный розыск за совершение ряда мошенничеств и обосновавшийся в Лондоне, говорит, что политическая эмиграция из России усиливается с каждым годом. По его словам, «в мире осталось только два места, куда можно более или менее безопасно уехать». «Это США и Великобритания. Вся континентальная Европа спокойно выдает сбежавших россиян обратно, равно как и страны Азии», — отметил собеседник агентства.

Гращенков полагает, что уезжать будут в трех основных направлениях: Великобританию, США и Израиль. Популярной для эмиграции может оказаться и Украина, так как «на сегодняшний день это тоже страна, где не выдадут».

Те, кто находится под санкциями Запада, могут выбрать и более экзотические варианты: страны Латинской Америки или даже Африку. «Многие предпочитают просто уехать в близкие по духу страны — на Балканы, в Черногорию или Сербию, в Белоруссию или страны Балтии», — добавляет Гращенков.

Анипкин в числе возможных путей отступления помимо Лондона назвал Аргентину, Чили, Уругвай и Коста-Рику. «Есть страны ЕС, которые предлагают получение вида на жительство за инвестиции и покупку недвижимости», — отмечает он.

Впрочем, говорит в беседе с агентством профессор факультета политологии МГУ и член Научного совета при Совете Безопасности РФ Андрей Манойло, побег за границу в этой ситуации — не выход. «Если говорить о Лондоне, то стоит помнить, что британцы — великие коммерсанты. В один момент сбежавших туда наворовавшихся людей могут скопом „прихлопнуть“ — взять и отобрать имущество», — поясняет он.

По его словам, в мире сейчас нет такого места, где беглецы, замешанные в преступлениях, могли бы скрыться. «Где бы они ни появились, для властей той страны то, что они находятся под следствием, может стать поводком, который можно в любой момент затянуть: лишить их денежных накоплений, полученных нечестным путем. К преступникам везде относятся плохо», — заключил он.